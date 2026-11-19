Muere Mona Guilmáin, hermana de Juan Ferrara e hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin

La actriz era hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin. Aunque mantuvo un perfil más discreto que algunos de sus familiares, desarrolló una carrera propia en distintos espacios del ámbito cultural.

“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Mona Guilmain”, informó la asociación.



Mona Guilmáin (Instagram)

En el mismo mensaje, la ANDI destacó algunas de las actividades a las que se dedicó: “Fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana. Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin”.

La institución también envió sus condolencias a los familiares y amigos de la actriz: “La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de Mona Guilmáin. Ni la ANDI ni sus familiares han compartido información sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Una de sus últimas publicaciones en redes sociales apareció el domingo 15 de noviembre en su cuenta de Facebook. En ella promocionó la obra No te vayas sin decir adiós, protagonizada por su hermano Juan Ferrara, junto a Andrea Torre, Renata Chacón y José Manuel Lechuga.