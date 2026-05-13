El nuevo humedal de Chapultepec: un oasis sustentable entre el Museo Tamayo y Antropología

En medio del ritmo acelerado de Paseo de la Reforma y del constante movimiento de una de las zonas culturales más visitadas de la Ciudad de México, acaba de renacer un espacio que invita a bajar el paso, escuchar el agua correr y reconectar con la naturaleza.
Se trata del antiguo Espejo de Agua de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, ubicado en el corredor peatonal que conecta al Museo Nacional de Antropología con el Museo Tamayo, y que hoy reabre convertido en un humedal urbano sustentable diseñado por el reconocido arquitecto paisajista Mario Schjetnan.
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Conoce el nuevo humedal de Chapultepec
El proyecto original, inaugurado en 2006, ya formaba parte importante de la experiencia peatonal dentro del bosque, pero con el paso de los años el espacio comenzó a deteriorarse. Yo pasaba muy seguido por ahí, pues visito constantemente este bosque, y me daba tristeza ver cómo este lugar tan especial se encontraba ya descuidado.
Ahora, gracias al apoyo de HSBC México, de su CEO Jorge Arce y del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, este corredor fue completamente restaurado, reconfigurado y transformado en un ecosistema funcional que combina paisaje, sustentabilidad y espacio público.
Más que una renovación estética, siento que el nuevo humedal propone una nueva manera de entender el agua dentro de la ciudad. El sistema sustituye el uso de agua potable por agua tratada proveniente de una planta ubicada en Lomas de Chapultepec, la misma que abastece los lagos de la primera y segunda sección del bosque y que también contribuirá al mantenimiento del Parque Gandhi, algo que me pareció genial.
Además, el diseño incorpora plantas acuáticas como juncos, papiros y cola de caballo, cuyas raíces permiten filtrar naturalmente el agua y reutilizarla continuamente. El resultado es un sistema vivo que reduce significativamente el consumo de agua y al mismo tiempo crea un entorno agradable, fresco y biodiverso dentro de la ciudad.
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Un oasis muy cerca de Paseo de la Reforma, el nuevo humedal de Chapultepec
Me encantó el concepto y todo lo que hay detrás de este proyecto: no solo es bellísimo visualmente, también es funcional y sustentable. El humedal ayuda a captar y filtrar agua, regula la temperatura, mejora la calidad del aire, atrae aves, insectos y fauna local, además de incorporar vegetación nativa que favorece la polinización.
El humedal no solo funciona como infraestructura ecológica: también transforma la experiencia del visitante. A lo largo del recorrido aparecen sombras naturales, espejos de agua y las ya icónicas “tumbonas” de Chapultepec, invitando a sentarse, relajarse, leer o simplemente contemplar el paisaje.
A pesar de encontrarse a unos pasos de Reforma, me di cuenta de que el espacio logra hacerte sentir aislado del ruido urbano. El sonido del agua, la vegetación y la presencia de aves e insectos convierten el corredor en un pequeño oasis dentro de la ciudad, en pleno bosque.
Durante la inauguración, el propio Mario Schjetnan ofreció un recorrido explicando la lógica ecológica detrás del proyecto, así como las especies de plantas seleccionadas para el humedal.
Escucharlo hablar del espacio me permitió entender cómo el paisajismo puede convertirse también en una herramienta ambiental y social muy importante. Yo admiro muchísimo su trabajo, así que al final fui a felicitarlo. Me encantó conocerlo: además de muy talentoso, es una persona sencilla, cálida y sumamente amable.
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¿Quién es Mario Schjetnan?
El arquitecto Mario Schjetnan, fundador de Grupo de Diseño Urbano, es responsable de algunos de los parques más importantes del país, entre ellos Parque Bicentenario y Parque La Mexicana en Santa Fe.
Además, me emocionó descubrir que también diseñó un parque que, como regia, llevo en el corazón: el Parque El Capitán, en mi querido San Pedro Garza García. Un parque bellísimo. Su trabajo se ha caracterizado por integrar naturaleza, urbanismo y sustentabilidad en proyectos públicos de gran escala.
La renovación de este humedal representó para mí también una reflexión importante sobre el futuro de los espacios públicos en la Ciudad de México: lugares que no solo sean bellos, sino también resilientes, ecológicos y capaces de mejorar la calidad de vida urbana.
Chapultepec sigue demostrando por qué es uno de los grandes tesoros de la ciudad. Y proyectos como este nos recuerdan que cuidar sus espacios naturales no es únicamente una cuestión estética, sino una inversión en el futuro ambiental y social de la capital.
Chapultepec es el pulmón de nuestra ciudad y un regalo para quienes vivimos aquí. Y como bien dijo Jorge Arce durante la inauguración:
“No es nuestro bosque, nos lo están prestando nuestros hijos. Hay que dejarlo mejor de cómo lo recibimos.”
Y la verdad es que este nuevo humedal se siente como uno de esos pequeños regalos que todavía nos da la ciudad. Un plan perfecto sin salir de la CDMX: caminar entre árboles y agua, desconectarte un rato del ruido, sentarte a contemplar el paisaje y simplemente dejarte llevar por el sonido del agua en pleno Chapultepec.
¡Les recomiendo muchísimo que vayan a visitarlo! Y si les gusta descubrir estos rincones de la ciudad, pueden seguirme en @laguiadesofi en Instagram.