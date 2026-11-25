Valentín Elizalde tenía 27 años cuando fue asesinado la madrugada del 25 de noviembre de 2006, después de ofrecer un concierto en Reynosa, Tamaulipas. El cantante, conocido como el Gallo de Oro, murió en una emboscada a tiros cuando viajaba en una camioneta junto con integrantes de su equipo.
El crimen terminó con la carrera de uno de los intérpretes más populares de la música regional mexicana y dejó una investigación marcada por distintas hipótesis sobre los responsables y los motivos del ataque.
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A dos décadas de su muerte, su nombre permanece ligado a canciones como "Vete ya", "Ebrio de amor", "Cómo me duele", "A mis enemigos" y "Lobo domesticado".
Su asesinato también dejó preguntas sobre el contexto de violencia que rodeó a varios exponentes de la música de banda y norteña durante aquellos años.
Valentín Elizalde fue asesinado al salir de un palenque en Reynosa
Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Era hijo del cantante Eduardo Elizalde, conocido como Lalo El Gallo, y desde joven mostró interés por seguir los pasos de su papá.
Antes de dedicarse por completo a la música, estudió Derecho, pero su interés por los escenarios lo llevó a comenzar su carrera discográfica a finales de la década de los noventa.
La noche del viernes 24 de noviembre de 2006, Elizalde tuvo una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. Al terminar el espectáculo, alrededor de las 3:30 de la madrugada del sábado 25 de noviembre, salió del recinto a bordo de una camioneta Suburban negra.
El cantante viajaba con integrantes de su equipo cuando otro vehículo los interceptó. De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos participaron en la persecución y sus ocupantes dispararon armas de alto poder contra la camioneta.
El ataque ocurrió frente a testigos que se encontraban en las inmediaciones del palenque. Los primeros reportes contabilizaron 67 casquillos de rifles de alto poder en el lugar. Valentín recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio.
También perdieron la vida dos personas que lo acompañaban. Su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reynaldo Ballesteros. Su primo Fausto Elizalde, conocido como Tano, viajaba en el vehículo y sobrevivió al atentado, aunque resultó herido.
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¿Quién mató a Valentín Elizalde?
A 20 años del homicidio, el asesinato del llamado Gallo de Oro continúa sin una sentencia judicial que establezca quién mandó matar a Valentín Elizalde y quién ejecutó el ataque.
Sin embargo, las investigaciones y las versiones periodísticas señalaron a dos integrantes de Los Zetas: Jaime González Durán, alias El Hummer, y Raúl Hernández Barrón, conocido como El Flander I.
El Hummer fue señalado en distintas publicaciones como el presunto autor intelectual del crimen. De acuerdo con esas versiones, habría ordenado el asesinato desde su posición como jefe de plaza de Los Zetas en Reynosa.
Por su parte, El Flander I fue identificado por la entonces Procuraduría General de la República como presunto participante material en el ataque. Ambos nombres quedaron relacionados con el homicidio, pero ninguno recibió una sentencia por la muerte del cantante.
A Jaime González Durán, El Hummer, las autoridades mexicanas lo detuvieron el 7 de noviembre de 2008 en Reynosa. Enfrentó procesos y condenas por delitos relacionados con delincuencia organizada, armas y lavado de dinero.
México lo extraditó a Estados Unidos el 20 de octubre de 2022. En junio de 2025, una corte federal estadounidense lo sentenció a 35 años de prisión por delitos de narcotráfico, no por el asesinato de Valentín Elizalde.
Raúl Hernández Barrón, El Flander I, fue detenido el 21 de marzo de 2008 en Coatzintla, Veracruz. Posteriormente quedó en libertad.
En 2014 circularon reportes sobre su presunta muerte durante enfrentamientos en Reynosa, pero no existe una confirmación oficial de su fallecimiento que permita establecerlo como un hecho.
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La leyenda sobre la canción 'A mis enemigos' y el asesinato de Valentín Elizalde
Una de las hipótesis más difundidas sobre el asesinato de Valentín Elizalde apunta a su interpretación del corrido “A mis enemigos”, canción que quedó asociada con el Cártel de Sinaloa y sus enfrentamientos con otros grupos del narcotráfico.
La teoría sostiene que el tema provocó el enojo de integrantes de Los Zetas, quienes lo habrían interpretado como una provocación en un territorio bajo su influencia. Según esa versión, la presentación del cantante en Reynosa habría sido el detonante del ataque.
Sin embargo, aunque las autoridades tamaulipecas consideraron desde los primeros días la posible relación del crimen con el narcotráfico, no establecieron oficialmente que “A mis enemigos” fuera la causa directa del asesinato.
Valentín Elizalde interpretaba corridos y canciones que abordaban personajes y episodios vinculados con el narcotráfico. En 2005, incluso ofreció una presentación en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde interpretó "Clave privada", un tema relacionado con Joaquín El Chapo Guzmán.
En una entrevista con Associated Press en 2005, el cantante defendió los narcocorridos como una expresión de la cultura popular y sostuvo que los intérpretes no debían enfrentar prohibiciones por cantarlos.
¿Quiénes son los herederos de Valentín Elizalde?
Al momento de su muerte, Valentín Elizalde tenía tres hijas: Gabriela, Valeria y Valentina, quienes eran menores de edad. La más pequeña tenía apenas dos años cuando ocurrió el asesinato.
Las tres son fruto de distintas relaciones sentimentales del cantante. Gabriela Sabag, su primera esposa, fue una de las figuras centrales en la administración de su patrimonio después del homicidio. La pareja se casó en 1999 y se divorció en 2003.
Su madre, Camila Valencia, también sobrevivió al cantante. Su hermano Francisco Elizalde, conocido como El Gallo, siguió una carrera musical y en distintas ocasiones participó en homenajes a su hermano.
La muerte del intérprete también dejó un conflicto familiar por su patrimonio. Valentín murió sin testamento y sus tres hijas quedaron como herederas. En los años posteriores, Gabriela y Valeria hicieron públicos sus desacuerdos con su abuela, Camila Valencia, por la administración de los bienes y las regalías de su padre.
En 2026, la disputa seguía generando declaraciones encontradas. Mientras las hijas señalaron que no recibieron la totalidad de los bienes que les correspondían, Francisco Elizalde sostuvo que el reparto patrimonial ya se había realizado.
La filtración del video del cuerpo de Valentín Elizalde
El asesinato no fue el único hecho que provocó indignación después de la muerte de Valentín Elizalde. En diciembre de 2006 comenzó a circular en internet un video que mostraba su cuerpo sin vida durante los trabajos de preparación funeraria.
La grabación, de aproximadamente un minuto, contenía imágenes explícitas de las heridas que recibió durante el ataque y de los procedimientos realizados después de la autopsia. El material se compartió inicialmente a través de teléfonos celulares y posteriormente llegó a plataformas.
La entonces Procuraduría de Justicia de Tamaulipas investigó el origen de las imágenes. Las indagatorias apuntaron a trabajadores de la funeraria Valle de la Paz, establecimiento encargado de preparar los restos del cantante.