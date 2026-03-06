¿Quién ganará el Oscar? Circulan papeletas anónimas de la Academia que comienzan a anticipar el panorama

Mejor Actor

Esta fue otra de las categorías donde el resultado sorprendió, ya que Timothée Chalamet, quien era el favorito en la carrera de los Oscar de este año, no está en los primeros lugares de los votantes de la Academia.

De acuerdo con Variety, la categoría de Mejor Actor es “la categoría más dispersa en esta encuesta. El apoyo se reparte entre varios contendientes”.

No obstante, aquí también se está perfilando un contendiente fuerte: Michael B. Jordan por su interpretación de los gemelos Smoke y Stack en Sinners, quien estaría adquiriendo su primer Oscar en caso de convertirse en el ganador.

Los otros actores que recibieron una cantidad considerable de votos fueron Leonardo DiCaprio por interpretar a Bob Ferguson en la película de Paul Thomas Anderson, y Ethan Hawke por su papel de Lorenz Hart en Blue Moon.

En cuanto a los ganadores de Mejor Actor en las categorías de Comedia y Drama en los Golden Globes, Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Wagner Moura (El agente secreto), los números no resultaron tan favorables como parecían al inicio de la temporada de premios. “Ambos siguen en la conversación, pero no al nivel que sus campañas esperaban”, dice Variety.

Jordan, DiCaprio y Hawke son los actores más votados por las papeletas anónimas. (Getty Images)

Mejor Actriz

Quizás esta sea la categoría más “segura”, debido a los arrasadores triunfos de Jessie Buckley por su papel de Agnes Shakespeare en Hamnet.

Sin embargo, las papeletas anónimas indican que hay votantes que al no empatizar tanto con la película, dividieron los votos en tres actrices: Kate Hudson por interpretar a Claire Cartwright en Song Sung Blue, Rose Byrne por su papel de Linda en If I Had Legs I’d Kick You y Emma Stone por su actuación en Bugonia.

Aún así, Buckley sigue siendo la contendiente más fuerte de la carrera a Mejor Actriz.