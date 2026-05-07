Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por presunto abuso y señala extorsión

Vadhir Derbez rompe el silencio tras denuncia por presunto abuso

El caso salió a la luz esta semana luego de que diversos medios revelaran la existencia de una carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía de Delitos Sexuales capitalina. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido el pasado 2 de abril durante la grabación de un videoclip musical en una locación ubicada en Coyoacán.

Acompañado de su equipo legal, el hijo de Eugenio Derbez negó categóricamente las acusaciones y aseguró que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia.

Durante una intervención remota en el programa De Primera Mano, Vadhir Derbez afirmó que nunca estuvo solo con la denunciante y sostuvo que existen grabaciones, testigos y material audiovisual que respaldan su versión de los hechos.

“No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado les cuente, pero sí estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema”.

Vadhir Derbez (Getty Images)

“Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió” y, al ser preguntado directamente sobre lo ocurrido, respondió: “Nada”. Aseguró reconocer a la denunciante como parte del equipo del videoclip, pero negó rotundamente haber estado a solas con ella: “No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”.