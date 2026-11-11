Muere Toukie Smith, mamá de los gemelos de Robert De Niro, tras luchar contra una dura enfermedad

Muere Toukie Smith, la actriz que tuvo dos hijos con Robert De Niro

Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense que mantuvo una relación sentimental con Robert De Niro durante varios años, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes compartieron un emotivo comunicado para despedir a su mamá.

De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter Toukie Smith falleció el pasado miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York, después de enfrentar una larga y difícil batalla contra la esclerosis múltiple.

En el mensaje con el que dieron a conocer su muerte, sus hijos destacaron la fortaleza y el legado de la actriz, a quien describieron como una mujer que dejó una huella profunda tanto en su familia como en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.



"Toukie era una fuerza de la naturaleza", expresaron Airyn y Julian, quienes también reconocieron la influencia de su madre en la industria de la moda y su contribución a la representación de las modelos y diseñadoras negras.

La historia de amor de Toukie Smith y Robert De Niro

La vida personal de Toukie Smith también estuvo vinculada a una de las figuras más reconocidas de Hollywood. La modelo y Robert De Niro comenzaron su relación en 1988 y permanecieron juntos hasta 1996.

Durante esos años, la pareja tuvo dos hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante fecundación in vitro y gestación subrogada.



Robert De Niro y Toukie Smith. (Shutterstock)

Aunque su relación terminó hace tres décadas, ambos mantuvieron un vínculo familiar a través de sus hijos. De hecho, fueron Airyn y Julian quienes dieron a conocer el fallecimiento de su madre y compartieron el homenaje con el que recordaron su vida.

