Muere Kimmarie Johnson, actriz de 'Beverly Hills, 90210', a los 50 años tras emergencia médica

En declaraciones a People, Rhonda Scott explicó que Johnson presentó un problema de salud en su domicilio de Los Ángeles el pasado 27 de octubre, por lo que fue trasladada de urgencia al hospital Cedars-Sinai. De acuerdo con su familiar, los médicos le diagnosticaron una condición que describió como un aneurisma cardíaco.



La actriz murió el miércoles 4 de noviembre. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una causa oficial de muerte ni se han ofrecido más detalles médicos sobre su padecimiento.

“Ella irradiaba una luz tan fuerte y brillante que las personas que entraban en contacto con ella sentían una energía positiva”, expresó su sobrina al recordar a la actriz.