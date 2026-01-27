Upper East Side de Nueva York: arte, estilo... y mis favoritos del barrio

Por azares del destino, este último año he estado viajando seguido a Nueva York; específicamente, me quedo en el Upper East Side.
Manhattan —uno de los cinco distritos de la ciudad: Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens y Staten Island— está formado por decenas de barrios o vecindarios con características muy distintas entre sí.
Aquí quiero enfocarme en uno de mis preferidos y al que le he tomado un cariño especial: el Upper East Side.
Todo lo que debes saber sobre el Upper East Side
Este barrio, ubicado al este de Central Park, entre la Quinta Avenida y el East River, y entre las calles 56 y 96, es conocido por ser una zona acomodada y señorial. Históricamente ha sido un centro de old money, con mansiones y estilos de vida sofisticados.
A mí me gusta también porque es un barrio tranquilo. Además, aquí se encuentra la famosa “Milla de los Museos”, el tramo de la Quinta Avenida frente a Central Park entre las calles 82 y 110, donde se concentra la mayor cantidad de museos de la ciudad.
Entre ellos, instituciones tan importantes como The Metropolitan Museum, el Guggenheim, la Neue Galerie, el Museo de la Ciudad de Nueva York y The Frick Collection.
El Upper East Side lo he estado descubriendo poco a poco, sin prisas, saboreándolo, disfrutando caminar por sus calles. ¡Una delicia!
Madison Avenue: lujo, arte y mis rincones favoritos
Una de mis calles favoritas es, sin duda, Madison Avenue, famosa por sus boutiques de lujo de diseñadores como Prada, Chanel y Hermès, así como tiendas de creadores locales.
Es un paraíso para las compras o simplemente para recorrer sus aparadores.
Además de sus tiendas, me encanta por sus cafés, restaurantes y sus galerías de arte reconocidas mundialmente, como Gagosian, una de las más importantes del mundo.
Hablando de arte, el Upper East Side tiene uno de mis edificios favoritos: el Breuer Building, en el 945 de Madison, donde recientemente se mudaron las oficinas centrales de Sotheby’s.
Me dio mucho gusto leer esa noticia: le dará aún más vida a la escena artística del barrio. Este edificio brutalista —una obra maestra de Marcel Breuer de 1966— fue sede del Whitney Museum durante muchos años.
Después alojó temporalmente a The Met Breuer y también a The Frick Collection mientras renovaban su sede.
El pasado mes de diciembre que estuve allá, tuve la fortuna de ver la exposición ICONS en esta nueva sede de Sotheby’s; una exposición que reunía 25 obras emblemáticas que han pasado por Sotheby’s rompiendo récords en distintas subastas.
Si están en Nueva York les recomiendo mucho pasar por Sotheby’s en Madison, siempre hay exposiciones muy buenas de sus subastas.
Por otra parte, Madison tiene varios hoteles elegantes con bares clásicos y refinados donde puedes tomar un coctel o un aperitivo.
Mis favoritos con:
• Carlyle Hotel y su legendario Bemelmans Bar, ideal para escuchar piano y jazz. • El bar del Mark Hotel, siempre es una buena idea. • El bar del Lowell Hotel, distinguido y tranquilo.
Lexington y Park Avenue: encanto local y elegancia clásica
Otra calle que disfruto mucho es Lexington Avenue —afectuosamente le decimos “Lex”— que baja hasta Midtown. No es tan lujosa, pero para mí tiene mucho encanto, con cafés y restaurantes locales muy agradables.
Park Avenue, entre Lex y Madison, es sin duda una de las avenidas más elegantes. Sus amplios camellones se llenan de tulipanes perfectos en primavera y de decoraciones muy bonitas en Navidad.
Los clásicos "doormen" (porteros) en las entradas de sus edificios lujosos de departamentos son parte del paisaje típico, como en las películas.
Razones para amar el Upper East Side de Nueva York
El Upper East Side es para mí una de las zonas más bonitas de Nueva York. Si buscas un área tranquila para pasear y disfrutar sin el ajetreo de Midtown, es una excelente opción. Incluso si no te quedas aquí, vale la pena dedicarle un día (o varios).
Algunas personas lo consideran un barrio “aburrido”, pero ¡no lo es! Aquí puedes disfrutar realmente la ciudad y, por qué no, sentirte un poco más local.
Mi recorrido ideal por el Upper East Side
Con imperdibles y favoritos para un día perfecto:
1. Three Guys
Clásico para desayunar en Madison. Es un all-day diallner donde puedes pedir huevos, pancakes, waffles, hamburguesas, ensaladas o sándwiches. Un verdadero clásico del Upper East Side.
2. Galería Gagosian
Una de las galerías de arte más importantes del mundo, especializada en arte moderno y contemporáneo. Siempre vale la pena entrar.
El verano de 2025 exhibieron una maravillosa muestra de Picasso que tuve la fortuna de ver y desde el 22 de enero se encuentra una exposición del estadounidense Jasper Johns, pintor y artista clave del arte contemporáneo, nacido en 1930, cuya obra marcó la transición entre el expresionismo abstracto y el arte pop.
