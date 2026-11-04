Muere la incansable actriz María Alicia Delgado, recordada por ‘¡Anabel!’ y ‘El tesoro del saber’, a los 77 años

“TelevisaUnivision lamenta el sensible fallecimiento de la primera actriz María Alicia Delgado y expresa sus más sentidas condolencias a su familia. ¡Descanse en paz!”, publicó la televisora. De acuerdo con información difundida por N+ y Televisa Espectáculos, la actriz padecía cáncer.



Muere la actriz María Alicia Delgado (Instagram / Televisa Espectáculos)

¿Quién fue María Alicia Delgado, actriz de Televisa que inició su carrera en programas infantiles?

Nacida el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León, María Alicia Delgado desarrolló una carrera de más de cuatro décadas en la televisión, con participaciones en programas infantiles, comedias, telenovelas y series.

Sus primeros trabajos en la pantalla estuvieron vinculados con una de las etapas más destacadas de la barra infantil mexicana. Formó parte de producciones como Odisea Burbujas y El tesoro del saber, programas que combinaron entretenimiento, personajes fantásticos y contenidos educativos para el público infantil durante los años ochenta.



En El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú, coincidió con actores como Ricardo de Pascual, (quien falleció el 21 de abril de este 2026 a los 85 años).

La producción estuvo a cargo de Enrique Segoviano, realizador que participó en algunos de los programas familiares y de entretenimiento más populares de televisa como ¡Anabel!