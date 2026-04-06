'Remedios Varo: Habitantes de lo insólito', un viaje al universo de una de las grandes surrealistas en México

El universo surrealista de Remedios Varo

La muestra reúne principalmente piezas del propio acervo del museo, que resguarda una de las colecciones más importantes de Remedios Varo en el mundo. Pero más que una simple exposición retrospectiva, Habitantes de lo insólito es una invitación a entrar en el universo íntimo y simbólico de la artista.

Exposición de Remedios Varo , Habitantes de lo insolito

Remedios Varo es, para muchos, y definitivamente para mí, uno de los pilares del surrealismo en México, junto a su gran amiga Leonora Carrington. Ambas llegaron a este país huyendo de la guerra en Europa y encontraron aquí algo más que refugio: encontraron libertad. En México pudieron reinventarse, crear y explorar un lenguaje artístico profundamente personal, cargado de símbolos, misticismo y una mirada femenina que transformó la escena artística de su tiempo.

Remedios Varo exposición en Cdmx

Siempre que hay una exposición de Remedios Varo procuro no perdérmela. Incluso cuando se trata de pinturas muy conocidas, me encanta volver a verlas, tienen algo casi mágico. Sus obras están llenas de detalles tan minuciosos, pequeños símbolos y narrativas visuales que hacen que cada visita sea distinta. Es como descubrir algo nuevo cada vez.

Eso fue exactamente lo que me ocurrió al recorrer esta maravillosa exposición. Durante un rato me olvidé de todo y me dejé llevar por ese mundo tan particular que creó: un universo poblado por personajes enigmáticos, arquitecturas imposibles, animales fantásticos y mujeres que parecen atravesar viajes interiores.