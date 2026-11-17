La familia real británica despide a una mujer que formó parte de uno de los capítulos más importantes de la infancia del príncipe William y el príncipe Harry. Jessie Webb, quien durante varios años fue su niñera y una de sus figuras de confianza, murió a los 84 años, dejando una historia de cariño y lealtad que se extendió mucho más allá de su trabajo en el Palacio.
Muere Jessie Webb, la niñera que cuidó a William y Harry y siguió presente en sus vidas durante décadas
Muere Jessie Webb, la niñera que cuidó a los príncipes William y Harry
La noticia fue dada a conocer por el periodista y experto en realeza Robert Jobson, quien recordó la importancia que tuvo Webb en la vida de los hijos del entonces príncipe Carlos y la princesa Diana. De acuerdo con su relato, la mujer llegó a la familia real a finales de los años 80, cuando William tenía siete años y Harry apenas cuatro.
Jessie Webb, the much-loved nanny to Prince William and Harry, has died. She joined the royal nursery when William was about seven. She was a cheerful lady with a big heart and plenty of common sense, and the princes adored her. She was never afraid to speak her mind. If Charles got the boys overexcited before bedtime, she would advise against it. Jessie stayed with the family for several years. William kept in touch with her for the rest of her life. She was a guest at his 21st birthday party and at his wedding to Catherine in 2011. In 2013, aged 71, she came out of retirement to help the couple with the baby Prince George. She was at his christening that autumn. "Everyone likes her," a courtier said at the time. She was kind, loyal and discreet. She was a lovely lady. William has been informed of her passing. My condolences to her family. ✍🏻 Robert Jobson— jen (@JenCarsonTaylor) November 15, 2026
Jobson la describió como una mujer alegre, de gran corazón y sentido común, que no tenía miedo de expresar su opinión cuando consideraba que era necesario.
Jessie Webb llegó a la vida de los príncipes en una etapa especialmente compleja para la familia. Durante aquellos años, Carlos y Diana tenían una agenda pública muy activa y atravesaban dificultades en su matrimonio, por lo que el cuidado cotidiano de William y Harry también recaía en las personas que formaban parte del personal de confianza de la casa real.
Según Robert Jobson, Webb era una mujer con carácter, que sabía poner límites y no dudaba en intervenir cuando consideraba que los niños necesitaban tranquilidad.
El periodista recordó una anécdota que refleja su personalidad: cuando Carlos emocionaba demasiado a sus hijos antes de la hora de dormir, Jessie no tenía reparos en pedirle que bajara el ritmo para que los pequeños pudieran descansar.
Su cercanía fue especialmente significativa para William, quien mantuvo el contacto con ella incluso después de que dejara de trabajar para la familia real.
La niñera fue invitada a la celebración de su cumpleaños número 21 y también estuvo presente en su boda con Kate Middleton, celebrada en abril de 2011 en la Abadía de Westminster.
La niñera de William y Harry también cuidó al príncipe George
Uno de los gestos que mejor demuestra el vínculo que Jessie Webb conservó con William ocurrió en 2013, cuando el príncipe y Kate Middleton se convirtieron en padres por primera vez.
A sus 71 años y después de haberse retirado, Webb aceptó volver a trabajar temporalmente para ayudar a la pareja con el cuidado del príncipe George durante sus primeros meses de vida.
En aquel momento, William y Kate residían en Anglesey, Gales, y confiaron en una persona que ya conocía perfectamente a la familia y en quien tenían plena confianza.
Su regreso fue recibido como una muestra del cariño que el príncipe conservaba por quien había sido una figura importante durante su propia infancia. Jessie también estuvo presente en el bautizo de George, celebrado en octubre de 2013.
De acuerdo con reportes de medios británicos, su experiencia y cercanía con la familia incluso habrían influido en la elección de Maria Teresa Turrion Borrallo, la niñera española que posteriormente se incorporó al cuidado de George y sus hermanos, Charlotte y Louis.