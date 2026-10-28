Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, figura histórica de la izquierda y la transición política en México

Ingeniero civil egresado de la UNAM, exgobernador de Michoacán, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular, Cárdenas construyó una trayectoria que modificó el sistema de partidos y abrió nuevas posibilidades para la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y heredero de una tradición política?

Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano Bravo.

Su padre dejó una huella profunda en la historia nacional por la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, la política agraria y su relación con los sectores obreros y campesinos.



Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1940-2026) (Raul Ibanez/ZUMA Press Wire/Shut/Raul Ibanez/ZUMA Press Wire/Shut)

Cuauhtémoc Cárdenas heredó parte de esa tradición política, aunque desarrolló su propia carrera en las instituciones públicas, los partidos y las contiendas electorales.

Estudió Ingeniería Civil en la UNAM y realizó actividades profesionales vinculadas con proyectos de infraestructura y desarrollo energético.

Entre sus primeras responsabilidades destacó su trabajo en la Comisión del Río Balsas y su participación en la construcción de la presa La Villita, en Michoacán.



Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano (1940-2026) (Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/S/Cristian Leyva/ZUMA Press Wire/S)

Su formación técnica antecedió a una carrera pública en la que la defensa de los recursos energéticos, la soberanía nacional y la participación política ocuparon un lugar central.