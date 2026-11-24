Silvana Prince , la mamá de Vadhir Derbez compartió dos publicaciones en Instagram en las que cuestionó a quienes juzgan la moral de otras personas y dan por ciertas versiones sin fundamento. Aunque no mencionó directamente a su hijo, sus palabras fueron interpretadas como una reacción a las dos denuncias por presuntos delitos sexuales que enfrenta el actor.
Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, lanza contundentes mensajes tras las denuncias contra su hijo
Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, lanza mensajes tras las denuncias contra su hijo
La artista, quien suele mantenerse alejada de los reflectores, publicó los mensajes en sus historias de Instagram. En cuestión de minutos, las frases comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios las relacionaron con el proceso legal que enfrenta el cantante y actor.
En su primera publicación, la modelo cuestionó a quienes se sienten con autoridad para juzgar la conducta de los demás, pero no revisan sus propias acciones.
"Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro".
Después compartió un segundo mensaje, esta vez dirigido a quienes difunden y creen rumores sin comprobar la información:
"Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a los oídos de los sabios. Los rumores los inician los resentidos, lso difunden los necios y los creen los idiotas".
Días antes, su única reacción pública había sido dar "me gusta" al video en el que Vadhir habló por primera vez de las acusaciones.
Fiscalía confirma que tiene pruebas suficientes en una de las denuncias contra Vadhir Derbez
El pasado 20 de noviembre, Vadhir Derbez publicó un video en el que leyó un comunicado para responder a los señalamientos. En él, negó que estuviera escondiéndose y se refirió a las denuncias que enfrenta.
Después de esa declaración, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó contar con pruebas suficientes en relación con la denuncia presentada por una joven de 19 años. Por otra parte, la segunda investigación continúa en una etapa inicial, enfocada en la recopilación de evidencia.
La primera denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Fiscalía capitalina. De acuerdo con la versión de la denunciante, una modelo de 19 años, los hechos habrían ocurrido el 2 de abril, después de la filmación de un video musical.
El segundo caso se encuentra en manos de la Fiscalía General de la República (FGR), que turnó la investigación a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA). Según los reportes, la presunta víctima es una adolescente de 15 años y los hechos habrían ocurrido a bordo de un crucero en aguas internacionales, en septiembre de este año.
Ambas denuncias siguen su curso legal. Hasta el momento, Vadhir ha negado los señalamientos y no se ha informado de una resolución judicial sobre los casos.