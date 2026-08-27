La Menil Collection: una de las grandes sorpresas de Houston

Un campus que parece estar en cualquier parte del mundo

El Menil Campus es un conjunto de edificios y espacios verdes donde todo parece estar pensado con muchísimo cuidado. Hay una sensación de calma y de armonía que me sorprendió desde el primer momento. Sobre todo, me pude desconectar.

El edificio principal de la Menil Collection y la Cy Twombly Gallery fueron diseñados por el gran arquitecto italiano Renzo Piano, uno de mis arquitectos favoritos y además ganador del Premio Pritzker. De hecho, el edificio de la Menil Collection, inaugurado en 1987, fue el primer proyecto de Piano en Estados Unidos.

The Menil Collection en Houston, Texas (Sofía Llaguno)

A unos pasos está también el Menil Drawing Institute, con otro edificio de arquitectura extraordinaria. Y caminando por el campus se encuentra Richmond Hall, donde está una instalación permanente de Dan Flavin, uno de mis artistas minimalistas favoritos.

Dominique de Menil encargó a Flavin esta instalación en 1996. Fue una de sus últimas obras y, poco después, el artista murió.

Flavin fue uno de los pioneros del minimalismo y revolucionó el arte en los años sesenta al convertir la luz —especialmente los tubos fluorescentes, sí, esos típicos tubos de luz comunes y corrientes— en el principal medio de su obra. Me encanta cómo sus instalaciones pueden transformar por completo un espacio con algo aparentemente tan sencillo y convertirlo en algo tan bonito y disfrutable.

Richmond Hall era originalmente una tienda de abarrotes de los años treinta, ubicada sobre Richmond Avenue —de ahí su nombre— y por fuera sigue teniendo prácticamente el mismo aspecto. No tiene nada de extraordinario y, precisamente por eso, no te imaginas para nada lo que hay adentro.

The Menil Collection en Houston, Texas (Sofía Llaguno)

Solo en la parte superior, hacia el exterior, hay algo que me pareció un pequeño guiño a lo que sucede dentro: unos tubos fluorescentes verdes encendidos que descubrí al pasar. Al verlos me emocioné, pero jamás imaginé lo que encontraría al entrar.

Tenía mucha curiosidad. Además, en la entrada, todo el vidrio está cubierto de negro para que no puedas ver lo que hay adentro.

Y una vez que entras, la instalación de luces es impresionante.

Una maravillosa experiencia.

Y eso es precisamente algo que ocurre constantemente en el Menil: el arte y la arquitectura dialogan todo el tiempo y te sorprenden.