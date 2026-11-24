En octubre circuló una fotografía de Luis Miguel en un estudio de grabación en Los Ángeles. La imagen fue compartida originalmente por el guitarrista estadounidense Paul Jackson Jr., quien aparecía junto al cantante y al ingeniero y productor Dave Reitzas. Aunque la publicación desapareció poco después, las capturas comenzaron a circular entre sus seguidores y dieron pie a la versión de que el artista estaba trabajando en nueva música.

Por ahora, no existe una confirmación oficial de que el anuncio corresponda a un sencillo o a un álbum completo.

Cabe señalar que el último disco de estudio de Luis Miguel, ¡México por siempre!, fue lanzado el 24 de noviembre de 2017 y este martes se cumplen exactamente nueve años de aquel lanzamiento.

Luis Miguel: Nueve años sin un álbum de estudio y más de 16 sin un disco de pop inédito

Para entender la dimensión de este posible regreso hay que distinguir entre sus dos producciones más recientes. ¡México por siempre!, estrenado en 2017, fue un álbum dedicado a la música tradicional mexicana, con arreglos de mariachi y 14 canciones como La fiesta del mariachi, Serenata huasteca, Soy lo prohibido y No me amenaces. El material tuvo una recepción importante y ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana en 2019.

Pero si hablamos de canciones originales de pop, la espera es todavía más larga. El último álbum de Luis Miguel integrado por temas inéditos de ese género fue Luis Miguel, lanzado el 14 de septiembre de 2010. El disco incluyó diez canciones, entre ellas Labios de miel, Mujer de fuego, Tres palabras y Ella es así. Desde entonces, el cantante no ha publicado otro álbum de estudio de pop con material original.

Esto no significa que haya desaparecido de la música. Durante estos años mantuvo su catálogo activo, realizó presentaciones y regresó a los escenarios con una de las giras más exitosas de su trayectoria. Sin embargo, su actividad discográfica ha sido mucho más discreta que la de otros artistas de su generación.

¿Cuántos discos ha vendido Luis Miguel y cuántos álbumes tiene?

La carrera discográfica de Luis Miguel comenzó en 1982 con Un sol, cuando era apenas un niño. Desde entonces ha construido un catálogo que abarca el pop, la balada romántica, el bolero, el mariachi y las canciones navideñas. Tiene 21 álbumes de estudio, además de producciones en vivo, recopilaciones, bandas sonoras y otros formatos.

Su trayectoria también se mide en ventas. Se le atribuyen más de 60 millones de discos vendidos en el mundo, una cifra que lo coloca entre los artistas latinos con mayor éxito comercial. Uno de los capítulos más importantes de su trayectoria es Romance, publicado en 1991. El álbum, con el que retomó los boleros clásicos, superó los siete millones de copias vendidas internacionalmente.

El éxito de Romance no se quedó en un solo lanzamiento. Luis Miguel continuó explorando ese repertorio con Segundo Romance (1994), Romances (1997) y Mis romances (2001). Esa serie de discos consolidó una de las etapas más destacadas de su carrera y acercó el bolero a nuevas audiencias.

Su catálogo también acumula certificaciones importantes: 27 discos de platino para Romance, un disco de diamante y ocho de platino para Segundo Romance, y un disco de diamante y 13 de platino para Romances.

Los récords que han marcado la carrera de El Sol

Luis Miguel no solo ha vendido millones de discos: también ha dejado marcas en las listas de popularidad. La incondicional, sencillo de Busca una mujer (1988), permaneció siete meses consecutivos en el primer lugar de las listas de popularidad de la radio latina. El álbum, además, colocó siete sencillos en el número uno de Hot Latin Tracks de Billboard durante más de un año.

En 1990, 20 años vendió más de 600 mil copias durante su primera semana, según el recuento de su trayectoria publicado en su página oficial. Un año después, Romance superó los siete millones de unidades vendidas internacionalmente y se convirtió en uno de los discos más importantes de su carrera.

También tuvo un lugar destacado en la historia de Billboard. En 2011, la revista lo reconoció como el artista número uno con más éxitos acumulados en la lista Hot Latin Songs, de acuerdo con el registro de premios y reconocimientos de su página oficial. Durante años mantuvo el récord de mayor cantidad de canciones dentro del top 10 de esa lista: llegó a 39, una marca que fue superada por Bad Bunny en 2021.

En la era del streaming, su catálogo sigue encontrando nuevas audiencias. En julio de 2026, Ahora te puedes marchar, canción publicada originalmente en 1987, superó los mil millones de reproducciones en Spotify y se convirtió en la primera canción de Luis Miguel en entrar al Billions Club de la plataforma. De acuerdo con los registros de reproducciones consultados en noviembre de 2026, también figuran entre sus temas más escuchados La incondicional, Hasta que me olvides, La media vuelta, Culpable o no, Por debajo de la mesa y Tengo todo excepto a ti.

Su reconocimiento también se refleja en los premios. La Academia de la Grabación registra seis premios Grammy para Luis Miguel, obtenidos a partir de 15 nominaciones. Entre los discos reconocidos están Romances, Segundo Romance, México en la piel y ¡México por siempre!. Este último ganó en 2019 el Grammy a Mejor Álbum de Música Regional Mexicana.

¿Cuáles son los grandes éxitos que podría volver a interpretar?

Hablar de Luis Miguel implica recorrer varias generaciones de canciones. En la etapa pop de finales de los años ochenta destacan Ahora te puedes marchar, La incondicional, Fría como el viento y Culpable o no, temas que se convirtieron en parte esencial de su identidad musical.