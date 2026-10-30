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Realeza

Muere el primo de Alberto de Mónaco bajo sospecha de homicidio, ya investigan a un hombre

Antoine de Massy, primo del príncipe Alberto de Mónaco, murió tras una caída de 13 metros. Un hombre fue acusado por homicidio involuntario y omisión de auxilio.
vie 30 octubre 2026 08:01 AM
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Alberto y Charlene de Mónaco (Getty Images)

La muerte de Antoine de Massy, integrante de la familia principesca de Mónaco y familiar del príncipe Alberto II, dio un nuevo giro luego de que las autoridades imputaran a un hombre de 42 años por homicidio involuntario y omisión de auxilio.

El joven, de 29 años, fue encontrado sin vida el pasado domingo en un parque cercano al barrio de Larvotto, después de que su familia reportara su desaparición.

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¿Qué se sabe de la muerte de Antoine de Massy en Mónaco?

De acuerdo con Stéphane Thibault, fiscal general de Mónaco, los resultados de la autopsia apuntan a que Antoine murió tras caer desde una altura aproximada de 13 metros. La investigación judicial busca reconstruir las circunstancias de su fallecimiento y determinar qué ocurrió antes y después de la caída.

El sospechoso, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace aproximadamente tres décadas, fue puesto en prisión preventiva el miércoles 28 de octubre. Durante su detención negó los señalamientos y, al comparecer ante el juez de instrucción, decidió no responder a las preguntas.

La familia de Antoine alertó a las autoridades después de no tener noticias de él y de que no se presentara a una comida familiar prevista para el domingo. Su cuerpo fue localizado en una zona ajardinada próxima a Villa Sauber, cerca del paseo marítimo de Larvotto y del Grimaldi Forum.

Las primeras investigaciones se centraron en esclarecer las causas de la muerte. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que había estado en contacto con el joven poco antes de su fallecimiento, por lo que las autoridades ampliaron las pesquisas.

Según información difundida por medios franceses y británicos, Antoine habría sido visto durante la madrugada del domingo al salir de un establecimiento nocturno, aparentemente con dificultades para caminar y acompañado por otro hombre. La Fiscalía no ha confirmado todos los detalles de esa versión ni ha precisado qué ocurrió exactamente antes de la caída.

La autopsia apuntó a una caída desde el bulevar de Larvotto hasta una zona situada a menor nivel, detrás de un edificio. No obstante, todavía debe esclarecerse cómo se produjo y si el joven recibió o pudo haber recibido ayuda.

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¿Quién era Antoine de Massy, familiar del príncipe Alberto de Mónaco?

Antoine de Massy era hijo del barón Christian de Massy y de Cécile Gelabale, y nieto de la princesa Antoinette, hermana mayor del príncipe Rainiero III y tía del actual soberano monegasco. Por esta rama familiar, Antoine era primo segundo del príncipe Alberto II.

El joven creció vinculado al deporte, especialmente al tenis. Comenzó a practicarlo a los tres años, siguiendo una tradición familiar: su abuelo paterno, Alexandre-Athenase Noghès, también fue jugador de tenis, mientras que su tía, la baronesa Elizabeth-Ann de Massy, presidió durante años la Federación Monegasca de Tenis y el Club de Campo de Montecarlo.

Durante su infancia se trasladó a Miami, Estados Unidos, para recibir formación deportiva. Además de su interés por el tenis, en los últimos años se había dedicado a actividades empresariales, entre ellas el lanzamiento de la aplicación InstantTech.

Tras conocerse su fallecimiento, el Palacio del Príncipe difundió un mensaje en el que Alberto II y la princesa Charlène expresaron su tristeza y enviaron sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven.

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