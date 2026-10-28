Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, uno de los políticos más influyentes de la izquierda mexicana y protagonista de la transición democrática del país, murió este miércoles 28 de octubre a los 92 años, según confirmaron diversos medios nacionales.
Muere Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, figura histórica de la izquierda y la transición política en México
Ingeniero civil egresado de la UNAM, exgobernador de Michoacán, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular, Cárdenas construyó una trayectoria que modificó el sistema de partidos y abrió nuevas posibilidades para la oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de Lázaro Cárdenas y heredero de una tradición política?
Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. Fue hijo de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México entre 1934 y 1940, y de Amalia Solórzano Bravo.
Su padre dejó una huella profunda en la historia nacional por la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938, la política agraria y su relación con los sectores obreros y campesinos.
Cuauhtémoc Cárdenas heredó parte de esa tradición política, aunque desarrolló su propia carrera en las instituciones públicas, los partidos y las contiendas electorales.
Estudió Ingeniería Civil en la UNAM y realizó actividades profesionales vinculadas con proyectos de infraestructura y desarrollo energético.
Entre sus primeras responsabilidades destacó su trabajo en la Comisión del Río Balsas y su participación en la construcción de la presa La Villita, en Michoacán.
Su formación técnica antecedió a una carrera pública en la que la defensa de los recursos energéticos, la soberanía nacional y la participación política ocuparon un lugar central.
La ruptura de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI cambió el rumbo de la izquierda mexicana
Cárdenas inició su trayectoria partidista en el PRI, organización que dominó la política nacional durante buena parte del siglo 20. Bajo sus siglas fue senador y gobernador de Michoacán, cargo que ejerció de 1980 a 1986.
Sin embargo, su carrera tomó otro rumbo cuando encabezó, junto con otros políticos priistas, la Corriente Democrática, un movimiento que cuestionó los mecanismos internos del partido para elegir a su candidato presidencial y reclamó una mayor apertura política.
La disputa se intensificó durante la sucesión presidencial de 1988, cuando el PRI se encaminaba a postular a Carlos Salinas de Gortari.
Cárdenas y sus aliados defendían una transformación del sistema de selección de candidatos y una mayor participación de las bases partidistas.
En 1987, Cárdenas rompió con el PRI. Su salida contribuyó a la formación de una amplia coalición opositora que reunió a organizaciones políticas y sectores sociales descontentos con el partido gobernante.
La elección presidencial de 1988 quedó marcada por la caída del sistema
La candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 representó uno de los mayores desafíos electorales al régimen priista.
Abanderado del Frente Democrático Nacional (FDN), consiguió reunir a fuerzas de izquierda, organizaciones sociales y antiguos militantes del partido oficial.
La contienda contra Salinas de Gortari quedó marcada por la interrupción del sistema de cómputo electoral, episodio conocido como la caída del sistema.
En medio de las denuncias de irregularidades y las acusaciones de fraude de la oposición, las autoridades declararon ganador al candidato del PRI.
Cárdenas no consiguió la Presidencia, pero su candidatura puso en evidencia el desgaste del sistema de partido hegemónico y la existencia de una oposición con capacidad para disputar el poder nacional.
La elección también dejó una exigencia política que acompañaría al país durante los años siguientes, contar con instituciones electorales confiables, condiciones de competencia equitativas y mecanismos que garantizaran el respeto al voto.
Cárdenas, fundador del PRD y líder moral de la política de izquierda
El movimiento que respaldó a Cárdenas después de las elecciones de 1988 sentó las bases para la creación del Partido de la Revolución Democrática, fundado el 5 de mayo de 1989.
El PRD reunió a integrantes de la Corriente Democrática, organizaciones de izquierda y otros grupos que buscaban construir una alternativa al PRI. Cárdenas se convirtió en su principal referente y encabezó la organización durante sus primeros años.
El partido abrió un espacio institucional para dirigentes y militantes que defendían una agenda de justicia social, ampliación de derechos, soberanía nacional y democratización. Entre las figuras que posteriormente adquirieron relevancia dentro de sus filas estuvo Andrés Manuel López Obrador, quien llegó a dirigir el partido y más tarde encabezó su propio movimiento político.
La influencia de Cárdenas trascendió su militancia. Su papel en la organización de la oposición contribuyó a que la izquierda mexicana disputara elecciones, conquistara gobiernos locales y desarrollara una presencia sostenida en el Congreso.
Las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas por la Presidencia en 1994 y 2000
Después de su candidatura de 1988, Cuauhtémoc Cárdenas volvió a buscar la Presidencia de México en dos ocasiones.
En 1994 fue candidato del PRD, en una elección marcada por el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio y una profunda crisis política. El priista Ernesto Zedillo obtuvo el triunfo.
En el año 2000, Cárdenas participó por tercera vez en una elección presidencial, en una contienda que terminó con la victoria de Vicente Fox, candidato del Partido Acción Nacional (PAN). La alternancia puso fin a más de siete décadas de gobiernos federales encabezados por el PRI.
Cárdenas no alcanzó la Presidencia, pero sus tres candidaturas formaron parte del proceso que amplió la competencia electoral y debilitó el predominio que hasta entonces tenía el partido oficial.
Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular
En 1997, Cuauhtémoc Cárdenas ganó la primera elección directa para la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. La reforma política de la capital permitió que sus habitantes eligieran por primera vez a quien encabezaría el gobierno local.
Cárdenas asumió el cargo en diciembre de ese año y permaneció hasta 1999, cuando dejó la administración para buscar nuevamente la candidatura presidencial.
Su victoria tuvo una dimensión histórica: la capital mexicana, sede de los poderes federales y durante décadas gobernada por autoridades designadas desde el Ejecutivo, quedó bajo el mando de un dirigente de izquierda elegido por los ciudadanos.
La llegada del PRD al gobierno capitalino abrió una etapa de administraciones de izquierda que continuó con Andrés Manuel López Obrador y otros dirigentes. También convirtió a la Ciudad de México en uno de los principales bastiones electorales de ese sector político.
Los últimos años de Cuauhtémoc Cárdenas y el debate democrático
Cárdenas mantuvo una posición propia frente a los gobiernos emanados de la izquierda. Aunque respaldó a Claudia Sheinbaum durante la campaña presidencial de 2024, también expresó críticas y diferencias con decisiones de administraciones anteriores, particularmente en asuntos económicos, institucionales y de seguridad.
En una entrevista publicada por El País en mayo de 2024, manifestó su intención de votar por Sheinbaum, a quien atribuyó un compromiso democrático. Al mismo tiempo, planteó la necesidad de una reforma fiscal y cuestionó el poder que se había otorgado a las Fuerzas Armadas durante el gobierno de López Obrador.
En septiembre de 2026, la UNAM anunció la creación de la Cátedra Extraordinaria Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, dedicada a la democracia y las elecciones. El proyecto académico busca estudiar la democratización, los sistemas electorales y la transformación del sistema de partidos en México.
Meses antes, en enero, el Instituto Politécnico Nacional le otorgó un doctorado honoris causa por su trayectoria en el servicio público y sus aportaciones al país.