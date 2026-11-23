Fiscalía revela detalles de investigación contra Vadhir Derbez

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, confirmó que existe una carpeta de investigación contra el actor y defendió el trabajo realizado por las autoridades ante los señalamientos de que el caso podría estar basado en hechos fabricados.

“Efectivamente, nosotros tenemos una carpeta de investigación por el delito de violación, donde nosotros consideramos que tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima”, explicó.

La funcionaria precisó que los elementos reunidos hasta ahora no representan una declaración de culpabilidad contra Vadhir "N", sino que permiten a la Fiscalía acudir ante un juez de control para solicitar las actuaciones correspondientes.





#AlAire en #PorLaMañana Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Responde a la entrevista de Vadhir Derbez y su abogado sobre la investigación en su contra por el delito de violación. https://t.co/OqcfZlYBwU — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 23, 2026



“Esos datos de prueba entendemos totalmente que no son suficientes para decir que nosotros estamos refiriendo ya la culpabilidad del investigado Sr. Vadhir. Sin embargo, sí contamos con los elementos suficientes para haber acudido con un juez de control”, señaló.

Asimismo, rechazó que la investigación haya sido manipulada o que los hechos hayan sido inventados por la institución y explicó que actualmente el procedimiento se encuentra relacionado con un juicio de amparo.

“Esto justamente es para mencionar que no nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación. Actualmente nos encontramos justamente frente a un amparo”, agregó.