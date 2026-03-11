Tequila, sushi y caviar: el exclusivo menú que esperan las celebridades en los Oscar 2026

El glamour de los Oscar no termina cuando finaliza la ceremonia. Tras ésta, las celebridades de Hollywood se reunirán en el tradicional Baile de los Gobernadores, una exclusiva celebración donde la gastronomía también es protagonista.

Este año, el menú de la fiesta de los Oscar combinará sabores internacionales con productos de lujo: miles de botellas de tequila, vino y champaña, además de decenas de kilos de caviar, quesos y carne premium para alimentar a la élite del cine mundial.

Parte del menú elaborado por el chef Wolfgang Puck para la fiesta posterior de los Oscar. (AFP)

El encargado de diseñar el banquete es, como desde hace más de tres décadas, el reconocido chef Wolfgang Puck, quien lidera la cocina de la fiesta oficial posterior a los premios.

“Preparamos alrededor de 25 mil platillos”, explicó el chef durante la presentación del menú a la prensa en Hollywood.

Chef Wolfgang Puck. (AFP)

Entre las especialidades del evento se encuentra uno de los platos más esperados cada año: el clásico pastel de pollo, una receta insignia de Puck que se ha convertido en tradición dentro de la fiesta.

El chef aseguró que el menú ofrecerá opciones para todos los gustos, con estaciones de comida internacional que incluyen gastronomía japonesa, platos austríacos, pastas, carnes premium y opciones veganas.

Salmon toast, uno de los platillos que se servirán durante la fiesta posterior a los Oscar.

(AFP)

Una de las novedades de este año será una estación de sushi preparado al momento, donde los invitados podrán ordenar piezas personalizadas. "Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás", agregó el chef austriaco.

Durante la presentación culinaria, Puck incluso bromeó sobre las tendencias actuales en Hollywood relacionadas con medicamentos para bajar de peso.

“Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas”, comentó entre risas.

