Lo que faltaba: aseguran que Meghan Markle “se quedó” con un vestido de una sesión de fotos; su vocera la defiende

¿Meghan Markle se robó un vestido? Esto se sabe

Luego de que el pasado 17 de noviembre, resurgieran las versiones dadas a conocer por la periodista Vanessa Grigoriadis, quien en el podcast Heretics comentó, en marzo de 2024, que en una producción en la que participó Meghan Markle “no todas las prendas fueron devueltas”, de inmediato algunos medios estadounidenses como Page Six citaron a fuentes anónimas que afirmaban que la pieza en cuestión se trataba de un vestido verde esmeralda de la firma Galvan, usado por Meghan en 2022.

Sin embargo, hasta el momento, ningún diseñador, estilista ni miembro del equipo original ha realizado una confirmación al respecto, por lo que las evidentes insinuaciones de que la duquesa de Sussex “se quedó” con un vestido (es decir, que se lo habría robado) se quedan en rumores.