Mona Guilmáin, actriz, promotora teatral y restauradora de arte, murió a los 83 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) durante la noche del miércoles 18 de noviembre, a través de un mensaje en el que recordó su trayectoria y su vínculo con una de las familias más reconocidas del medio artístico mexicano.
Muere Mona Guilmáin, hermana de Juan Ferrara e hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin
Muere Mona Guilmáin, hermana de Juan Ferrara e hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin
La actriz era hija de la primera actriz Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara, Lucía Guilmáin y Esther Guilmáin. Aunque mantuvo un perfil más discreto que algunos de sus familiares, desarrolló una carrera propia en distintos espacios del ámbito cultural.
“El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes comunican el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Mona Guilmain”, informó la asociación.
En el mismo mensaje, la ANDI destacó algunas de las actividades a las que se dedicó: “Fue una promotora teatral, corredora de arte, restauradora y actriz mexicana. Pertenece a la reconocida dinastía artística encabezada por su madre, la primera actriz Ofelia Guilmáin”.
La institución también envió sus condolencias a los familiares y amigos de la actriz: “La ANDI envía a sus familiares y amigos las más sentidas condolencias. ¡Descanse en paz!”.
Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de la muerte de Mona Guilmáin. Ni la ANDI ni sus familiares han compartido información sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Una de sus últimas publicaciones en redes sociales apareció el domingo 15 de noviembre en su cuenta de Facebook. En ella promocionó la obra No te vayas sin decir adiós, protagonizada por su hermano Juan Ferrara, junto a Andrea Torre, Renata Chacón y José Manuel Lechuga.
¿Quién era Mona Guilmáin?
Mona Guilmáin formó parte de la familia artística encabezada por Ofelia Guilmáin, pero su trabajo no se limitó a la actuación. A lo largo de su trayectoria se mantuvo vinculada al teatro, la música y las artes plásticas, desde distintas labores de promoción, gestión y preservación cultural.
Como promotora teatral, participó en la difusión de proyectos escénicos y en actividades relacionadas con la producción. También se desempeñó como corredora de arte y restauradora, trabajos que la acercaron al cuidado, la conservación y la comercialización de obras.
Además, entre 1978 y 2011 estuvo vinculada al área musical de Editorial Televisa, donde realizó labores relacionadas con la producción y la gestión editorial.
Su recorrido profesional abarcó distintos espacios de la cultura mexicana. Aunque no tuvo la misma exposición pública que sus hermanos Juan Ferrara y Lucía Guilmáin, Mona construyó una trayectoria propia detrás de proyectos teatrales, musicales y artísticos.