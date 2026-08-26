Bastian: El nuevo punto de conexión que la CDMX necesitaba

Inspirado en los lugares más icónicos de metrópolis como Londres, París, Milán, Nueva York y Miami, Bastian aterriza en la escena local con un servicio impecable. Todo esto, adaptado a la vibra cosmopolita de la CDMX para ofrecer un lugar memorable donde vivirás momentos que se te quedarán grabados desde el minuto uno.

(Bastian)

Pero, ¿qué es lo que lo hace tan especial? Su propuesta va más allá de lo convencional, reuniendo en un solo espacio gastronomía de alto nivel, mixología de autor, arquitectura y buena música. Aquí cada elemento está pensado para que la conversación fluya de manera natural.