Enrique Peña Nieto ya está enterado de la bioserie de Angélica Rivera, ¿aparecerá en ella?

¿Enrique Peña Nieto aparecerá en la serie de Angélica Rivera? Esto respondió Paulina Peña

Una de las personas que ya conoce algunos detalles del proyecto es Paulina Peña , hija del expresidente, quien confirmó que la actriz le contó sobre la producción. En un encuentro con la prensa, la joven expresó que le da gusto que Angélica Rivera tenga su propia bioserie y espera que el resultado sea positivo.

“Sí me contó y me da gusto. Espero que sea un buen proyecto y le vaya muy bien. No puedo decir nada, pero sí, qué bueno. Ya veremos qué tal. Ya saben, va a ser una serie. Me estoy imaginando tipo Juan Gabriel, algo así bonito, y creo que va a ser una buena historia”, comentó.



Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera (Getty Images)

El proyecto llega después de que la actriz retomara su carrera en la televisión con Con esa misma mirada, serie en la que compartió créditos con Diego Klein. Durante varios años, Angélica mantuvo un perfil discreto tras concluir su etapa como primera dama y divorciarse del expresidente de México.

Una de las preguntas que surgieron durante la conversación con Paulina fue si Enrique Peña Nieto sabe de la serie y si tendrá un personaje en la producción. Sin embargo, la joven aclaró que no conoce los detalles y que prefiere mantenerse al margen de las decisiones relacionadas con el proyecto.

“Ya, ya sabe. Todo sabrán ellos. Yo no entro en tantos detalles porque es completamente otra imagen independiente de mí, pero pues ya”, respondió. También le preguntaron si había hablado con Angélica Rivera sobre los episodios que se contarán o los temas que formarán parte de la historia, pero no quiso adelantar información: “No puedo dar detalles”, dijo.