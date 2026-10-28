Muere Dolores Huerta a los 96 años; la sindicalista estadounidense de origen mexicano que acuñó la frase "Sí, se puede"

Su trayectoria quedó vinculada al sindicato United Farm Workers (UFW), que fundó junto con César Chávez, y a la consigna “¡Sí, se puede!”, convertida en una expresión internacional de lucha y organización colectiva, y que en 2008 inspiró a Barack Obama para convertirla en su “Yes, we can” que se convirtió en el eje de su campaña política.

¿Quién fue Dolores Huerta?

Dolores Clara Fernández Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México. Hija de Juan Fernández, trabajador agrícola, minero y activista sindical, y de Alicia Chávez; creció en Stockton, California, donde conoció de cerca las dificultades de las familias trabajadoras.

Después de formarse como maestra, trabajó con hijos de campesinos. La pobreza y las necesidades que observó entre sus alumnos la llevaron a cambiar el salón de clases por la organización comunitaria.



Dolores Huerta fue una sindicalista estadounidense de origen mexicano que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas y otras comunidades marginadas (Instagram)

En 1955 se incorporó a la Community Service Organization (CSO), una agrupación dedicada a promover los derechos económicos y políticos de la población latina.

En 1960 fundó la Agricultural Workers Association, desde donde impulsó el registro de votantes y la defensa de los trabajadores del campo.

Dos años después, en 1962, fundó junto con César Chávez la National Farm Workers Association (NFWA), organización que posteriormente se integró a United Farm Workers.



Dolores Huerta fue una sindicalista estadounidense de origen mexicano que luchó por los derechos de los trabajadores agrícolas y otras comunidades marginadas (Instagram)

Huerta participó en la construcción de una estructura sindical capaz de negociar con las empresas agrícolas y organizar a trabajadores que durante décadas enfrentaron salarios bajos y condiciones laborales precarias.