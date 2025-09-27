El príncipe Harry descalifica rumores y revela detalles de su encuentro con Carlos III y sobre el regaló que le llevó

El regalo del príncipe Harry al rey Carlos III en su reciente encuentro

De la misma forma, el vocero confirmó lo que The Sun dio a conocer respecto a detalles personales del encuentro. “Presumiblemente, esas mismas fuentes también han optado por revelar que se intercambiaron regalos”.

En este sentido, el portavoz del duque de Sussex confirmó al medio estadounidense que el príncipe Harry le regaló a su padre una fotografía enmarcada y aclaró que no se trata de un retrato en el que aparezcan ni Harry ni Meghan Markle, lo que deja entrever que se trata de una foto de los príncipes Archie y Lilibet, nietos de Carlos III.

Harry y Meghan habrían obsequiado una foto de sus hijos, Archie y Lilibet, al rey Carlos III (Getty Images)

“Si bien hubiéramos preferido que esos detalles permanecieran privados, para mayor claridad, podemos confirmar que se entregó una fotografía enmarcada; sin embargo, la imagen no contenía al duque y la duquesa”, agregó el portavoz en el documento.

El reciente encuentro entre el rey Carlos III y su hijo menor, el príncipe Harry, si bien dio muestras de buena voluntad entre padre e hijo para acercarse y mejorar su comunicación, luego de años de distanciamiento, también dio pie al surgimiento de especulaciones sobre el futuro de los duques de Sussex y sus hijos, tanto sobre el rol que Harry y los suyos podrían asumir en el futuro con respecto a la Familia Real, como un posible regreso a Reino Unido, hasta la posibilidad de que hicieran su vida entre Estados Unidos y el país natal de Harry.