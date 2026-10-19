Muere Lua Blanco, actriz de ‘Rebelde’, a los 39 años tras luchar contra el cáncer

¿De qué murió Lua Blanco, actriz de 'Rebelde'?

Fue su hermano, el también actor Daniel Blanco, quien compartió un mensaje en redes sociales para comunicar el fallecimiento de Lua, cuyo trabajo en la televisión y la música marcó a toda una generación de seguidores de la telenovela juvenil.

“Con gran tristeza les informamos el fallecimiento de nuestra querida hermana Lua María Blanco”, expresó la familia en el comunicado, en el que también destacó que la actriz estuvo acompañada por sus seres queridos durante la enfermedad.



De acuerdo con el mensaje difundido por su familia, Lua Blanco murió tras luchar contra el cáncer durante los últimos meses. Sus seres queridos no dieron más detalles sobre la enfermedad en el comunicado inicial, aunque medios brasileños reportaron posteriormente que se trataba de un cáncer de intestino que había sido diagnosticado en una etapa avanzada.

"Ella había estado luchando contra el cáncer en sus últimos meses de vida, y durante ese tiempo estuvo completamente rodeada por el amor de su familia y amigos que estuvieron con ella toda su vida. Ella partió en paz, llena de amor y con plena fe de que iba directamente a las manos de Dios. Ella estará con nosotros para siempre, iluminándonos con su fuerte luz eterna. Pido respeto por nuestro luto y silencio en este momento difícil. Gracias por todo el cariño de siempre", agregó.

La actriz decidió mantener su diagnóstico en privado y compartirlo únicamente con un círculo cercano de familiares y amigos. Durante el tratamiento recibió quimioterapia y fue sometida a una cirugía. Su estado de salud empeoró en los días previos a su muerte.