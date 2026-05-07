Vadhir Derbez respondió públicamente a la denuncia presentada en su contra por una modelo estadounidense de 19 años, quien lo acusa de presunto abuso sexual.
Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por presunto abuso y señala extorsión
Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por presunto abuso
El caso salió a la luz esta semana luego de que diversos medios revelaran la existencia de una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía de Delitos Sexuales capitalina. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de abril durante la grabación de un videoclip musical en una locación ubicada en Coyoacán.
Acompañado de su equipo legal, el hijo de Eugenio Derbez negó categóricamente las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia.
Durante una intervención remota en el programa De Primera Mano, Vadhir Derbez afirmó que nunca estuvo solo con la denunciante y sostuvo que existen grabaciones, testigos y material audiovisual que respaldan su versión de los hechos.
“No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado les cuente, pero sí estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema”.
“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió” y, al ser preguntado directamente sobre lo ocurrido, respondió: “Nada”. Aseguró reconocer a la denunciante como parte del equipo del videoclip, pero negó rotundamente haber estado a solas con ella: “No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.
Vadhir Derbez denuncia extorsión
Además, sus abogados señalaron que antes de la denuncia hubo una supuesta exigencia de 350 mil dólares para evitar acciones legales, motivo por el que ahora sostienen que el actor estaría siendo víctima de extorsión.
“Nosotros primero nos enteramos no por medios oficiales, fue por una extorsión porque le llegan mensajes por Instagram y diversas redes pidiéndole dinero porque había cometido un abuso sexual contra una señorita. Él obviamente niega dar el dinero (…) nos empiezan a precisar que presuntamente hubo acontecimientos en Coyoacán, la locación del video, le empiezan a decir que tienen información, le mandan extractos de lo que aparentemente es la carpeta de investigación”.
El abogado del actor, agregó que los extorsionadores exigían 350 mil dólares y amenazaban con liberar una orden de aprehensión si no pagaba. “Le dicen que si no da 350 mil dólares, le libran orden de aprehensión y lo van a detener, ahí están los WhatsApp (…) entendemos que es una red de delincuencia organizada, un grupo de una mafia colombiana con alguna mafia mexicana. Tenemos más o menos identificado”.
La defensa asegura contar con grabaciones continuas de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y personal de producción que demuestran el paradero minuto a minuto de Vadhir durante la filmación, por lo que los hechos “no pudieron haber sucedido”.
Hasta el momento, el equipo legal no ha recibido notificación oficial de la denuncia ni tiene acceso formal a la carpeta de investigación. Han presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (FEMDO) y preparan una querella por extorsión ante las autoridades de la CDMX. Dos empresarios más habrían contactado a los abogados con casos similares.