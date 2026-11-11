La industria del entretenimiento despide a Toukie Smith, modelo y actriz que destacó en las pasarelas internacionales y la televisión. La también madre de los hijos gemelos de Robert De Niro murió tras una larga batalla contra la esclerosis múltiple.
Muere Toukie Smith, mamá de los gemelos de Robert De Niro, tras luchar contra una dura enfermedad
Muere Toukie Smith, la actriz que tuvo dos hijos con Robert De Niro
Toukie Smith, modelo y actriz estadounidense que mantuvo una relación sentimental con Robert De Niro durante varios años, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por sus hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes compartieron un emotivo comunicado para despedir a su mamá.
De acuerdo con la información de The Hollywood Reporter Toukie Smith falleció el pasado miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York, después de enfrentar una larga y difícil batalla contra la esclerosis múltiple.
En el mensaje con el que dieron a conocer su muerte, sus hijos destacaron la fortaleza y el legado de la actriz, a quien describieron como una mujer que dejó una huella profunda tanto en su familia como en quienes tuvieron la oportunidad de conocerla.
"Toukie era una fuerza de la naturaleza", expresaron Airyn y Julian, quienes también reconocieron la influencia de su madre en la industria de la moda y su contribución a la representación de las modelos y diseñadoras negras.
La historia de amor de Toukie Smith y Robert De Niro
La vida personal de Toukie Smith también estuvo vinculada a una de las figuras más reconocidas de Hollywood. La modelo y Robert De Niro comenzaron su relación en 1988 y permanecieron juntos hasta 1996.
Durante esos años, la pareja tuvo dos hijos gemelos, Airyn y Julian De Niro, quienes nacieron en octubre de 1995 mediante fecundación in vitro y gestación subrogada.
Aunque su relación terminó hace tres décadas, ambos mantuvieron un vínculo familiar a través de sus hijos. De hecho, fueron Airyn y Julian quienes dieron a conocer el fallecimiento de su madre y compartieron el homenaje con el que recordaron su vida.
¿Quién fue Toukie Smith?
Nacida como Doris Smith el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia, Toukie construyó una carrera propia mucho antes de convertirse en una figura conocida por su relación con el protagonista de Taxi Driver.
Comenzó su trayectoria como modelo en 1972, después de estudiar en el Fashion Institute of Technology de Nueva York. Su presencia y talento la llevaron a trabajar con diseñadores de prestigio como Hubert de Givenchy, Thierry Mugler, Issey Miyake y Patrick Kelly, además de participar en campañas para Yves Saint Laurent.
También apareció en publicaciones como Vogue, Ebony, Cosmopolitan y Seventeen. En 1978, Bloomingdale's la reconoció como su modelo del año, un logro importante en una época en la que las modelos negras todavía enfrentaban barreras dentro de la industria.
Su hermano, el reconocido diseñador de moda Willi Smith, también fue una figura importante en su trayectoria. Toukie modeló algunas de sus creaciones y compartió con él un legado familiar que contribuyó a transformar la moda estadounidense. Willi murió en 1987, a los 39 años, por complicaciones relacionadas con el sida.
En la actuación, Smith consiguió reconocimiento por su participación en la serie Miami Vice y, especialmente, por interpretar a Eva Rawley en la comedia de televisión 227, de la cadena NBC.
Su filmografía también incluyó películas como Talkin' Dirty After Dark (1991), I Like It Like That (1994), Joe's Apartment (1996) y The Preacher's Wife (1996).
Además de su trabajo frente a las cámaras, incursionó en el mundo de la gastronomía con un restaurante llamado Toukie's, que abrió en Nueva York durante la década de los noventa.