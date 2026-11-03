¿Cuánto ganan los pilotos de Fórmula 1 y quién es el mejor pagado de la temporada 2026?

¿De dónde provienen las ganancias de los pilotos de Fórmula 1?

Los ingresos de un piloto de Fórmula 1 se dividen principalmente en tres categorías: salario contractual, bonos por resultados deportivos y patrocinios personales.

El salario base de la escudería es la cantidad fija que el equipo acuerda pagar al piloto por temporada. Depende de factores como su experiencia, campeonatos obtenidos, capacidad competitiva, popularidad y valor comercial para la marca.

Bonos por desempeño. Son cantidades adicionales establecidas en el contrato. Se activan cuando el piloto alcanza determinados objetivos, como ganar un Gran Premio, subir al podio, acumular puntos o conquistar el campeonato mundial.

Patrocinios y acuerdos comerciales. Los pilotos también reciben dinero por colaborar con marcas, participar en campañas publicitarias, conceder derechos de imagen y realizar apariciones comerciales. Estos acuerdos pueden ser independientes de los contratos que sus escuderías mantienen con sus propios patrocinadores.

Max Verstappen es uno de los ejemplos más claros de esta tercera fuente de ingresos. El piloto de Red Bull Racing es embajador global de la firma de relojería Tag Heuer, que además es uno de los patrocinadores históricos y más importantes del circuito al ser el cronometrador oficial tanto de Fórmula 1 como de F1 Academy.

Otro ejemplo es Lewis Hamilton. Sus acuerdos con firmas como Dior, Lululemon y otras marcas internacionales amplían considerablemente su remuneración fuera de las pistas.

Otro aspecto importante es que el presupuesto limitado de las escuderías no establece un tope salarial para los pilotos. Sus remuneraciones quedan fuera del límite presupuestario que regula buena parte de los gastos operativos de los equipos.