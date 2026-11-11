Muere la actriz Regina Torné, recordada por 'Como agua para chocolate', a los 82 años

La actriz mexicana Regina Torné, recordada por interpretar a Mamá Elena en Como agua para chocolate, murió este miércoles a los 82 años.
La noticia fue reportada por el programa Ventaneando y otros espacios de TV Azteca, que informaron que el fallecimiento ocurrió en su casa de la Ciudad de México, sin que hasta el momento se haya confirmado la causa.
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Con una trayectoria que comenzó en la década de los sesenta, Regina Torné desarrolló una carrera en el cine, la televisión y la música.
Su interpretación en la adaptación cinematográfica de la novela de Laura Esquivel, dirigida por Alfonso Arau, representó el momento más importante de su recorrido por la pantalla grande y le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz.
¿Quién fue Regina Torné?
Su nombre de nacimiento era Rosa Virgen del Pilar Martina Incháustegui Anaya. Nació en Villahermosa, Tabasco, el 21 de julio de 1944.
Antes de consolidarse como actriz, Torné incursionó en la música. Comenzó su carrera como cantante de jazz y en 1965 grabó el disco Regina a Lara, dedicado a las canciones del compositor mexicano Agustín Lara.
Su debut cinematográfico llegó en 1966 con Despedida de soltera, película en la que compartió créditos con Arturo de Córdova.
Después participó en producciones como El rata (1966), Rocambole contra las mujeres arpías (1967), La señora Muerte (1969), Blue Demon y las invasoras (1969), Los hijos de Satanás (1972) y Viento salvaje (1974).
El cine de género, las historias de suspenso y las producciones populares formaron parte de sus primeros años de trabajo. Con el tiempo, amplió su repertorio y encontró en la televisión un nuevo espacio para desarrollar su carrera.
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Mamá Elena en 'Como agua para chocolate', el papel que le dio el Premio Ariel a Regina Torné
En 1992, Regina Torné interpretó a Mamá Elena en Como agua para chocolate, adaptación cinematográfica de la novela publicada por Laura Esquivel en 1989.
La película, dirigida por Alfonso Arau, contó con Lumi Cavazos como Tita, Marco Leonardi como Pedro Múzquiz, Yareli Arizmendi como Rosaura y Mario Iván Martínez como el doctor John Brown.
Torné dio vida a la madre de Tita, una mujer autoritaria que impone a su hija una tradición familiar que le impide casarse con el hombre que ama.
La interpretación le valió el Premio Ariel a Mejor Actriz. La película también alcanzó proyección internacional y contribuyó a que la historia original de Esquivel llegara a públicos de distintos países.
Después del reconocimiento cinematográfico, Torné desarrolló una extensa trayectoria en telenovelas, donde interpretó principalmente personajes de carácter fuerte.
Entre sus producciones destacan Clarisa (1993), Agujetas de color de rosa (1994), Retrato de familia (1995-1996), Catalina y Sebastián (1999), Amor en custodia (2005), La loba (2010), Cielo rojo (2011) y Siempre tuya Acapulco (2014).
También formó parte del universo de El Chavo del 8. En 1978 interpretó a Gloria, la tía de Paty, personaje que llegó a la vecindad y despertó el interés de algunos de sus habitantes.
Después de alejarse de los foros, la actriz se estableció en Puebla, donde abrió una academia de actuación enfocada en la formación de nuevos talentos, donde además de actuación se impartían disciplinas como canto, danza y expresión corporal.
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La polémica protagonizada por Regina del Pilar Campos Incháustegui, única hija de Regina Torné
En enero de 2006, su hija fue detenida por su participación en el secuestro y homicidio de Maribel Monroy Flores, de 26 años. De acuerdo con las crónicas periodísticas del caso, el crimen estuvo relacionado con una relación sentimental que Regina del Pilar mantenía con el esposo de la víctima.
La joven fue asesinada y su cuerpo abandonado y calcinado en la alcaldía Magdalena Contreras, en la Ciudad de México. Por estos hechos, Regina del Pilar recibió una sentencia de 35 años de prisión por homicidio calificado y fue recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla.
En declaraciones difundidas después de la detención, Torné sostuvo que no justificaba lo ocurrido y que su hija debía responder ante la justicia. Durante varios años la visitó en prisión, aunque posteriormente se distanció de ella tras establecerse en Puebla.