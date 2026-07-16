Frida Kahlo regresa a Londres: Lo que debes saber de su nueva exposición en la Tate Modern

He visto a Frida regresar a Londres varias veces. La vi conquistar la Tate cuando vivía allí; años después la encontré llenando las salas del Victoria and Albert Museum, durante unas vacaciones familiares, y ahora vuelve a la Tate Modern convertida, más que nunca, en un fenómeno cultural global.

Viví diez años en Londres y siempre digo que es mi segunda casa. Por eso, además de contarles sobre esta nueva exposición, quiero compartir cómo he visto evolucionar la relación entre Frida Kahlo y esta ciudad a lo largo de más de dos décadas.

Frida Kahlo: The Making of an Icon (Sofía Llaguno)

Si tienen planeado viajar a Londres en los próximos meses, esta es, sin duda, una exposición que vale la pena incluir en el itinerario.

Ver una muestra de Frida Kahlo fuera de México siempre tiene algo especial. Como mexicanos, resulta inevitable sentir orgullo al comprobar que su obra y su historia siguen despertando admiración en todos los rincones del mundo. Aunque en vida jamás imaginó la dimensión que alcanzaría su legado, hoy millones de personas encuentran inspiración en una mujer que desafió las convenciones de su época con una personalidad única, una enorme fortaleza y una visión profundamente adelantada a su tiempo.

Frida Kahlo: The Making of an Icon (Sofía Llaguno)

Un museo extraordinario para una artista extraordinaria

Pero antes de hablar de Frida, vale la pena detenerse en el lugar que la recibe.

La Tate Modern es uno de mis museos favoritos de Londres y también uno de los edificios que más admiro de la ciudad.

El museo abrió sus puertas en el año 2000 dentro de la antigua Bankside Power Station, una central eléctrica construida a mediados del siglo XX y diseñada por Sir Giles Gilbert Scott, el mismo arquitecto responsable de la emblemática Battersea Power Station, inmortalizada en la portada del álbum Animals de Pink Floyd, así como de las icónicas cabinas telefónicas rojas que se han convertido en uno de los símbolos de Londres.

Frida Kahlo: The Making of an Icon (Sofía Llaguno)

La transformación del edificio estuvo a cargo de los arquitectos suizos Herzog & de Meuron, quienes conservaron gran parte de la estructura industrial original y la convirtieron en uno de los espacios culturales más impresionantes de Europa.

Cada visita a la Tate Modern tiene algo especial. Su enorme chimenea, el imponente Turbine Hall, las terrazas con vistas al río Támesis y su ubicación privilegiada hacen que recorrerla sea una experiencia en sí misma.

Frida Kahlo: The Making of an Icon (Sofía Llaguno)

Visitar la Tate Modern siempre es una buena idea.