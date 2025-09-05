La expo de Miguel Covarrubias, el genio mexicano sin fronteras, que no debes perderte

¿Quién fue Miguel Covarribias?

Les cuento: Miguel Covarrubias (1904-1957) fue un artista mexicano muy versátil: caricaturista, ilustrador, pintor, escenógrafo, etnógrafo, cartógrafo y hasta antropólogo. Se puede decir que lo hizo TODO. Uno de los artistas más polifacéticos del siglo XX. Pienso que fue un genio y por eso no me podía perder esta fantástica exposición donde pueden apreciar GRAN parte de su trabajo y créanme: se van a asombrar.

Miguel Covarrubias llegó a dibujar para Vanity Fair y The New Yorker. (Sofia Llaguno)

Miguel Covarrubias nació dentro de una familia de clase media alta a finales del Porfiriato y su apodo, “El chamaco”, surgió cuando comenzó muy chico (tenía 14 años) a trabajar dibujando mapas en la Secretaría de Comunicaciones y después en redacciones periodísticas; fue autodidacta, sumamente inteligente y destacaba por su gran sentido del humor.

Miguel llegó a trabajar dibujando mapas para la Secretaría de Comunicaciones. (Sofia Llaguno)

Destacó también como caricaturista estrella en NY en los años 20s y 30s. Dibujó para nada menos que Vanity Fair y The New Yorker, entre otros; retrató con humor y estilo a la élite cultural y política neoyorquina, viajó por el mundo estudiando culturas como la de Bali, donde vivió. Además, estudió y retrató las culturas de su México querido. Cosmopolita, creativo y muy adelantado a su tiempo, sin duda, Covarrubias puso el arte mexicano en el mapa internacional.