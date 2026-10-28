Muere Dolores Huerta a los 96 años; la sindicalista estadounidense de origen mexicano que acuñó la frase "Sí, se puede"

Dolores Huerta, una de las figuras más reconocidas del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas en Estados Unidos, murió a los 96 años en su casa de Bakersfield, California. Su familia confirmó el fallecimiento este miércoles 28 de octubre y señaló que la causa fue cáncer.
Huerta dedicó más de seis décadas a organizar a trabajadores del campo, impulsar mejores salarios y condiciones laborales, y defender los derechos de las mujeres, los migrantes y otras comunidades históricamente marginadas.
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Su trayectoria quedó vinculada al sindicato United Farm Workers (UFW), que fundó junto con César Chávez, y a la consigna “¡Sí, se puede!”, convertida en una expresión internacional de lucha y organización colectiva, y que en 2008 inspiró a Barack Obama para convertirla en su “Yes, we can” que se convirtió en el eje de su campaña política.
¿Quién fue Dolores Huerta?
Dolores Clara Fernández Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México. Hija de Juan Fernández, trabajador agrícola, minero y activista sindical, y de Alicia Chávez; creció en Stockton, California, donde conoció de cerca las dificultades de las familias trabajadoras.
Después de formarse como maestra, trabajó con hijos de campesinos. La pobreza y las necesidades que observó entre sus alumnos la llevaron a cambiar el salón de clases por la organización comunitaria.
En 1955 se incorporó a la Community Service Organization (CSO), una agrupación dedicada a promover los derechos económicos y políticos de la población latina.
En 1960 fundó la Agricultural Workers Association, desde donde impulsó el registro de votantes y la defensa de los trabajadores del campo.
Dos años después, en 1962, fundó junto con César Chávez la National Farm Workers Association (NFWA), organización que posteriormente se integró a United Farm Workers.
Huerta participó en la construcción de una estructura sindical capaz de negociar con las empresas agrícolas y organizar a trabajadores que durante décadas enfrentaron salarios bajos y condiciones laborales precarias.
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“¡Sí, se puede!”, la frase que hizo famosa a Dolores Huerta
La consigna “¡Sí, se puede!” acuñada por Dolores Huerta se convirtió en una de las expresiones más reconocidas del movimiento encabezado por la sindicalista. En inglés, su equivalente es “Yes, we can”, frase que Barack Obama utilizó durante su campaña presidencial de 2008.
En 2012, el entonces presidente estadounidense entregó a Huerta la Medalla Presidencial de la Libertad, el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria en favor de los derechos laborales y civiles. Durante la ceremonia, Obama hizo una referencia humorística al uso de aquella consigna en su campaña.
El lema trascendió el ámbito sindical y se incorporó a movimientos sociales, campañas políticas y organizaciones que promueven la igualdad. Su mensaje resumía una idea central en el trabajo de Huerta: la organización colectiva puede transformar las condiciones de una comunidad.
Dolores Huerta también defendió los derechos de las mujeres y los migrantes
La activista mantuvo su participación política mucho después de las principales huelgas agrícolas de los años sesenta y setenta.
Su trabajo incluyó la defensa de los derechos de las mujeres, los inmigrantes y las personas LGBTQ+, así como campañas contra la pobreza y la discriminación racial.
En 2003 creó la Dolores Huerta Foundation, organización con sede en California dedicada a la participación ciudadana, el desarrollo de líderes comunitarios y la formación política de sectores con menor representación pública.
La fundación continuó actividades de registro de votantes y organización comunitaria inspiradas en su trayectoria.
Huerta siguió participando en marchas y actos públicos durante sus noventa años. En 2026 todavía intervenía en movilizaciones y defendía los derechos de las comunidades migrantes, de acuerdo con los reportes publicados tras su fallecimiento.
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La denuncia de Dolores Huerta contra César Chávez en 2026
En marzo de 2026, Dolores Huerta reveló que había sufrido agresiones sexuales por parte de César Chávez durante la década de los sesenta.
De acuerdo con su testimonio, los episodios derivaron en dos embarazos y mantuvo esa historia en secreto durante aproximadamente seis décadas.
La activista explicó que había guardado silencio, en parte, por temor a perjudicar el movimiento al que había dedicado su vida.
Sus declaraciones se conocieron después de una investigación de The New York Times que documentó acusaciones de abuso sexual contra Chávez, incluidas denuncias de mujeres que señalaron que eran menores cuando ocurrieron los hechos.
Huerta defendió la importancia histórica de la lucha de los trabajadores agrícolas, al tiempo que denunció los abusos que atribuyó a su antiguo compañero.
La revelación abrió un capítulo complejo en la memoria del movimiento sindical estadounidense, sin borrar los avances colectivos que consiguieron miles de trabajadores.