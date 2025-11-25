Publicidad

Realeza

Lo que faltaba: aseguran que Meghan Markle “se quedó” con un vestido de una sesión de fotos; su vocera la defiende

Las imágenes promocionales del programa ‘Con Amor, Meghan: Especial de Navidad’ reavivaron un rumor que deja mal parada a la duquesa de Sussex.
mar 25 noviembre 2025 02:09 PM
El vestido que Meghan Markle supuestamente se quedó tras una sesión de fotos
Meghan Markle y el vestido verde que supuestamente no devolvdió en 2022 (Netflix)

Lo que faltaba. Las imágenes promocionales del programa Con Amor, Meghan: Especial de Navidad revivieron una antigua polémica que involucra a la duquesa de Sussex.

Y es que hace unos días se retomó una versión de marzo de 2024, y publicó que Meghan Markle “se habría quedado” con un vestido utilizado en una sesión de fotos que la esposa del príncipe Harry realizó hace algunos años.

¿Meghan Markle se robó un vestido? Esto se sabe

Luego de que el pasado 17 de noviembre, resurgieran las versiones dadas a conocer por la periodista Vanessa Grigoriadis, quien en el podcast Heretics comentó, en marzo de 2024, que en una producción en la que participó Meghan Markle “no todas las prendas fueron devueltas”, de inmediato algunos medios estadounidenses como Page Six citaron a fuentes anónimas que afirmaban que la pieza en cuestión se trataba de un vestido verde esmeralda de la firma Galvan, usado por Meghan en 2022.

Sin embargo, hasta el momento, ningún diseñador, estilista ni miembro del equipo original ha realizado una confirmación al respecto, por lo que las evidentes insinuaciones de que la duquesa de Sussex “se quedó” con un vestido (es decir, que se lo habría robado) se quedan en rumores.

Meghan Markle con el vestido verde en la imagen promocional de su especial de Navidad
'Con Amor, Meghan: Especial de Navidad' se estrena en Netflix el 3 de diciembre (Netflix)

Niegan que Meghan Markle se quedó con un vestido de una sesión de fotos

Ante el ruido que comenzó a generar el resurgimiento de la versión sobre que Meghan Markle se quedó con un vestido que utilizó durante la sesión de fotos que tuvo con Variety en octubre de 2022, un integrante del staff de la duquesa envió un comunicado oficial a People para desmentir dichos reportes.

Con Amor Meghan Especial de Navidad
'Con Amor, Meghan: Especial de Navidad' (Instagram / Netflix y Meghan Markle)

“La insinuación de que se sustrajeron objetos sin el pleno conocimiento y consentimiento de los estilistas en el set o sus respectivos equipos no sólo es categóricamente falsa, sino también altamente difamatoria”, aseguró el vocero a la publicación estadounidense.

“Todos los objetos se conservaron con total transparencia y de acuerdo con los acuerdos contractuales”, añadió el mensaje dado a conocer por People.

¿Cómo es el vestido que Meghan Markle no devolvió después de una sesión de fotos?

Las alertas (y la oportunidad para iniciar una nueva polémica en torno a Meghan Markle) sobre un vestido que supuestamente no devolvió hace tres años resurgieron estos días al darse a conocer las imágenes promocionales del programa Con Amor, Meghan: Especial de Navidad, en el que la esposa del príncipe Harry aparece con un diseño que coincide con la descripción que se ha dado a conocer sobre el vestido original de la marca Galvan, usado en aquella sesión de fotos.

El vestido en cuestión es un Galvan “Ushuaia”, una pieza de satén verde esmeralda con corte asimétrico de un solo hombro, largo y de acabado fluido, característico de la firma londinense. Diversos reportes sitúan su precio cercano a los 1,700 dólares.