La muestra recorre las pinturas y dibujos de tramas cruzadas (crosshatch) que dominaron su práctica entre 1973 y 1983 y que han resonado a lo largo de su producción posterior.
Reúne obras que rara vez se han visto, junto con préstamos de importantes museos estadounidenses.
3. Alexander Calder Sidewalk
Saliendo de Gagosian y cruzando la calle 78, mira hacia abajo: la acera en blanco y negro fue diseñada por Alexander Calder en 1970, por ahí verás su firma. Una joya escondida en pleno Madison.
4. Librería Albertine
En la calle 79, rumbo a la 5ta Avenida. Una librería maravillosa dentro de la Payne Whitney Mansion, con libros en francés e inglés. Su techo azul pintado a mano con constelaciones es espectacular.
Ha sido sede de eventos culturales de la Embajada de Francia. Un imperdible.
5. E.A.T
Para un lunch ligero. Todo un clásico de Eli Zabar conocido por sus varios negocios de comida excelente en el Upper East Side y porque su familia es la dueña del famoso super gourmet Zabar’s en el Upper West.
Aqui hay sándwiches, bagels, sopas, ensaladas (incluida su famosa whitefish salad) y postres famosos como su brownie o el pastel de coco. Calidad garantizada.
6.
Neue Galerie
Museo imperdible para pasar una tarde maravillosa. Tiene una colección impresionante de arte austriaco y alemán.
Aquí puedes ver en vivo “The Woman in Gold” de Gustav Klimt, una auténtica joya. Cuando fui a verla, me senté un rato a contemplarla; es maravillosa, es como “la Mona Lisa” austriaca. Así escuché que dijo una guía mientras estaba yo ahí y me gustó.
No dejes de visitar el Café Sabarsky dentro del museo: pide la torta Sacher con un café vienés.
Tip: la tienda es maravillosa.
7. Cena en Bar Italia
Restaurante italiano de barrio, pequeño, moderno y elegante en Madison. Mesas un poco apretadas, pero ambiente acogedor y muy local, excelente comida y coctelería. Sus pastas son deliciosas. Siempre nos tratan increíble.
8.
Coctel en el Bemelmans Bar
Dentro del Carlyle, con un estilo Art Deco. Famoso por su jazz en vivo y por los murales pintados por Ludwig Bemelmans en 1947, autor de la serie de libros infantiles Madeline. Es su única obra expuesta públicamente. Smart dress code.
Un barrio que vuelve a brillar
Según una publicación reciente del NYT Magazine, el Upper East Side está “de moda otra vez”.
Yo creo que nunca dejó de estarlo. “Uptown is the new downtown”, dicen, y con razón: nuevos restaurantes están abriendo y el barrio vibra más que nunca.
Además, el Upper East Side está cobrando un papel cada vez más importante en la escena artística de Nueva York, con aperturas como la renovada Frick Collection y la llegada de Sotheby’s al Breuer Building. El Upper East Side siempre será un lugar icónico.
Más favoritos del Upper East Side
Ralph's Coffee
Se encuentra dentro del flagship de Ralph Lauren en Madison. Café delicioso, pan, sándwiches y uno de mis pasteles favoritos: el de coco.
Madison Fare
El mejor helado de yogurt griego. Toppings increíbles (incluyendo el famoso “chocolate de Dubai”). Desde que lo descubrimos, se volvió un básico.
Chez Fifi
Restaurante upscale francés, muy de moda. Cocina impecable, cocteles top y un ambiente elegante dentro de un townhouse muy neoyorquino. Hay que reservar con tiempo.
Milano Market
De los mejores sándwiches del área. Perfecto para llevar al parque. Ingredientes italianos, pastas frescas, panadería… ¡un paraíso! Suele haber fila, pero avanza rápido. Aquí un imperdible es su famoso “Chicken Caesar Wrap”.
Butterfield Market
Supermercado clásico del Upper East Side. Comida para llevar deliciosa, panadería excelente y muy buen sushi. Sus helados de yogurt son famosísimos. Tiene dos sucursales una en Madison y otra en Lexington.
JG Melon
Clásico de clásicos. Una de las mejores hamburguesas del área (salió en la Guía Michelin). Solo cash; no reservan. Vale la pena totalmente. De mis hamburguesas favoritas ¡sin duda!
Hot Dogs del Mark Hotel
Mi sugerencia personal: el carrito afuera del Mark Hotel, con hot dogs gourmet creados por el famoso chef Jean-Georges. Salchicha orgánica, pickles, sauerkraut y kimchi por 7 USD. ¡Una delicia!
El Upper East Side: un indiscutible 'sí o sí' en Nueva York
La próxima vez que vayas a Nueva York, sí o sí dedica un día —o quédate— en el Upper East Side.
Créeme: no te vas a aburrir. Aquí sentirás un Nueva York con clase, bonito, tranquilo y cada vez más de moda.