Muere Larry Poindexter, actor de 'Friends' y 'CSI', tras ser atropellado en Los Ángeles

De acuerdo con información de Deadline, el intérprete fue embestido el viernes 13 de noviembre, alrededor de las seis de la tarde, cuando cruzaba una calle cerca de su casa para comprar comida. El impacto le provocó fracturas en las costillas y tuvo que ser trasladado al hospital.

Poindexter tenía programada una cirugía para atender esas lesiones el mismo miércoles en que murió. Sin embargo, falleció repentinamente durante la mañana, antes de que pudiera ser intervenido. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa de su muerte y la investigación sobre el accidente continúa.



Las reacciones a la muerte del actor Larry Poindexter

Tras darse a conocer su fallecimiento, algunos de sus compañeros de profesión compartieron mensajes para despedirlo. Paul Iacono, quien interpretó a su hijo en la serie de MTV The Hard Times of RJ Berger, recordó la relación que construyeron durante el rodaje y el apoyo que recibió de él al comienzo de su carrera.

El actor contó que Poindexter lo aconsejó y lo acompañó en momentos importantes, incluso cuando él todavía no dimensionaba el valor de esas enseñanzas. También lo describió como alguien que le mostró que ser una buena persona y un buen compañero de trabajo era tan importante como ser un gran actor.



Por su parte, Dean Cameron y Apollonia también expresaron sus condolencias en redes sociales.

A Larry Poindexter le sobreviven su esposa, Carol Kritzer, directora de casting, y sus hijos gemelos, Rees y Jake. Su muerte deja atrás una trayectoria de más de 40 años y una larga lista de personajes que acompañaron a distintas generaciones de espectadores.

