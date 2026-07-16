Frida Kahlo regresa a Londres: Lo que debes saber de su nueva exposición en la Tate Modern

Hace unos días se inauguró en la Tate Modern de mi querido Londres una nueva exposición dedicada a Frida Kahlo. Pero no se trata de la típica retrospectiva de su obra. Esta vez, la propuesta es distinta y, en lo personal, me pareció fascinante.
Frida Kahlo: The Making of an Icon, que podrá visitarse del 25 de junio de 2026 al 3 de enero de 2027, busca responder una pregunta tan sencilla como poderosa: ¿cómo una artista mexicana llegó a convertirse en uno de los íconos culturales más reconocibles del planeta?
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He visto a Frida regresar a Londres varias veces. La vi conquistar la Tate cuando vivía allí; años después la encontré llenando las salas del Victoria and Albert Museum, durante unas vacaciones familiares, y ahora vuelve a la Tate Modern convertida, más que nunca, en un fenómeno cultural global.
Viví diez años en Londres y siempre digo que es mi segunda casa. Por eso, además de contarles sobre esta nueva exposición, quiero compartir cómo he visto evolucionar la relación entre Frida Kahlo y esta ciudad a lo largo de más de dos décadas.
Si tienen planeado viajar a Londres en los próximos meses, esta es, sin duda, una exposición que vale la pena incluir en el itinerario.
Ver una muestra de Frida Kahlo fuera de México siempre tiene algo especial. Como mexicanos, resulta inevitable sentir orgullo al comprobar que su obra y su historia siguen despertando admiración en todos los rincones del mundo. Aunque en vida jamás imaginó la dimensión que alcanzaría su legado, hoy millones de personas encuentran inspiración en una mujer que desafió las convenciones de su época con una personalidad única, una enorme fortaleza y una visión profundamente adelantada a su tiempo.
Un museo extraordinario para una artista extraordinaria
Pero antes de hablar de Frida, vale la pena detenerse en el lugar que la recibe.
La Tate Modern es uno de mis museos favoritos de Londres y también uno de los edificios que más admiro de la ciudad.
El museo abrió sus puertas en el año 2000 dentro de la antigua Bankside Power Station, una central eléctrica construida a mediados del siglo XX y diseñada por Sir Giles Gilbert Scott, el mismo arquitecto responsable de la emblemática Battersea Power Station, inmortalizada en la portada del álbum Animals de Pink Floyd, así como de las icónicas cabinas telefónicas rojas que se han convertido en uno de los símbolos de Londres.
La transformación del edificio estuvo a cargo de los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, quienes conservaron gran parte de la estructura industrial original y la convirtieron en uno de los espacios culturales más impresionantes de Europa.
Cada visita a la Tate Modern tiene algo especial. Su enorme chimenea, el imponente Turbine Hall, las terrazas con vistas al río Támesis y su ubicación privilegiada hacen que recorrerla sea una experiencia en sí misma.
Visitar la Tate Modern siempre es una buena idea.
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La pintora, la mujer y el ícono
Esta nueva exposición, organizada en colaboración con el Museum of Fine Arts, Houston, explora el proceso mediante el cual Frida Kahlo dejó de ser únicamente una gran pintora para convertirse en un fenómeno cultural de alcance mundial.
A través de pinturas originales, fotografías históricas, documentos, libros, objetos personales y obras inspiradas en su figura, la muestra analiza cómo Frida trascendió el mundo del arte para instalarse en la cultura popular global.
Mientras veía las imágenes de la exposición, no pude evitar recordar las otras dos grandes muestras dedicadas a ella que he visitado en Londres.
La primera fue en 2005, cuando todavía vivía en la ciudad. La Tate Modern presentó entonces la primera gran retrospectiva de Frida Kahlo en el Reino Unido. Recuerdo perfectamente la expectativa que generó y la emoción que sentí al ver reunidas tantas de sus obras maestras. Aquella exposición estaba dedicada, sobre todo, a la pintora.
Después, en 2018, durante unas vacaciones familiares, coincidimos con otra extraordinaria muestra: Frida Kahlo: Making Her Self Up, en el Victoria and Albert Museum.
Como el V&A está dedicado al diseño, las artes decorativas y la moda, el enfoque fue completamente distinto. Por primera vez fuera de México se exhibieron vestidos, joyas, corsés, maquillaje, prótesis y numerosos objetos personales que habían permanecido resguardados durante décadas en la Casa Azul.
Aquella exposición nos permitió conocer a la mujer detrás de la artista.
Ahora, en 2026, la Tate Modern propone una tercera mirada.
Ya no intenta responder quién fue Frida ni cómo vivió. La pregunta es mucho más ambiciosa: ¿Cómo se convirtió en Frida Kahlo?
¿Cómo una artista mexicana llegó a inspirar libros publicados en decenas de idiomas, colecciones de moda, fotógrafos, cineastas, diseñadores, artistas contemporáneos y generaciones enteras alrededor del mundo?
Frida y Londres
Esta exposición también me hizo reflexionar sobre algo profundamente personal. Sobre lo afortunada que he sido de encontrarme con Frida en distintos momentos de mi vida. Primero, como residente de una ciudad que me adoptó durante diez años. Después, como mamá que regresaba a Londres para compartirla con su esposo y sus hijos. Y ahora, como escritora que quiere acercar esta historia a sus lectores.
Porque Londres siempre ocupará un lugar muy especial en mi vida. Es una de esas ciudades que terminan formando parte de quien eres. Por eso, cuando supe de esta nueva exposición, sentí la misma emoción de siempre.
Ver el rostro de Frida en la fachada de la Tate Modern, junto al Támesis, con el Millennium Bridge y la cúpula de la Catedral de San Pablo al fondo, fue un recordatorio de algo que esta exposición deja muy claro: Frida ya no pertenece solamente a México. Pertenece al mundo.
Y, al mismo tiempo, sigue haciéndonos sentir que nunca ha dejado de ser nuestra. Si tienen la oportunidad de visitar Londres en los próximos meses, no la dejen pasar. Más allá de las obras que reúne, Frida Kahlo: The Making of an Icon invita a reflexionar sobre el extraordinario recorrido de una mujer que comenzó pintando autorretratos en la Casa Azul de Coyoacán y terminó convirtiéndose en uno de los íconos culturales más influyentes del siglo XX.
Frida Kahlo: The Making of an Icon puede visitarse en la Tate Modern del 25 de junio de 2026 al 3 de enero de 2027.