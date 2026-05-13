El nuevo humedal de Chapultepec: un oasis sustentable entre el Museo Tamayo y Antropología

Conoce el nuevo humedal de Chapultepec

El proyecto original, inaugurado en 2006, ya formaba parte importante de la experiencia peatonal dentro del bosque, pero con el paso de los años el espacio comenzó a deteriorarse. Yo pasaba muy seguido por ahí, pues visito constantemente este bosque, y me daba tristeza ver cómo este lugar tan especial se encontraba ya descuidado.

Ahora, gracias al apoyo de HSBC México, de su CEO Jorge Arce y del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, este corredor fue completamente restaurado, reconfigurado y transformado en un ecosistema funcional que combina paisaje, sustentabilidad y espacio público.

Nuevo humedal en Chapultepec diseñado por el arquitecto Mario Schjetnan (Sofía Llaguno)

Más que una renovación estética, siento que el nuevo humedal propone una nueva manera de entender el agua dentro de la ciudad. El sistema sustituye el uso de agua potable por agua tratada proveniente de una planta ubicada en Lomas de Chapultepec, la misma que abastece los lagos de la primera y segunda sección del bosque y que también contribuirá al mantenimiento del Parque Gandhi, algo que me pareció genial.

Además, el diseño incorpora plantas acuáticas como juncos, papiros y cola de caballo, cuyas raíces permiten filtrar naturalmente el agua y reutilizarla continuamente. El resultado es un sistema vivo que reduce significativamente el consumo de agua y al mismo tiempo crea un entorno agradable, fresco y biodiverso dentro de la ciudad.