Muere el primo de Alberto de Mónaco bajo sospecha de homicidio, ya investigan a un hombre

¿Qué se sabe de la muerte de Antoine de Massy en Mónaco?

De acuerdo con Stéphane Thibault, fiscal general de Mónaco, los resultados de la autopsia apuntan a que Antoine murió tras caer desde una altura aproximada de 13 metros. La investigación judicial busca reconstruir las circunstancias de su fallecimiento y determinar qué ocurrió antes y después de la caída.

El sospechoso, de nacionalidad ucraniana y residente en el Principado desde hace aproximadamente tres décadas, fue puesto en prisión preventiva el miércoles 28 de octubre. Durante su detención negó los señalamientos y, al comparecer ante el juez de instrucción, decidió no responder a las preguntas.



La familia de Antoine alertó a las autoridades después de no tener noticias de él y de que no se presentara a una comida familiar prevista para el domingo. Su cuerpo fue localizado en una zona ajardinada próxima a Villa Sauber, cerca del paseo marítimo de Larvotto y del Grimaldi Forum.

Las primeras investigaciones se centraron en esclarecer las causas de la muerte. Sin embargo, el análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre que había estado en contacto con el joven poco antes de su fallecimiento, por lo que las autoridades ampliaron las pesquisas.

Según información difundida por medios franceses y británicos, Antoine habría sido visto durante la madrugada del domingo al salir de un establecimiento nocturno, aparentemente con dificultades para caminar y acompañado por otro hombre. La Fiscalía no ha confirmado todos los detalles de esa versión ni ha precisado qué ocurrió exactamente antes de la caída.

La autopsia apuntó a una caída desde el bulevar de Larvotto hasta una zona situada a menor nivel, detrás de un edificio. No obstante, todavía debe esclarecerse cómo se produjo y si el joven recibió o pudo haber recibido ayuda.

