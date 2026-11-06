Muere a los 52 años el ganador del Oscar, Sebastián Lelio, director de ‘Una Mujer Fantástica’

La familia no precisó las causas de su muerte. De acuerdo con reportes de de medios chilenos, el realizador falleció en su domicilio, mientras trabajaba en un nuevo proyecto cinematográfico.

Lelio ocupó un lugar destacado en la cinematografía latinoamericana por una filmografía que exploró la identidad, las relaciones personales, la libertad y los conflictos sociales.

Su reconocimiento internacional llegó con Gloria (2013), pero fue Una mujer fantástica (2017) la película que lo llevó a la Academia de Hollywood y convirtió su nombre en una referencia del cine chileno contemporáneo.

¿Quién fue Sebastián Lelio, director ganador del Oscar por 'Una Mujer Fantástica'?

Sebastián Lelio nació el 8 de marzo de 1974 en Mendoza, Argentina. Era hijo de padre argentino y madre chilena.

Cuando tenía dos años se trasladó con su madre a Viña del Mar, donde creció y desarrolló su vínculo con Chile, país cuya cinematografía representó durante su carrera.

Estudió Periodismo en la Universidad Andrés Bello, pero después decidió dedicarse al cine. Se formó en la Escuela de Cine de Chile y comenzó a trabajar en cortometrajes, documentales, series y videos musicales. También desarrolló labores de guionista, productor, fotógrafo y montajista.



Sebastián Lelio, cineasta chileno ganador del Oscar por 'Una Mujer Fantástica' muere a los 52 años (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)

Su primer largometraje, La sagrada familia, se presentó en el Festival de San Sebastián en 2005. La película, rodada en tres días y editada durante casi un año, le permitió ingresar al circuito internacional de festivales.

Después dirigió Navidad (2009), sobre el encuentro de dos adolescentes y un joven durante una noche, y El año del tigre (2011), una historia ambientada en el contexto de un terremoto y la fuga de un preso.

El reconocimiento internacional llegó en 2013 con Gloria, protagonizada por Paulina García. La película retrata a una mujer de 58 años, divorciada, que busca mantener su independencia, disfrutar de su vida y encontrar una nueva relación sentimental.

La actuación de García obtuvo el Oso de Plata a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

La película también recibió el reconocimiento del jurado ecuménico y el premio de la asociación alemana de exhibidores Gilde. A partir de ese trabajo, Lelio consiguió mayor presencia en la industria cinematográfica internacional.