Muere la incansable actriz María Alicia Delgado, recordada por ‘¡Anabel!’ y ‘El tesoro del saber’, a los 77 años

La actriz mexicana María Alicia Delgado, recordada por sus personajes en programas de comedia como ¡Anabel!, Derbez en cuando y Cero en conducta, murió este miércoles 4 de noviembre a los 77 años.
La noticia fue difundida por la periodista María Luisa Valdés Doria y confirmada por TelevisaUnivision, empresa para la que trabajó durante buena parte de su carrera. La televisora expresó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores de María Alicia a través de un mensaje en sus redes sociales.
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“TelevisaUnivision lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz María Alicia Delgado y expresa sus más sentidas condolencias a su familia. ¡Descanse en paz!”, publicó la televisora. De acuerdo con información difundida por N+ y Televisa Espectáculos, la actriz padecía cáncer.
¿Quién fue María Alicia Delgado, actriz de Televisa que inició su carrera en programas infantiles?
Nacida el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León, María Alicia Delgado desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la televisión, con participaciones en programas infantiles, comedias, telenovelas y series.
Sus primeros trabajos en la pantalla estuvieron vinculados con una de las etapas más destacadas de la barra infantil mexicana. Formó parte de producciones como Odisea Burbujas y El tesoro del saber, programas que combinaron entretenimiento, personajes fantásticos y contenidos educativos para el público infantil durante los años ochenta.
En El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú, coincidió con actores como Ricardo de Pascual, (quien falleció el 21 de abril de este 2026 a los 85 años).
La producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano, realizador que participó en algunos de los programas familiares y de entretenimiento más populares de televisa como ¡Anabel!
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¡Anabel! y Eugenio Derbez consolidaron la popularidad de María Alicia Delgado en la comedia
Aunque su trayectoria comenzó en los programas infantiles, María Alicia Delgado explotó su talento en la comedia.
Su participación en ¡Anabel!, junto a Anabel Ferreira y Eugenio Derbez, le permitió desarrollar distintos personajes y conectar con una audiencia más amplia.
Uno de los recursos que distinguieron su trabajo fue su capacidad para transformarse en personajes de diferentes edades y características.
Entre ellos destacó una mujer mayor que se convirtió en uno de los registros más identificables de su carrera.
Posteriormente, trabajó en Derbez en cuando y XHDRBZ, donde participó en sketches y situaciones cómicas junto al equipo de Eugenio Derbez.
También formó parte de Cero en conducta, producción en la que dio vida a personajes que reafirmaron su presencia como una de las comediantes más consolidadas de la televisión mexicana.
Sin embargo, María Alicia también participó en programas unitarios como La rosa de Guadalupe y en producciones como Una familia de diez, además de desarrollar una carrera constante en las telenovelas de Televisa.
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Las telenovelas y series en las que trabajó María Alicia Delgado
La actriz participó en una extensa lista de producciones televisivas. Entre sus créditos destacan Querida enemiga, Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, De que te quiero, te quiero, La vecina y Enamorándome de Ramón.
También trabajó en Médicos, línea de vida y Fugitivas, en busca de la libertad. En Monteverde interpretó a la Madre Gustava Río Seco, mientras que en la serie ¿Tú crees? dio vida a Dora, personaje con el que mantuvo su presencia en la comedia televisiva durante sus últimos años de actividad.
En cine también incursionó en el doblaje. Prestó su voz a la Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos y Un rescate de huevitos.
María Alicia Delgado seguía trabajando a los 76 años para apoyar a su hijo
En octubre de 2025, cuando tenía 76 años, María Alicia Delgado señaló en una entrevista las razones por las que no contemplaba retirarse de la actuación.
La actriz habló de la responsabilidad económica que representaba apoyar a su hijo Rafael, de 28 años, quien estudiaba Diseño Gráfico y necesitaba aparatos auditivos debido a una discapacidad que desarrolló durante su infancia.
“Todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”, declaró a una revista de circulación nacional.
Rafael nació prematuramente en 1997 y enfrentó complicaciones médicas desde sus primeros meses de vida. Permaneció tres meses en terapia intensiva y fue sometido a una cirugía de corazón. Posteriormente, desarrolló problemas auditivos relacionados con el tratamiento médico que recibió.
La actriz contó que su hijo había superado aquellas complicaciones y estaba cerca de concluir sus estudios universitarios. También expresó el orgullo que sentía por sus avances y por la manera en que había salido adelante.