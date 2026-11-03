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Espectáculos

¿Cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1 y quién es el mejor pagado de la temporada 2026?

Max Verstappen encabeza la lista de los pilotos mejor pagados de la Fórmula 1 en 2026, con un salario estimado de 70 millones de dólares anuales, según estimaciones.
mar 03 noviembre 2026 02:37 PM
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Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing de Fórmula 1
Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing de Fórmula 1 (Mark Thompson/Getty Images)

Los pilotos de Fórmula 1 pueden ganar desde 500 mil hasta 70 millones de dólares al año, dependiendo de su experiencia, resultados deportivos, trayectoria y acuerdos con sus escuderías.

De acuerdo con reportes de medios especializados, en la temporada 2026, Max Verstappen ocupa el primer lugar entre los pilotos mejor pagados del máximo circuito del automovilismo, con un salario anual estimado de 70 millones de dólares como figura principal de Red Bull Racing.

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¿Quién es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 en 2026?

Según reportes, Max Verstappen de Red Bull Racing es el piloto mejor pagado de la Fórmula 1 en la temporada 2026 con ingresos por 70 millones de dólares.

Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing de Fórmula 1
Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing de Fórmula 1 (Mark Thompson/Getty Images)

El piloto neerlandés de 29 años estaría firmado hasta 2028 con la escudería de las bebidas energéticas y superaría al británico Lewis Hamilton, de Ferrari, quien aproximadamente 60 millones de dólares por temporada en el equipo del cavallino rampante.

De acuerdo con un recuento de RacingNews365, elaborado mediante consultas a distintas fuentes relacionadas con el circuito, estas estas las remuneraciones anuales estimadas de los 22 pilotos de la parrilla 2026.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1
Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1 (Clive Mason/Getty Images)

Las cantidades corresponden exclusivamente al salario base: no incluyen bonos por rendimiento ni patrocinios personales

Piloto Escudería
 Salario anual
Max Verstappen
 Red Bull
 70 MDD
Lewis Hamilton
 Ferrari
 60 MDD
Charles Leclerc
 Ferrari
 34 MDD
George Russell
 Mercedes
 34 MDD
Lando Norris
 McLaren
 30 MDD
Fernando Alonso
 Aston Martin
 20 MDD
Carlos Sainz
 Williams
 13 MDD
Oscar Piastri
 McLaren
 13 MDD
Pierre Gasly
 Alpine
 12 MDD
Alex Albon
 Williams
 12 MDD
Lance Stroll
 Aston Martin
 12 MDD
Sergio Pérez
 Cadillac
 8 MDD
Nico Hülkenberg
 Audi
 7 MDD
Esteban Ocon
 Haas
 7 MDD
Isack Hadjar
 Red Bull
 5 MDD
Valtteri Bottas
 Cadillac
 5 MDD
Gabriel Bortoleto
 Audi
 2 MDD
Kimi Antonelli
 Mercedes
 2 MDD
Oliver Bearman
 Haas
 1 MDD
Liam Lawson
 Racing Bulls
 1 MDD
Franco Colapinto
 Alpine
 0.5-1 MDD
Arvid Lindblad
 Racing Bulls
 0.5-1 MDD
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Verstappen y Hamilton: el 1 y 2 de los pilotos mejores pagados de la Fórmula 1

La diferencia entre los dos primeros lugares es de 10 millones de dólares anuales. Hamilton, siete veces campeón del mundo, ocupa el segundo puesto, mientras que Charles Leclerc y George Russell comparten el tercero, con 34 millones cada uno.

Max Verstappen y Lewis Hamilton, pilotos de Fórmula 1
Max Verstappen y Lewis Hamilton (Mark Thompson/Getty Images)

En el caso de McLaren, Lando Norris percibe aproximadamente 30 millones de dólares de salario base y Oscar Piastri, 13 millones. Fernando Alonso, bicampeón mundial, recibe alrededor de 20 millones con Aston Martin.

En el extremo inferior del ranking aparecen los debutantes y pilotos con menor trayectoria en la categoría. Arvid Lindblad y Franco Colapinto figuran con remuneraciones estimadas de entre 500 mil y un millón de dólares por temporada.

¿Cuánto gana Kimi Antonelli, campeón de la Fórmula 1 en 2026?

Kimi Antonelli, de Mercedes, quien se coronó campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México, estaría recibiendo un salario de 2 millones de dólares.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se coronó campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de la Ciudad de México
Kimi Antonelli, piloto de Mercedes de Fórmula 1 (Clive Rose/Getty Images)

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¿De dónde provienen las ganancias de los pilotos de Fórmula 1?

Los ingresos de un piloto de Fórmula 1 se dividen principalmente en tres categorías: salario contractual, bonos por resultados deportivos y patrocinios personales.

El salario base de la escudería es la cantidad fija que el equipo acuerda pagar al piloto por temporada. Depende de factores como su experiencia, campeonatos obtenidos, capacidad competitiva, popularidad y valor comercial para la marca.

Bonos por desempeño. Son cantidades adicionales establecidas en el contrato. Se activan cuando el piloto alcanza determinados objetivos, como ganar un Gran Premio, subir al podio, acumular puntos o conquistar el campeonato mundial.

Patrocinios y acuerdos comerciales. Los pilotos también reciben dinero por colaborar con marcas, participar en campañas publicitarias, conceder derechos de imagen y realizar apariciones comerciales. Estos acuerdos pueden ser independientes de los contratos que sus escuderías mantienen con sus propios patrocinadores.

Max Verstappen es uno de los ejemplos más claros de esta tercera fuente de ingresos. El piloto de Red Bull Racing es embajador global de la firma de relojería Tag Heuer, que además es uno de los patrocinadores históricos y más importantes del circuito al ser el cronometrador oficial tanto de Fórmula 1 como de F1 Academy.

Otro ejemplo es Lewis Hamilton. Sus acuerdos con firmas como Dior, Lululemon y otras marcas internacionales amplían considerablemente su remuneración fuera de las pistas.

Otro aspecto importante es que el presupuesto limitado de las escuderías no establece un tope salarial para los pilotos. Sus remuneraciones quedan fuera del límite presupuestario que regula buena parte de los gastos operativos de los equipos.

¿Quién ha sido el piloto de Fórmula 1 mejor pagado de la historia?

Michael Schumacher figura como el piloto con mayor patrimonio estimado en el ranking histórico de RacingNews365, que calcula su fortuna en aproximadamente 554 millones de dólares.

El alemán (quien vive bajo estrictos cuidados médicos y en total hermetismo desde su accidente de esquí en 2013) consiguió siete campeonatos mundiales y 91 victorias durante su trayectoria en la Fórmula 1.

Michael Schumacher
Michael Schumacher (Motorsport Images/Shutterstock/Motorsport Images/Shutterstock)

Durante su etapa con Ferrari, Schumacher alcanzó ganancias anuales estimadas de hasta 66 millones de dólares, de acuerdo con información recopilada por Motorsport.com.

Sin embargo, además de sus contratos, los acuerdos comerciales y los ingresos derivados de su trayectoria deportiva también contribuyeron a su patrimonio neto.

En cuanto a ingresos acumulados, Lewis Hamilton ocupa actualmente una posición destacada entre los deportistas con mayores ganancias de la historia.

Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1
Lewis Hamilton, piloto de Ferrari en la Fórmula 1

Hamilton también encabeza los ingresos comerciales recientes de la parrilla. En 2025, sus ganancias por actividades deportivas y patrocinios personales alcanzaron una estimación conjunta de 100 millones de dólares, según el reporte de Sportico retomado por Motorsport.com.

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