El que la cambia la falla: una conversación con Mario García Torres sobre creatividad, riesgo y el instante decisivo

'El que la cambia la falla': la exposición de Mario García Torres materializada

Después de hablar sobre el penal, la intuición y la importancia de estar presentes en el momento decisivo, quise entender cómo todas esas ideas toman forma dentro de la sala de exhibición. Así que le pedí a Mario que me contara más sobre las obras que conforman la exposición.

Mario me explicó que la exposición está construida alrededor de dos grandes núcleos de obra, acompañados por un par de videos y piezas complementarias que ayudan a expandir la conversación.

Uno de los videos es narrado por el propio artista: recorre su relación con Jorge Campos desde la infancia, su interés por el fútbol, cómo en algún momento se le olvidó y cómo apareció de nuevo en su vida, así como la investigación que dio origen a este proyecto. Ahí aparecen muchas de las ideas que atravesaron nuestra conversación: el penal, la intuición, la inspiración y esos momentos difíciles de explicar en los que algo extraordinario sucede.

El primer núcleo de la exposición está conformado por una serie de pinturas realizadas en colaboración directa con Jorge Campos. Aquí es donde Campos colaboró e intervino físicamente.

Para crearlas, se prepararon balones con pintura que posteriormente fueron pateados por el exfutbolista, dejando impresas sus huellas sobre distintas superficies.

Más allá del resultado visual, lo que interesaba a Mario era capturar algo mucho más difícil de registrar: el instante mismo de la acción. La trayectoria del balón, la fuerza del golpe, el lugar exacto donde cae la pintura y las variables imposibles de controlar se convierten en el registro de un momento irrepetible. De alguna manera, estas obras materializan muchas de las ideas que dieron origen a la exposición: la intuición, el riesgo y la capacidad de actuar en el momento preciso.

El segundo núcleo, que es más grande, toma un camino distinto. Se trata de una instalación compuesta por un número de pinturas, un textil y tapices inspirados en los icónicos uniformes de Jorge Campos. Durante años, sus diseños coloridos y poco convencionales rompieron con la imagen tradicional del portero y se convirtieron en parte fundamental de su identidad dentro y fuera de la cancha.

Mario retoma esos colores, patrones y formas para hacer variaciones y reinterpretarlos desde el lenguaje del arte contemporáneo.

“Pienso se van a ver un poco más como pinturas modernas”, me dijo.

Estas pinturas y textil estarán en un cuarto aislado como una gran instalación. Sin embargo, como suele ocurrir en buena parte de su trabajo, detrás de lo que vemos a simple vista existen capas adicionales de significado. Algunos de los patrones presentes en los tapices de fondo, que parecen muy tradicionales, en realidad esconden estadísticas de momentos y aspectos específicos de la trayectoria de Campos; son el soporte que hay detrás de las pinturas muy coloridas, transformando datos e historias personales en elementos visuales.

Entre las piezas también aparece una pequeña escultura de agujetas doradas, un discreto guiño a una característica muy particular de Jorge Campos: su gusto por andar en chanclas siempre que puede.

Mientras Mario describía cada una de las obras, entendí que la exposición no busca explicar quién fue Jorge Campos ni contar la historia del fútbol mexicano. Más bien utiliza ese universo compartido por millones de personas para hablar de algo mucho más amplio: la creatividad, la intuición y esos instantes fugaces en los que una decisión puede cambiarlo todo.

Una reflexión que permanece

Más allá de las obras, de Jorge Campos o incluso del fútbol, hubo algo que me acompañó después de nuestra conversación.

Una de las cosas que más disfruté de entrevistar a Mario García Torres fue precisamente eso: salir pensando en cosas que no se me habían ocurrido antes. Mientras lo escuchaba hablar sobre penales, intuición e inspiración, me di cuenta de que estaba reflexionando sobre temas que jamás habría asociado con el fútbol. Mario tiene una manera muy particular de observar el mundo y encontrar conexiones inesperadas entre cosas que, a primera vista, parecerían no tener relación alguna.

El que la cambia la falla, exposición de Mario García Torres en colaboración con Jorge Campos (Cortesía del estudio de Mario García Torres / Foto: Tania Chávez )

Quizás esa sea también una de las mayores virtudes de El que la cambia la falla: invitarnos a mirar algo familiar desde otro ángulo y descubrir que, detrás de un instante que parece cotidiano, puede esconderse una reflexión mucho más profunda sobre la creatividad, el riesgo y la vida misma.

El que la cambia la falla, la nueva exposición de Mario García Torres en colaboración con Jorge Campos, podrá visitarse del 7 de junio al 6 de septiembre de 2026 en el Museo de Arte de Zapopan (MAZ), en Guadalajara, Jalisco.