Lo que faltaba: aseguran que Meghan Markle “se quedó” con un vestido de una sesión de fotos; su vocera la defiende

¿Cómo es el vestido que Meghan Markle no devolvió después de una sesión de fotos?
Las alertas (y la oportunidad para iniciar una nueva polémica en torno a Meghan Markle) sobre un vestido que supuestamente no devolvió hace tres años resurgieron estos días al darse a conocer las imágenes promocionales del programa Con Amor, Meghan: Especial de Navidad, en el que la esposa del príncipe Harry aparece con un diseño que coincide con la descripción que se ha dado a conocer sobre el vestido original de la marca Galvan, usado en aquella sesión de fotos.
El vestido en cuestión es un Galvan “Ushuaia”, una pieza de satén verde esmeralda con corte asimétrico de un solo hombro, largo y de acabado fluido, característico de la firma londinense. Diversos reportes sitúan su precio cercano a los 1,700 dólares.