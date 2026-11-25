A dos décadas de su muerte, su nombre permanece ligado a canciones como "Vete ya", "Ebrio de amor", "Cómo me duele", "A mis enemigos" y "Lobo domesticado".

Su asesinato también dejó preguntas sobre el contexto de violencia que rodeó a varios exponentes de la música de banda y norteña durante aquellos años.

Valentín Elizalde fue asesinado al salir de un palenque en Reynosa

Valentín Elizalde Valencia nació el 1 de febrero de 1979 en Jitonhueca, Sonora. Era hijo del cantante Eduardo Elizalde, conocido como Lalo El Gallo, y desde joven mostró interés por seguir los pasos de su papá.

Antes de dedicarse por completo a la música, estudió Derecho, pero su interés por los escenarios lo llevó a comenzar su carrera discográfica a finales de la década de los noventa.

La noche del viernes 24 de noviembre de 2006, Elizalde tuvo una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas. Al terminar el espectáculo, alrededor de las 3:30 de la madrugada del sábado 25 de noviembre, salió del recinto a bordo de una camioneta Suburban negra.

El cantante viajaba con integrantes de su equipo cuando otro vehículo los interceptó. De acuerdo con los primeros reportes, dos vehículos participaron en la persecución y sus ocupantes dispararon armas de alto poder contra la camioneta.



A 20 años de su muerte: recordamos a Valentín Elizale, el Gallo de Oro (Isaac Esquivel Monroy)

El ataque ocurrió frente a testigos que se encontraban en las inmediaciones del palenque. Los primeros reportes contabilizaron 67 casquillos de rifles de alto poder en el lugar. Valentín recibió múltiples impactos de bala y murió en el sitio.

También perdieron la vida dos personas que lo acompañaban. Su representante, Mario Mendoza Grajeda, y su chofer, Reynaldo Ballesteros. Su primo Fausto Elizalde, conocido como Tano, viajaba en el vehículo y sobrevivió al atentado, aunque resultó herido.