La "maldición" de los Kennedy cobra otra vida: muere Kyle Kennedy a los 42 años

La noticia del fallecimiento de la sobrina nieta de John F. Kennedy reenciende la llamada "maldición Kennedy", una expresión que durante décadas acompañó a la familia por los asesinatos, accidentes, enfermedades y muertes prematuras que afectaron a varios de sus integrantes, siendo la más reciente la de Tatiana Schlossberg , nieta de JFK, quien murió a los 35 años tras luchar contra la leucemia, según se dio a conocer en diciembre pasado.

¿Quién era Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy?

Nacida el 6 de julio de 1984 en Washington D. C., Kyle era hija de Michael Kennedy, uno de los 11 hijos de Robert F. Kennedy y Ethel Skakel, y de Victoria Denise Gifford.



Kyle (centro) con su hermana Rory Gifford y su tía Rory Kennedy (Laura Cavanaugh/ZUMA Press Wire//Laura Cavanaugh/ZUMA Press Wire/)

Kyle estudió Historia en la Universidad de Georgetown y posteriormente obtuvo una maestría en Educación Infantil en Pace University y otra en Política y Gestión Educativa en Harvard.

Su carrera comenzó en Nueva York como profesora del programa Teach for America, dedicado a trabajar con comunidades escolares desfavorecidas.

Más adelante se involucró en iniciativas de reforma educativa y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.



Muere Kyle Kennedy, nieta de Robert F. Kennedy (Especial)

En 2019, Kyle también llamó la atención por un logro deportivo: corrió el Maratón de Boston bajo una intensa lluvia y terminó en menos de cuatro horas, con un tiempo 20 minutos mejor que el que había registrado su padre. Sin embargo, su vida cambió al año siguiente.