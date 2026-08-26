Si te has preguntado a dónde ir cuando buscas una experiencia que lo tenga absolutamente todo, la respuesta ya existe en la Ciudad de México. Bastian no es solo un restaurante o un bar, es una plataforma de hospitalidad contemporánea creada para reunir las historias y mentes más fascinantes de la capital.
Bastian: El nuevo punto de conexión que la CDMX necesitaba
Inspirado en los lugares más icónicos de metrópolis como Londres, París, Milán, Nueva York y Miami, Bastian aterriza en la escena local con un servicio impecable. Todo esto, adaptado a la vibra cosmopolita de la CDMX para ofrecer un lugar memorable donde vivirás momentos que se te quedarán grabados desde el minuto uno.
Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Su propuesta va más allá de lo convencional, reuniendo en un solo espacio gastronomía de alto nivel, mixología de autor, arquitectura y buena música. Aquí cada elemento está pensado para que la conversación fluya de manera natural.
Además, su verdadero valor radica en la comunidad que está construyendo. Dirigido a creativos, líderes de opinión, empresarios y viajeros internacionales, Bastian no basa su exclusividad en el acceso, sino en conectar a personas que comparten la misma pasión por el estilo, la cultura y la excelencia.
Si estás armando tus planes para la semana o simplemente buscas tu nuevo hotspot predilecto para conectar y comer increíble, Bastian promete ser el destino definitivo donde las mejores experiencias de la ciudad suceden en un ambiente de ensueño. ¿Listo para vivir la experiencia?