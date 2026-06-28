A pesar de haber visitado el Bosque de Chapultepec incontables veces a lo largo de mi vida —además vivo cerca y voy con frecuencia, al igual que mis hijos, que crecieron recorriéndolo una y otra vez—, la mañana del viernes 5 de junio descubrí algo inesperado: que en realidad conocía apenas una pequeña parte de él.
Chapultepec: el bosque que creía conocer
La invitación me llegó de Natasha Uren, directora del Bosque de Chapultepec, a quien conocí durante la inauguración del nuevo Humedal. Después de publicar mi artículo sobre ese proyecto, intercambiamos algunos mensajes y seguimos en contacto. Esta vez me invitó a conocer la nueva app del bosque y una campaña que busca que los visitantes redescubramos este espacio desde otra perspectiva.
Por supuesto me emocionó la invitación. Natasha está haciendo una labor muy importante al frente del bosque; se nota su dedicación y su pasión por este espacio, algo fundamental para cuidar y fortalecer un lugar tan querido por los capitalinos.
La cita fue a las 9:30 de la mañana en el Altar a la Patria. Ahí comenzó un recorrido en el trenecito que atraviesa parte de la primera sección. Antes de abordar, uno de los integrantes del equipo del bosque lanzó una pregunta aparentemente sencilla:
¿Qué es Chapultepec?
Las respuestas fueron las esperadas: un parque, un espacio verde, un lugar para pasear. Pero la explicación que siguió cambió por completo el enfoque de la mañana.
Chapultepec no es un parque. Oficialmente es un bosque urbano, una categoría de protección creada específicamente para este espacio debido a su importancia histórica, cultural y ambiental.
Lo que aprendí esa mañana es que Chapultepec no es simplemente un gran parque. Es un ecosistema vivo que ha acompañado a la ciudad desde tiempos prehispánicos y que hoy sigue siendo refugio de cientos de especies de flora y fauna. Aunque ha sido transformado y ampliado por el ser humano a lo largo de los siglos, conserva una riqueza natural que va mucho más allá de un espacio recreativo.
Con 866 hectáreas distribuidas en cuatro secciones, es aproximadamente dos veces y media más grande que Central Park y uno de los bosques urbanos más importantes del mundo.
Durante la presentación compartieron varios datos que me sorprendieron. La mayoría de los visitantes conocemos la primera sección: el Castillo, el Zoológico, el Museo Nacional de Antropología o los lagos. Sin embargo, pocas personas han explorado realmente la segunda sección, donde se encuentran espacios como la pista para correr El Sope, el Museo de Historia Natural, el Cárcamo de Dolores y amplias áreas recreativas para andar en bicicleta o hacer un picnic; las barrancas de la tercera sección o los nuevos espacios incorporados a la cuarta.
En mi caso, sí conozco bastante bien la segunda sección. Recuerdo perfectamente que cuando llegué a vivir a la Ciudad de México, en 2012, estaba siendo renovada gracias al trabajo de Pro Bosque. La transformación fue notable. La primera sección, por supuesto, también me resulta familiar. Pero después de este recorrido entendí que todavía me falta mucho por descubrir. La tercera sección apenas la conozco de pasar junto a ella en coche y la cuarta, la más reciente —donde hoy se encuentran espacios como la nueva Cineteca Nacional y a la que también se puede llegar en Cablebús—, sigue pendiente en mi lista.
Chapultepec resulta familiar y desconocido al mismo tiempo.
Otro dato que llamó mi atención fue su riqueza natural. Chapultepec es un verdadero refugio para la biodiversidad. Además de especies conocidas como ardillas, aves y tlacuaches, alberga ajolotes, peces, insectos y especies recientemente descubiertas. Incluso se mencionó el hallazgo de una nueva especie de luciérnaga y, posiblemente, una nueva especie de polilla dentro del propio bosque.
El recorrido en el trenecito terminó en la Quinta Colorada, una hermosa casona histórica restaurada dentro del bosque que durante años permaneció cerrada al público y que también fue recuperada gracias al trabajo de Pro Bosque.
