El jardín de Velasco: una mirada íntima al alma del paisaje mexicano

El Jardín de Velasco, exposición en el Museo Kaluz (Sofía Llaguno)

Exposición El Jardín de Velasco

Velasco no solo pintaba lo que veía; observaba, estudiaba y entendía la naturaleza con una precisión casi científica. Sus obras muestran esa dualidad entre arte y ciencia: cada hoja, cada flor, cada árbol o planta, cada composición está atravesada por su interés en la botánica. Es como si, al recorrer la exposición, uno pudiera asomarse no solo a sus paisajes, sino también a su forma de mirar el mundo.

El Jardín de Velasco, exposición en el Museo Kaluz (Sofía Llaguno)

Realmente, para mí fue una gran sorpresa descubrir esta faceta de él. Incluso, si van, les recomiendo ver el documental que están proyectando ahí en el museo, en una pequeña sala adjunta. Vale mucho la pena: al verlo, aprendí cosas que no sabía de él y de su vida personal que hicieron que lo admirara aún más como pintor, científico y ser humano.

El Jardín de Velasco, exposición en el Museo Kaluz (Sofía Llaguno)

Hay algo profundamente especial en ver el Valle de México a través de sus ojos: una mezcla de asombro, detalle y respeto por la naturaleza que hoy, en medio del ritmo acelerado de la ciudad, se siente aún más valiosa.