¿Quién ganará el Oscar? Circulan papeletas anónimas de la Academia que comienzan a anticipar el panorama

La temporada de premios está en la recta final, pues las votaciones para los Premios Oscar se cerraron oficialmente el jueves. Esto trajo consigo la aparición de papeletas anónimas de votantes de la Academia que, aunque no son la decisión definitiva, ofrecen una proyección de los resultados que se harán oficiales la noche del 15 de marzo.
Estas votaciones anónimas también apuntan a lo sugerido en los Actor Awards, otro indicador rumbo a los Oscar: Sinners y One Battle After Another aparecen como las favoritas entre los votantes.
Aquí te contamos cómo se ve el panorama para las categorías más grandes de los Oscar 2026.
Mejor Película
De acuerdo con las papeletas anónimas recopiladas por Variety, los principales contendientes en esta categoría son One Battle After Another, que se ha mantenido fuerte durante toda la temporada de premios, y Sinners, la película más nominada de la noche, pero que en premiaciones anteriores no había mostrado la misma fuerza en cuanto a victorias hasta los Actor Awards.
Estas cintas tomaron tanta fuerza que dejaron atrás a las demás películas y es difícil decir cuál es el tercer lugar por la enorme ventaja que tienen las dos primeras.
Según conversaciones que tuvo Variety con algunos votantes, en al menos seis conversaciones surgió una similitud de pensamiento: “One Battle After Another va a ganar el premio a Mejor Película, pero yo voté por Sinners”.
Esto podría ser un indicador de que aunque One Battle After Another parecía ser la opción predilecta, Sinners podría sorprender en la premiación.
Mejor Director
En esta categoría el panorama es similar, pues los votantes tienen un pensamiento parecido al de Mejor Película: “Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) va a ganar, pero yo voté por Ryan Coogler (Sinners)”, según informa Variety.
Paul Thomas Anderson, director de películas como Boogie Nights, Magnolia y There Will Be Blood había sido el favorito, pues en todos los otros eventos de la temporada de premios se consolidó como Mejor Director. Sin embargo, Ryan Coogler, director de Black Panther y Creed, no está tan atrás como parecía y también podría sorprender en los Oscar.
Mejor Actor
Esta fue otra de las categorías donde el resultado sorprendió, ya que Timothée Chalamet, quien era el favorito en la carrera de los Oscar de este año, no está en los primeros lugares de los votantes de la Academia.
De acuerdo con Variety, la categoría de Mejor Actor es “la categoría más dispersa en esta encuesta. El apoyo se reparte entre varios contendientes”.
No obstante, aquí también se está perfilando un contendiente fuerte: Michael B. Jordan por su interpretación de los gemelos Smoke y Stack en Sinners, quien estaría adquiriendo su primer Oscar en caso de convertirse en el ganador.
Los otros actores que recibieron una cantidad considerable de votos fueron Leonardo DiCaprio por interpretar a Bob Ferguson en la película de Paul Thomas Anderson, y Ethan Hawke por su papel de Lorenz Hart en Blue Moon.
En cuanto a los ganadores de Mejor Actor en las categorías de Comedia y Drama en los Golden Globes, Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Wagner Moura (El agente secreto), los números no resultaron tan favorables como parecían al inicio de la temporada de premios. “Ambos siguen en la conversación, pero no al nivel que sus campañas esperaban”, dice Variety.
Mejor Actriz
Quizás esta sea la categoría más “segura”, debido a los arrasadores triunfos de Jessie Buckley por su papel de Agnes Shakespeare en Hamnet.
Sin embargo, las papeletas anónimas indican que hay votantes que al no empatizar tanto con la película, dividieron los votos en tres actrices: Kate Hudson por interpretar a Claire Cartwright en Song Sung Blue, RoseByrne por su papel de Linda en If I Had Legs I’d Kick You y Emma Stone por su actuación en Bugonia.
Aún así, Buckley sigue siendo la contendiente más fuerte de la carrera a Mejor Actriz.
Mejor Actor de Reparto
Otra de las categorías donde los resultados siempre fueron dispersos fue la de Mejor Actor de Reparto. Pero, las papeletas anónimas revelan que los tres contendientes con más fuerza son: Delroy Lindo por Sinners, SeanPenn por One Battle After Another y Stellan Skarsgård por Sentimental Value.
Variety reporta que las primeras papeletas se inclinaban por Lindo y Skarsgård, pero en las últimas 48 horas de votaciones, Sean Penn adquirió una fuerza importante como para convertirse en el posible ganador.
Mejor Actriz de Reparto
En esta categoría, igualmente dividida en premiaciones previas, indican que las dos favoritas para llevarse el Oscar son Amy Madigan por su papel de la tía Gladys en Weapons, y Wunmi Mosaku por interpretar a Annie en Sinners.
Mientras Madigan viene con fuerza por sus victorias en los Critic’s Choice y los Actor Awards, Mosaku no se queda atrás con su premio en los BAFTA y por ser la actriz que atrajo votos en las papeletas no solo de los seguidores de Sinners, sino también de One Battle After Another, de acuerdo con Variety, lo cual podría darle ventaja sobre su contendiente.
De acuerdo con el medio, uno de los votantes dijo que “en todos los años que han pasado votando para los Oscar, la categoría de actriz de reparto ha sido la más difícil en la que han votado”, indicando lo competida que fue esta categoría.
Aunque estas papeletas anónimas muestran ciertas tendencias para los resultados de los Oscar 2026, hay una gran cantidad de votos que no se contaron en este análisis, ya que la Academia cuenta con 10,136 votantes activos, por lo que los resultados de cualquiera de las categorías podría cambiar radicalmente el 15 de marzo.