Praya: el nuevo sabor de las noches en Acapulco

Comer frente a la bahía, rodeado de los atardeceres que ofrece la costa del Pacífico y con una interpretación de lujo relajado es posible con Praya, que reúne una alta cocina contemporánea donde la base de platillos mediterráneos se fusiona con acentos latinoamericanos y asiáticos para ofrecer sabores de otro nivel.

Desde el primer momento, Praya te envuelve con su arquitectura y su ubicación en una de las zonas más estratégicas de Acapulco. (Cortesía )

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Acapulco de noche tiene una vibra diferente y, como parte de la esencia que hace único este destino, Praya llega como un concepto de fine dining costero que combina cocina internacional con sabores nacionales.

La experiencia comienza desde que llegas por la tarde y ves uno de los atardeceres más bonitos que puedes presenciar. Después, el recibimiento que te hace sentir como si estuvieras en casa con un ambiente cálido da paso a lo mejor de la noche: tu mesa con una vista ininterrumpida a la bahía, permite presenciar la transición de la luz natural hacia la noche, degustando un coctel que te da la primera bienvenida.

La nostalgia de una ciudad cargada de memoria y glamour como lo es Acapulco es la inspiración del restaurante que busca volver a posicionar esta zona del Pacífico dentro del mapa gastronómico y turístico nacional. En esta reinterpretación, Praya propone pensar en el puerto de una forma más sofisticada, social y visual, sin perder la distinción que es la calidez que ofrece la costa. Conforme va cambiando la luz de la puesta de sol, el lugar se transforma para dar entrada a cocteles, platillos de alto nivel y una vista que, en conjunto con la cena, domina la experiencia.

La calidad y presentación de sus platillos te dejarán deseoso de querer volver a vivir la experiencia. (Cortesía)

El responsable de llevar estos sabores a cada comensal es el Chef Ejecutivo Héctor Horacio Giner Miranda, nacido en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y después naturalizado mexicano; cuenta con una trayectoria académica y de colaboraciones que respaldan su experiencia. Su técnica bien estudiada define un equilibrio perfecto entre los platillos internacionales con productos locales.

Al llegar, puedes iniciar con un aperitivo como el carpaccio de pulpo, servido con aceite de chile, vinagreta y quelites; después unos tacos de caramelo y rib eye acompañados de queso gouda, puerro frito y aguacate que se llevan de forma perfecta con un caldo de carne que es la especialidad del chef.

Aunque su carta es más que eso, su propuesta incorpora entradas, barra cruda, tacos de autor, ensaladas, sopas y risottos, así como pescados, mariscos y cortes que se complementan con una amplia barra de cocteles con y sin alcohol, representando una fusión contemporánea de la gastronomía mediterránea.

Ingredientes de mar y tierra se fusionan para ofrecer propuestas únicas. (Cortesía)

Sato es un sushi bar que opera dentro de Praya, su servicio es de jueves a domingo por la noche; funciona como una experiencia que se caracteriza por una barra con precisión japonesa que aporta frescura y un ritmo distinto. Presentado como “el secreto dentro del secreto”, Sato está pensado para quienes ya conocen Praya y quieren descubrir otra cara del lugar: una más íntima, nocturna y especializada.

Dentro de su menú podrás degustar tanto entradas como edamames al vapor, ceviche nikkei, kushiagues y más, hasta sus especialidades como el salmón, hamachi, akami, chu-toro y toda una variedad de platillos de base mediterránea, sin dejar de pasar por los tradicionales makis y sashimis que se acompañan de un coctel.

Y no son solo sus alimentos, la coctelería también destaca en presentación y sabor. (Cortesía )

Praya busca dirigirse al comensal que busca una experiencia completa, destacando por su ubicación sobre la Escénica –una de las zonas más relevantes del puerto– y que lo coloca dentro del circuito de destinos exclusivos de Acapulco.

Además, en meses recientes ha ganado presencia, ya que se posiciona como un punto de encuentro de figuras públicas que refuerza su carácter, posicionándolo como uno de los referentes aspiracionales del puerto.

Por esto y más, Praya es un imperdible si te encuentras en esta zona del Pacífico. (Cortesía )

Por eso, en tu próxima visita por el puerto, no puedes perderte Praya, que reúne lo mejor de la gastronomía contemporánea con sabores internacionales y un toque de productos nacionales, mientras te relajas y disfrutas de su vibra frente a una de las vistas imperdibles de la bahía.