Upper East Side de Nueva York: arte, estilo... y mis favoritos del barrio

Todo lo que debes saber sobre el Upper East Side

Este barrio, ubicado al este de Central Park, entre la Quinta Avenida y el East River, y entre las calles 56 y 96, es conocido por ser una zona acomodada y señorial. Históricamente ha sido un centro de old money, con mansiones y estilos de vida sofisticados.

A mí me gusta también porque es un barrio tranquilo. Además, aquí se encuentra la famosa “Milla de los Museos”, el tramo de la Quinta Avenida frente a Central Park entre las calles 82 y 110, donde se concentra la mayor cantidad de museos de la ciudad.

Entre ellos, instituciones tan importantes como The Metropolitan Museum, el Guggenheim, la Neue Galerie, el Museo de la Ciudad de Nueva York y The Frick Collection.

(Sofía Llaguno)

El Upper East Side lo he estado descubriendo poco a poco, sin prisas, saboreándolo, disfrutando caminar por sus calles. ¡Una delicia!

Madison Avenue: lujo, arte y mis rincones favoritos

Una de mis calles favoritas es, sin duda, Madison Avenue, famosa por sus boutiques de lujo de diseñadores como Prada, Chanel y Hermès, así como tiendas de creadores locales.

Es un paraíso para las compras o simplemente para recorrer sus aparadores.

Además de sus tiendas, me encanta por sus cafés, restaurantes y sus galerías de arte reconocidas mundialmente, como Gagosian, una de las más importantes del mundo.

(Sofía Llaguno)

Hablando de arte, el Upper East Side tiene uno de mis edificios favoritos: el Breuer Building, en el 945 de Madison, donde recientemente se mudaron las oficinas centrales de Sotheby’s.

Me dio mucho gusto leer esa noticia: le dará aún más vida a la escena artística del barrio. Este edificio brutalista —una obra maestra de Marcel Breuer de 1966— fue sede del Whitney Museum durante muchos años.

Después alojó temporalmente a The Met Breuer y también a The Frick Collection mientras renovaban su sede.

El pasado mes de diciembre que estuve allá, tuve la fortuna de ver la exposición ICONS en esta nueva sede de Sotheby’s; una exposición que reunía 25 obras emblemáticas que han pasado por Sotheby’s rompiendo récords en distintas subastas.

Si están en Nueva York les recomiendo mucho pasar por Sotheby’s en Madison, siempre hay exposiciones muy buenas de sus subastas.

Por otra parte, Madison tiene varios hoteles elegantes con bares clásicos y refinados donde puedes tomar un coctel o un aperitivo.

Mis favoritos con:

• Carlyle Hotel y su legendario Bemelmans Bar, ideal para escuchar piano y jazz.

• El bar del Mark Hotel, siempre es una buena idea.

• El bar del Lowell Hotel, distinguido y tranquilo.

(Sofía Llaguno)

Lexington y Park Avenue: encanto local y elegancia clásica

Otra calle que disfruto mucho es Lexington Avenue —afectuosamente le decimos “Lex”— que baja hasta Midtown. No es tan lujosa, pero para mí tiene mucho encanto, con cafés y restaurantes locales muy agradables.

Park Avenue, entre Lex y Madison, es sin duda una de las avenidas más elegantes. Sus amplios camellones se llenan de tulipanes perfectos en primavera y de decoraciones muy bonitas en Navidad.

Los clásicos "doormen" (porteros) en las entradas de sus edificios lujosos de departamentos son parte del paisaje típico, como en las películas.