Lua Blanco, actriz y cantante brasileña que conquistó al público como Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, murió a los 39 años. La noticia fue confirmada el domingo 18 de octubre por su familia, que informó que la artista había enfrentado un cáncer durante los últimos meses de su vida y pidió privacidad para despedirla.
Muere Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’, a los 39 años tras luchar contra el cáncer
¿De qué murió Lua Blanco, actriz de 'Rebelde'?
Fue su hermano, el también actor Daniel Blanco, quien compartió un mensaje en redes sociales para comunicar el fallecimiento de Lua, cuyo trabajo en la televisión y la música marcó a toda una generación de seguidores de la telenovela juvenil.
“Con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco”, expresó la familia en el comunicado, en el que también destacó que la actriz estuvo acompañada por sus seres queridos durante la enfermedad.
De acuerdo con el mensaje difundido por su familia, Lua Blanco murió tras luchar contra el cáncer durante los últimos meses. Sus seres queridos no dieron más detalles sobre la enfermedad en el comunicado inicial, aunque medios brasileños reportaron posteriormente que se trataba de un cáncer de intestino que había sido diagnosticado en una etapa avanzada.
"Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna. Pido respeto por nuestro luto y silencio en este momento difícil. Gracias por todo el cariño de siempre", agregó.
La actriz decidió mantener su diagnóstico en privado y compartirlo únicamente con un círculo cercano de familiares y amigos. Durante el tratamiento recibió quimioterapia y fue sometida a una cirugía. Su estado de salud empeoró en los días previos a su muerte.
Lua Blanco alcanzó la fama como Roberta Messi en ‘Rebelde Brasil’
El papel que definió buena parte de la carrera de Lua Blanco llegó en 2011, cuando fue elegida para interpretar a Roberta Messi en Rebelde Brasil, adaptación de la exitosa telenovela mexicana. La producción, transmitida por Record TV entre 2011 y 2012, la convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión juvenil brasileña.
Roberta era una adolescente de personalidad fuerte, rebelde y apasionada por la música. Su historia y su estilo conectaron con el público, mientras que la química entre los protagonistas contribuyó al éxito de la ficción.
Ante la noticia, la actriz mexicana Dulce María, quien originalmente interpretó al personaje de Roberta, reaccionó a través de redes sociales. La cantante mexicana compartió una imagen de Lua Blanco en la que expresó su sopresa y lamentó la muerte de la actriz brasileña.
"Estoy en shock, tuve la oportunidad de conocerla y grabar juntas. Lo siento muchísimo. Pido a Dios que les dé fuerza y pronta resignación a sus familiares, amigos y fans. Les mando un abrazo con todo mi cariño".