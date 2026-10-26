Eric Bauza, el actor de doblaje que dio voz a personajes emblemáticos de Looney Tunes, como Bugs Bunny, el Pato Lucas, Piolín y Porky Pig, murió a los 46 años. Su familia confirmó el fallecimiento el domingo 25 de octubre mediante un comunicado publicado en Instagram.
Muere Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años
Muere Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, a los 46 años
De acuerdo con el informe de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, Eric Bauza falleció en su residencia a causa de una enfermedad cardiovascular hipertensiva y su familia fue la encargada de dar la noticia a través de un comunicado.
“Eric Bauza, actor de doblaje ganador del premio Emmy y la voz moderna de los icónicos personajes de Looney Tunes, Bugs Bunny y el Pato Lucas, junto con docenas de otros queridos personajes de dibujos animados, ha fallecido repentinamente”, informó su familia.
La noticia llegó un día después de que el actor compartiera en sus redes sociales una fotografía junto al animador y director David Silverman, tomada durante la LightBox Expo, en Pasadena. También publicó imágenes grabadas en la estación de metro de Spring Street, en Nueva York, como parte de la celebración por los 30 años del estreno de Space Jam.
Eric Bauza y su legado en Looney Tunes
Durante su carrera, Eric Bauza se convirtió en una de las voces contemporáneas más reconocibles de los personajes creados por Warner Bros. Animation. Interpretó a Bugs Bunny y al Pato Lucas, además de dar vida a Piolín, Porky Pig, Elmer Gruñón y Foghorn Leghorn, entre otros.
En 2021 participó en Space Jam: A New Legacy, donde prestó su voz al Pato Lucas, Porky Pig, Elmer Gruñón y Foghorn Leghorn. Este año retomó varios de esos personajes, además del Correcaminos, en Coyote vs. Acme.
Chris DeFaria, productor de esta última película, recordó al actor en una entrevista con Variety y destacó su entrega al trabajo de animación: “Él encarnaba todo lo que buscábamos en esta película, incluyendo el tema principal: que un tipo común puede marcar la diferencia en este mundo”, dijo DeFaria al medio, en referencia a Coyote vs. Acme. “Es un actor de doblaje que presta su voz a personajes animados con precedentes y roles históricos, y de alguna manera, gracias a eso, se labró un lugar en este negocio”, agregó.
El productor también destacó la contribución de Bauza al proyecto y a la difusión de este oficio. “Y el año pasado tuvo un impacto increíble, tanto en nuestra película, por supuesto, como al dar a conocer esta asombrosa forma de arte”, añadió.
¿Quién era Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas?
Eric Bauza nació en Toronto, Canadá, el 7 de diciembre de 1979. Según The Hollywood Reporter, comenzó su trayectoria profesional como diseñador de personajes en estudios de producción de Hollywood.
Su relación con Looney Tunes venía desde la infancia. En una entrevista con NBC News en 2021, contó que creció viendo estás caricaturas y que imitaba las voces de sus protagonistas. Su ascendencia filipina también formó parte de su historia personal y de su relación con una animación que, según él, podía conectar con públicos de distintas culturas.
“Los Looney Tunes trascienden todos los idiomas y todas las culturas”, dijo entonces. “Hay dibujos animados que ni siquiera tienen partes en inglés. Hay dibujos animados de Looney Tunes que son pantomimas. No importa de qué parte del planeta seas. Entiendes la comedia”, agregó.
A lo largo de su carrera, Eric acumuló más de 400 créditos como actor. Entre sus trabajos fuera de Looney Tunes destacó su participación en Super Mario Bros.: La película, estrenada en 2023, y en su secuela, además de proyectos como Rick and Morty, Forgotten Island y Minions & Monsters.
Su carrera seguía activa. Según IMDb, al momento de su muerte se encontraba en la etapa de preproducción de Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, en la que tenía previsto volver a interpretar al Pato Lucas.
Channing Dungey, presidente de Warner Bros. Television Group y US Networks, también lamentó su fallecimiento y reconoció el lugar que ocupó en la historia de la compañía.
“Eric Bauza fue un talento vocal único que brindó alegría y risas a millones de personas en todo el mundo durante sus 15 años en Warner Bros. Animation”, declaró a The Hollywood Reporter. “Él fue la voz de Bugs Bunny y el Pato Lucas, entre muchos otros personajes. Siguió los pasos de gigantes como Mel Blanc”, señaló Channing. “Eric dijo que continuar con el legado legendario de los Looney Tunes fue uno de los mayores honores de su vida”.
El ejecutivo también destacó el vínculo personal que el actor construyó con sus compañeros de trabajo. “Además de su increíble talento, Eric era una parte muy querida de nuestra familia de animación. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos”, expresó.