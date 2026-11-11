Muere la actriz Regina Torné, recordada por 'Como agua para chocolate', a los 82 años

Con una trayectoria que comenzó en la década de los sesenta, Regina Torné desarrolló una carrera en el cine, la televisión y la música.

Su interpretación en la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel, dirigida por Alfonso Arau, representó el momento más importante de su recorrido por la pantalla grande y le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.

¿Quién fue Regina Torné?

Su nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944.

Antes de consolidarse como actriz, Torné incursionó en la música. Comenzó su carrera como cantante de jazz y en 1965 grabó el disco Regina a Lara, dedicado a las canciones del compositor mexicano Agustín Lara.

Su debut cinematográfico llegó en 1966 con Despedida de soltera, película en la que compartió créditos con Arturo de Córdova.

Después participó en producciones como El rata (1966), Rocambole contra las mujeres arpías (1967), La señora Muerte (1969), Blue Demon y las invasoras (1969), Los hijos de Satanás (1972) y Viento salvaje (1974).



El cine de género, las historias de suspenso y las producciones populares formaron parte de sus primeros años de trabajo. Con el tiempo, amplió su repertorio y encontró en la televisión un nuevo espacio para desarrollar su carrera.