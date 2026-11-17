Muere Jessie Webb, la niñera que cuidó a los príncipes William y Harry

La noticia fue dada a conocer por el periodista y experto en realeza Robert Jobson, quien recordó la importancia que tuvo Webb en la vida de los hijos del entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. De acuerdo con su relato, la mujer llegó a la familia real a finales de los años 80, cuando William tenía siete años y Harry apenas cuatro.



Jessie Webb, the much-loved nanny to Prince William and Harry, has died. She joined the royal nursery when William was about seven. She was a cheerful lady with a big heart and plenty of common sense, and the princes adored her. She was never afraid to speak her mind. If Charles got the boys overexcited before bedtime, she would advise against it. Jessie stayed with the family for several years. William kept in touch with her for the rest of her life. She was a guest at his 21st birthday party and at his wedding to Catherine in 2011. In 2013, aged 71, she came out of retirement to help the couple with the baby Prince George. She was at his christening that autumn. "Everyone likes her," a courtier said at the time. She was kind, loyal and discreet. She was a lovely lady. William has been informed of her passing. My condolences to her family. ✍🏻 Robert Jobson — jen (@JenCarsonTaylor) November 15, 2026



Jobson la describió como una mujer alegre, de gran corazón y sentido común, que no tenía miedo de expresar su opinión cuando consideraba que era necesario.

Jessie Webb llegó a la vida de los príncipes en una etapa especialmente compleja para la familia. Durante aquellos años, Carlos y Diana tenían una agenda pública muy activa y atravesaban dificultades en su matrimonio, por lo que el cuidado cotidiano de William y Harry también recaía en las personas que formaban parte del personal de confianza de la casa real.

Según Robert Jobson, Webb era una mujer con carácter, que sabía poner límites y no dudaba en intervenir cuando consideraba que los niños necesitaban tranquilidad.

El periodista recordó una anécdota que refleja su personalidad: cuando Carlos emocionaba demasiado a sus hijos antes de la hora de dormir, Jessie no tenía reparos en pedirle que bajara el ritmo para que los pequeños pudieran descansar.



Jessica Webb, la niñera de William y Harry. (News UK Ltd/Shutterstock/News UK Ltd/Shutterstock)

Su cercanía fue especialmente significativa para William, quien mantuvo el contacto con ella incluso después de que dejara de trabajar para la familia real.

La niñera fue invitada a la celebración de su cumpleaños número 21 y también estuvo presente en su boda con Kate Middleton, celebrada en abril de 2011 en la Abadía de Westminster.

