Silvana Prince, mamá de Vadhir Derbez, lanza mensajes tras las denuncias contra su hijo

La artista, quien suele mantenerse alejada de los reflectores, publicó los mensajes en sus historias de Instagram. En cuestión de minutos, las frases comenzaron a circular en redes sociales, donde varios usuarios las relacionaron con el proceso legal que enfrenta el cantante y actor.



Mensaje de Silvana Prince (Instagram)

En su primera publicación, la modelo cuestionó a quienes se sienten con autoridad para juzgar la conducta de los demás, pero no revisan sus propias acciones.

"Me encanta la gente que se cree juez de la moralidad ajena, sobre todo cuando su propia reputación necesita un buen baño de cloro".

Después compartió un segundo mensaje, esta vez dirigido a quienes difunden y creen rumores sin comprobar la información:



Silvana Prince y Vadhir Derbez (Instagram)

"Madurar es entender que el chisme muere cuando llega a los oídos de los sabios. Los rumores los inician los resentidos, lso difunden los necios y los creen los idiotas".

Días antes, su única reacción pública había sido dar "me gusta" al video en el que Vadhir habló por primera vez de las acusaciones.