Muere Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años

De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Eric Bauza falleció en su residencia a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y su familia fue la encargada de dar la noticia a través de un comunicado.

“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente”, informó su familia.



Eric Bauza (Getty Images)

La noticia llegó un día después de que el actor compartiera en sus redes sociales una fotografía junto al animador y director David Silverman, tomada durante la LightBox Expo, en Pasadena. También publicó imágenes grabadas en la estación de metro de Spring Street, en Nueva York, como parte de la celebración por los 30 años del estreno de Space Jam.

Eric Bauza y su legado en Looney Tunes

Durante su carrera, Eric Bauza se convirtió en una de las voces contemporáneas más reconocibles de los personajes creados por Warner Bros. Animation. Interpretó a Bugs Bunny y al Pato Lucas, además de dar vida a Piolín, Porky Pig, Elmer Gruñón y Foghorn Leghorn, entre otros.

En 2021 participó en Space Jam: A New Legacy, donde prestó su voz al Pato Lucas, Porky Pig, Elmer Gruñón y Foghorn Leghorn. Este año retomó varios de esos personajes, además del Correcaminos, en Coyote vs. Acme.

Chris DeFaria, productor de esta última película, recordó al actor en una entrevista con Variety y destacó su entrega al trabajo de animación: “Él encarnaba todo lo que buscábamos en esta película, incluyendo el tema principal: que un tipo común puede marcar la diferencia en este mundo”, dijo DeFaria al medio, en referencia a Coyote vs. Acme. “Es un actor de doblaje que presta su voz a personajes animados con precedentes y roles históricos, y de alguna manera, gracias a eso, se labró un lugar en este negocio”, agregó.

El productor también destacó la contribución de Bauza al proyecto y a la difusión de este oficio. “Y el año pasado tuvo un impacto increíble, tanto en nuestra película, por supuesto, como al dar a conocer esta asombrosa forma de arte”, añadió.