'Lilia Carrillo: Todo es sugerente', una exposición imperdible en el Museo del Palacio de Bellas Artes

¿Quién fue Lilia Carrillo?

En 1974, unos meses después de su muerte (falleció a los 43 años, cosa que me impactó) el Instituto Nacional de Bellas Artes organizó una exposición en su honor, justamente en las mismas salas donde hoy se presenta.

Lilia Carrillo fue una de las primeras artistas mexicanas en aventurarse en la pintura abstracta, al desarrollar un lenguaje propio donde lo figurativo se insinúa dentro de lo abstracto.

"Lilia Carrillo: Todo es sugerente", exposición retrospectiva de la artista mexicana en el Museo del Palacio de Bellas Artes (Sofía Llaguno)

Esos leves indicios de formas humanas y naturales hacen que su obra esté llena de sutiles sugerencias, de ahí el nombre de la exposición.

Además de pintora, Lilia Carrillo fue una artista polifacética: diseñó vestuarios y escenografías para proyectos escénicos y cinematográficos, montó exposiciones de arte contemporáneo y popular e ilustró cuentos de distintos autores. A pesar de su breve carrera, pienso que dejó una huella fundamental en la pintura no figurativa en México.

Sus inicios fueron figurativos. Entre sus primeros retratos destaca “Autorretrato escolar” (1948), que pintó a los 18 años. Una obra bellísima que me fascinó, donde ya se percibe su seguridad como joven artista.

Carrillo estudió en La Esmeralda, de donde egresó en 1951, y luego se trasladó a París junto a su primer esposo, el filósofo Ricardo Guerra (más tarde se casaría con el también artista Manuel Felguérez).