La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) respondió a las declaraciones de Vadhir Derbez sobre la investigación que enfrenta por el presunto delito de violación y aseguró que cuenta con elementos de prueba para continuar con el procedimiento, aunque aclaró que esto no significa que el actor sea considerado culpable.
Fiscalía revela detalles de investigación contra Vadhir Derbez: Datos suficientes corroboran el dicho de la víctima
Fiscalía revela detalles de investigación contra Vadhir Derbez
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana, Michelle Marisol Flores, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales, confirmó que existe una carpeta de investigación contra el actor y defendió el trabajo realizado por las autoridades ante los señalamientos de que el caso podría estar basado en hechos fabricados.
“Efectivamente, nosotros tenemos una carpeta de investigación por el delito de violación, donde nosotros consideramos que tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima”, explicó.
La funcionaria precisó que los elementos reunidos hasta ahora no representan una declaración de culpabilidad contra Vadhir "N", sino que permiten a la Fiscalía acudir ante un juez de control para solicitar las actuaciones correspondientes.
#AlAire en #PorLaMañana Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Ciudad de México. Responde a la entrevista de Vadhir Derbez y su abogado sobre la investigación en su contra por el delito de violación. https://t.co/OqcfZlYBwU
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 23, 2026
“Esos datos de prueba entendemos totalmente que no son suficientes para decir que nosotros estamos refiriendo ya la culpabilidad del investigado Sr. Vadhir. Sin embargo, sí contamos con los elementos suficientes para haber acudido con un juez de control”, señaló.
Asimismo, rechazó que la investigación haya sido manipulada o que los hechos hayan sido inventados por la institución y explicó que actualmente el procedimiento se encuentra relacionado con un juicio de amparo.
“Esto justamente es para mencionar que no nos encontramos ante hechos que han sido fabricados, ante hechos que han sido modificados por parte de la fiscalía. Al contrario, hemos seguido con una investigación. Actualmente nos encontramos justamente frente a un amparo”, agregó.
La fiscal también explicó que los abogados Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, quienes han hablado públicamente en representación del actor, no están acreditados dentro de la carpeta de investigación por presunta violación que lleva la Fiscalía capitalina.
“No, no lo están. Es una de las razones por las cuales hemos estado buscando al señor Vadhir, así como a sus abogados. Hemos estado buscándolo en diversos domicilios, domicilios que hemos obtenido a través de fuentes oficiales de diversas autoridades del Estado mexicano”, detalló.
Flores agregó que las autoridades incluso acudieron a las oficinas del despacho jurídico que el propio Vadhir mencionó en su denuncia por presunta extorsión, con la intención de localizarlo y recibir notificaciones, pero tampoco consiguieron que compareciera.
Ante la pregunta directa de Ciro Gómez Leyva sobre si los abogados González Casanova estaban acreditados en la investigación, la fiscal fue contundente: “La carpeta de investigación por la investigación del delito de violación, no”.
Las declaraciones cobran relevancia luego de que la defensa de Vadhir "N" sostuviera públicamente que obtuvo un amparo que dejó sin efectos la orden de aprehensión que había sido emitida en su contra. La Fiscalía, por su parte, ha insistido en que esta resolución no significa que la investigación haya terminado ni que se haya determinado la inocencia o culpabilidad del actor.
De acuerdo con los antecedentes del caso, la investigación de la Fiscalía capitalina comenzó tras la denuncia presentada por una modelo estadounidense de 19 años, quien señaló al actor por una presunta agresión sexual durante la grabación de un videoclip en abril de 2026, en un inmueble de la alcaldía Coyoacán.
Vadhir "N" ha rechazado los señalamientos y, junto con sus abogados, denunció un supuesto intento de extorsión por 350 mil dólares para evitar que se difundiera información relacionada con la acusación. La defensa también ha cuestionado las actuaciones de las autoridades y sostiene que cuenta con elementos para demostrar su versión.
Además, el caso tiene otro frente, pues recientemente se dio a conocer un segundo señalamiento por presunta violación ante la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Esta denuncia estaría relacionada con un supuesto incidente ocurrido durante un viaje en un crucero y es independiente de la investigación que lleva la Fiscalía de la Ciudad de México.
Sobre este segundo asunto, la defensa ha manifestado que no ha sido notificada y que no tiene conocimiento formal de una investigación en esa instancia.