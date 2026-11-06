Kimmarie Johnson, actriz que participó en la popular serie Beverly Hills, 90210 y en la comedia Dude, Where’s My Car?, murió a los 50 años. La noticia fue confirmada por su sobrina, Rhonda Scott, quien compartió detalles sobre la emergencia médica que sufrió la intérprete días antes de su fallecimiento.
Muere Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210', a los 50 años tras emergencia médica
Muere Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210', a los 50 años tras emergencia médica
En declaraciones a People, Rhonda Scott explicó que Johnson presentó un problema de salud en su domicilio de Los Ángeles el pasado 27 de octubre, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai. De acuerdo con su familiar, los médicos le diagnosticaron una condición que describió como un aneurisma cardíaco.
La actriz murió el miércoles 4 de noviembre. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte ni se han ofrecido más detalles médicos sobre su padecimiento.
“Ella irradiaba una luz tan fuerte y brillante que las personas que entraban en contacto con ella sentían una energía positiva”, expresó su sobrina al recordar a la actriz.
¿En qué series y películas participó Kimmarie Johnson?
Kimmarie Johnson comenzó su carrera como actriz a finales de los años 90. En 1998 apareció en un episodio de Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Judy, personaje que formó parte de la octava temporada de la serie juvenil.
Dos años después participó en la comedia Dude, Where’s My Car?, protagonizada por Ashton Kutcher y Seann William Scott, en la que interpretó a una de las jóvenes conocidas como “Jumpsuit Chick”.
Su trayectoria también incluyó participaciones en la serie V.I.P., protagonizada por Pamela Anderson, así como en Wanda at Large. Entre sus otros créditos figuran las películas Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre.
Aunque no siempre estuvo frente a las cámaras, Johnson mantuvo una relación con la industria del entretenimiento y el modelaje durante varios años