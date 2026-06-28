Chapultepec: el bosque que creía conocer

La invitación me llegó de Natasha Uren, directora del Bosque de Chapultepec, a quien conocí durante la inauguración del nuevo Humedal. Después de publicar mi artículo sobre ese proyecto, intercambiamos algunos mensajes y seguimos en contacto. Esta vez me invitó a conocer la nueva app del bosque y una campaña que busca que los visitantes redescubramos este espacio desde otra perspectiva.

¿Qué es Chapultpec? (Sofía Llaguno)

Por supuesto me emocionó la invitación. Natasha está haciendo una labor muy importante al frente del bosque; se nota su dedicación y su pasión por este espacio, algo fundamental para cuidar y fortalecer un lugar tan querido por los capitalinos.

La cita fue a las 9:30 de la mañana en el Altar a la Patria. Ahí comenzó un recorrido en el trenecito que atraviesa parte de la primera sección. Antes de abordar, uno de los integrantes del equipo del bosque lanzó una pregunta aparentemente sencilla:

¿Qué es Chapultepec?

Las respuestas fueron las esperadas: un parque, un espacio verde, un lugar para pasear. Pero la explicación que siguió cambió por completo el enfoque de la mañana.

Chapultepec no es un parque. Oficialmente es un bosque urbano, una categoría de protección creada específicamente para este espacio debido a su importancia histórica, cultural y ambiental.

¿Qué es Chapultpec? (Sofía Llaguno)

Lo que aprendí esa mañana es que Chapultepec no es simplemente un gran parque. Es un ecosistema vivo que ha acompañado a la ciudad desde tiempos prehispánicos y que hoy sigue siendo refugio de cientos de especies de flora y fauna. Aunque ha sido transformado y ampliado por el ser humano a lo largo de los siglos, conserva una riqueza natural que va mucho más allá de un espacio recreativo.

Con 866 hectáreas distribuidas en cuatro secciones, es aproximadamente dos veces y media más grande que Central Park y uno de los bosques urbanos más importantes del mundo.