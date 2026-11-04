José Eduardo Derbez reacciona a la relación de Paola Dalay con César Romo

José Eduardo Derbez pide frenar los ataques contra Paola Dalay

José Eduardo Derbez también habló de los comentarios que ha encontrado en redes sociales desde que se dio a conocer la separación con Paola Dalay. Reconoció que algunas publicaciones le han sorprendido por la dureza de los ataques y por las versiones que, asegura, se han inventado.

“Las redes sociales últimamente se han vuelto muy crueles, muy despiadadas. He visto comentarios que digo: ‘No puede ser’. Y se hacen unas historias que se inventan”, declaró.

Cuando le preguntaron por una publicación que Paola compartió sobre el doble estándar con el que se juzga a madres y padres después de una separación, el actor defendió su papel como mamá y recordó que ambos tienen las mismas obligaciones con Tessa.

“Yo creo que es una excelente madre. Los dos tenemos las mismas responsabilidades”, afirmó. También señaló que los ataques no solamente afectan a Paola, sino a las personas cercanas a ambos y, sobre todo, a su hija. “No está padre ni para ella, ni para su familia, ni para mí, ni para la niña”, agregó.

Durante el encuentro con los medios también surgió el tema de la casa que compartían. Uno de los reporteros comentó que la propiedad habría sido un regalo de Victoria Ruffo a su hijo, lo que explicaría por qué Paola fue quien salió del domicilio. Derbez respondió: “Pues sí, ¿no?”.

El actor aclaró que no hubo una disputa por la casa y que la decisión sobre quién permanecería ahí fue tomada entre los dos. “No pensamos en eso. Fue como de: ‘Ah, ahí está’”, explicó.

En cuanto a Tessa, de dos años, por ahora permanece con su papá mientras Paola termina de preparar el espacio para ella en su nuevo departamento. José Eduardo explicó que la niña pasará tiempo con los dos: “Va a estar de repente en su casa, va a estar de repente en la mía. Nos van a ver también salir con ella”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si existe la posibilidad de retomar su relación con Paola, José Eduardo descartó una reconciliación romántica por ahora, aunque dejó abierta la posibilidad de que las circunstancias cambien con el tiempo: “Por el momento no, pero pues uno nunca sabe. También en unos siete, ocho años hacemos una película”, comentó en tono de broma.

El actor también negó que actualmente esté tomando terapia para enfrentar la separación. “No, ahorita no”, respondió. Ante las versiones que apuntaban a que el actor también habría comenzado una relación después de su ruptura, fue contundente al asegurar que actualmente está soltero y que su prioridad es el trabajo: “Estoy soltero, completamente soltero, muy feliz, enfocado, ni siquiera tengo el tiempo, estoy trabajando muchísimo, todos los días, ahora sí que ¿a qué hora?”, respondió entre risas.

En cambio, explicó que mantenerse activo en su trabajo le ayuda a continuar con su rutina: “A lo que yo me dedico es a hacer reír a la gente y pues el show tiene que continuar”. Por último, sobre la relación entre Paola y Victoria Ruffo, confirmó que se mantiene el respeto entre ambas familias. “De parte de mi mamá también hay mucho respeto y mucha educación”, aseguró.