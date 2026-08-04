'Clinamen': Una partitura escrita por el agua en el Park Avenue Armory de Nueva York

El Park Avenue Armory es uno de esos lugares que ya, por sí solo, merece una visita. Construido a finales del siglo XIX, hoy es uno de los espacios culturales más interesantes de la ciudad.

Su impresionante Drill Hall, un enorme salón que en otro tiempo fue utilizado para ejercicios y desfiles militares, se ha convertido en el escenario perfecto para instalaciones de arte contemporáneo de gran escala. Y es precisamente esa inmensidad la que hace que Clinamen resulte aún más impactante.

'Clinamen', la instalación de Céleste Boursier-Mougenot en el Park Avenue Armory de Nueva York (Sofía Llaguno)

Afuera, Manhattan seguía siendo Manhattan: tráfico, sirenas, conversaciones, el ritmo frenético de una ciudad que parece no detenerse nunca.

Pero bastó cruzar la puerta para que todo cambiara.

Lo primero que nos pidieron fue hablar en voz muy baja, casi en silencio. No entendí por qué hasta unos segundos después.

'Clinamen', la instalación de Céleste Boursier-Mougenot en el Park Avenue Armory de Nueva York (Sofía Llaguno)

Frente a mí aparecían tres estanques de un azul intenso. Sobre ellos flotaban cientos de cuencos de porcelana blanca de distintos tamaños que se desplazaban lentamente, impulsados por corrientes invisibles.

No había un recorrido establecido ni una coreografía. Todo ocurría de manera natural.

De pronto, los cuencos se encontraban.

Chocaban unos con otros con una suavidad sorprendente y dejaban escapar un sonido cristalino, parecido al de pequeñas campanas, como si cada encuentro fuera una nota más de una partitura que el agua iba escribiendo en tiempo real.

'Clinamen', la instalación de Céleste Boursier-Mougenot en el Park Avenue Armory de Nueva York (Sofía Llaguno)

Después seguían su camino hasta encontrarse, unos instantes más tarde, con otro cuenco y producir una nota diferente.

Y así, una y otra vez.