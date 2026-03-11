Tras la ceremonia de los premios Oscar, este domingo 15 de marzo, las celebridades de Hollywood celebrarán en el tradicional Baile de los Gobernadores con un banquete diseñado por el chef austriaco Wolfgang Puck, que incluirá una miles de platillos, entre ellos; sushi preparado al momento y cocteles elaborados con tequila.
Tequila, sushi y caviar: el exclusivo menú que esperan las celebridades en los Oscar 2026
El glamour de los Oscar no termina cuando finaliza la ceremonia. Tras ésta, las celebridades de Hollywood se reunirán en el tradicional Baile de los Gobernadores, una exclusiva celebración donde la gastronomía también es protagonista.
Este año, el menú de la fiesta de los Oscar combinará sabores internacionales con productos de lujo: miles de botellas de tequila, vino y champaña, además de decenas de kilos de caviar, quesos y carne premium para alimentar a la élite del cine mundial.
El encargado de diseñar el banquete es, como desde hace más de tres décadas, el reconocido chef Wolfgang Puck, quien lidera la cocina de la fiesta oficial posterior a los premios.
“Preparamos alrededor de 25 mil platillos”, explicó el chef durante la presentación del menú a la prensa en Hollywood.
Entre las especialidades del evento se encuentra uno de los platos más esperados cada año: el clásico pastel de pollo, una receta insignia de Puck que se ha convertido en tradición dentro de la fiesta.
El chef aseguró que el menú ofrecerá opciones para todos los gustos, con estaciones de comida internacional que incluyen gastronomía japonesa, platos austríacos, pastas, carnes premium y opciones veganas.
Una de las novedades de este año será una estación de sushi preparado al momento, donde los invitados podrán ordenar piezas personalizadas. "Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás", agregó el chef austriaco.
Durante la presentación culinaria, Puck incluso bromeó sobre las tendencias actuales en Hollywood relacionadas con medicamentos para bajar de peso.
“Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas”, comentó entre risas.
Los cocteles de Oscar con inspiración mexicana
Las bebidas también tendrán un papel destacado. Los organizadores han preparado miles de botellas de vino, champaña y sake, además de una carta de cocteles que este año tendrá protagonismo mexicano.
El tequila de la marca Don Julio será el protagonista de tragos especiales creados para la ocasión, con nombres como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”, con inspiraciones mexicanas e italianas.
La coctelería fue diseñada por el bartender Lorenzo Antinori, cofundador del reconocido bar Leone en Hong Kong.
¿Y el postre? Un Oscar para todos… pero de chocolate
Además, muchos platillos estarán decorados con pequeñas figuras de chocolate en forma de estatuilla, inspiradas en el famoso premio.
El final del banquete será dulce. Miles de estatuillas doradas de chocolate se repartirán entre los invitados.
“Es tan difícil ganar un Óscar”, comentó el chef Garry Larduinat. “Por eso llevarse uno de chocolate a casa es algo muy especial”, agregó.