Ahí, durante un brunch, se presentó oficialmente la nueva app diseñada para ayudar a los visitantes a orientarse, descubrir espacios poco conocidos, consultar la cartelera de actividades, planear mejor una visita y explorar el bosque más allá de sus rutas habituales. Además, la aplicación también está disponible en inglés.
Una idea que me pareció genial.
Ya hacía falta algo así, pensé.
Pero conforme avanzaron las presentaciones, entendí que la app era solo una parte de una idea mucho más grande.
Natasha Uren habló de algo que resonó con muchos de los asistentes: todos creemos conocer Chapultepec, pero rara vez hablamos de él como hablan los neoyorquinos de Central Park. Recomendamos el Castillo, el Museo de Antropología o el Zoológico, pero olvidamos contar que todo eso forma parte de un mismo bosque.
De esa reflexión nació una campaña cuya frase central resume perfectamente el espíritu del proyecto:
“Algunos tienen un parque. Nosotros tenemos un bosque.”
La campaña nace de una pregunta: ¿cómo lograr que los mexicanos entiendan la verdadera dimensión del Bosque de Chapultepec?
Desarrollada por Emilio Lezama y su equipo, utiliza ilustraciones, colores e íconos inspirados en algunos de los lugares más emblemáticos de Chapultepec para facilitar la exploración del bosque y hacer más accesible la información.
“Algunos tienen museos, nosotros tenemos Antropología”.
“Algunos tienen recintos, nosotros tenemos el Castillo”.
“Algunos tienen fuentes, nosotros tenemos El Paraguas”.
“Algunos tienen palomas, nosotros tenemos pájaros de cuatrocientas voces”.
Más que una comparación, son frases que nos invitan a reconocer la riqueza cultural, histórica y natural que existe dentro de este espacio.
También se presentó una línea de productos o “merch” cuyos ingresos ayudarán a financiar proyectos de conservación y restauración a través del Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec.
La organización, dirigida por Lili Haua, lleva más de dos décadas trabajando para recaudar fondos destinados al mantenimiento y mejora del bosque.
La colección me fascinó. Bolsas, libretas, tazas, sudaderas y otros objetos de excelente diseño y calidad, inspirados en los colores y mensajes de la campaña. Más allá del atractivo estético, ayudan a construir una identidad alrededor del bosque y generan recursos para su mantenimiento.
Otra gran idea, pensé.
Por cierto, mientras escuchaba a Lili Haua hubo un dato que me impresionó particularmente: mantener un solo árbol puede costar alrededor de seis mil pesos y el bosque cuenta con más de 270 mil árboles.
Impresionante.
Esos números me ayudaron a dimensionar por qué insisten tanto en la participación ciudadana.
Mientras escuchaba las presentaciones y observaba las ilustraciones de la campaña, pensé en algo que se repitió varias veces durante la mañana: si conocemos mejor Chapultepec, probablemente también lo cuidemos mejor. Y además, nos sentiremos más orgullosos de él y tendremos más razones para presumirlo a quienes nos visitan.
Quizá ese sea el verdadero objetivo detrás de la nueva aplicación. No solo ayudarnos a ubicarnos y encontrar el camino correcto dentro de sus 866 hectáreas, sino también recordarnos que este lugar es mucho más que un parque urbano.
Es un bosque, un ecosistema vivo cargado de historia, un espacio cultural, un refugio para la biodiversidad y, para millones de personas, un lugar lleno de recuerdos.
Ahora, con ayuda de la nueva aplicación, podré recorrer el bosque más a fondo, descubrir espacios que todavía no conozco, explorar mejor sus distintas secciones y enterarme de las actividades y exposiciones que forman parte de su cartelera. Después de todo, si algo entendí esa mañana es que Chapultepec sigue teniendo mucho por revelar, incluso para quienes creemos conocerlo bien.
Salí de la Quinta Colorada con una sensación curiosa. Llevo años caminando por Chapultepec, escribiendo sobre él y disfrutándolo con mi familia. Sin embargo, esa mañana sentí que acababa de conocerlo un poco mejor.
Y tal vez por eso la frase funciona tan bien.
Algunos tienen un parque.
Nosotros tenemos un bosque.
Descarga la app Chapultepec Visitantes (iPhone y Android):