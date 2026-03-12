A unos días de que se lleve a cabo la 98° edición de los Premios Oscar , el próximo 15 de marzo, una de las categorías cuya ganadora está bastante cantada es la de ‘Mejor Actriz’. Jessie Buckley es la favorita para llevarse la estatuilla gracias a su papel de Agnes Shakespeare en Hamnet, el cual ya le consiguió el BAFTA, el Globo de Oro, el Critics’ Choice Award y recientemente, el Actor Award. Aquí te platicaremos quién es Jessie Buckley, la muy probablemente ganadora del Oscar.
¿Quién es Jessie Buckley? La actriz que prácticamente tiene asegurado el Oscar a 'Mejor actriz'
La vida de Jessie Buckley antes de ser actriz
Nacida en Killarney, Irlanda el 28 de diciembre de 1989, Jessie Buckley creció en una familia de cinco hermanos, siendo ella la mayor. Asistió a una escuela secundaria religiosa de las monjas ursulinas, donde participó en obras escolares y fue enseñada por su mamá, que es directora de coro, a cantar. Durante esta época, Jessie interpretó papeles masculinos como los de Tony en West Side Story.
A la par de sus inicios como actriz, Buckley aprendió a tocar el piano, el arpa y el clarinete en la Royal Irish Academy of Music, lo que la llevó a participar en el programa de la BBC I do Anything a los 19 años para poder actuar en el musical Oliver! en el West End, el recinto cultural más importante de Londres. Si bien Jessie no ganó en esa ocasión, sí logró llegar a Londres con la obra A Little Night Music y también se graduó de la Royal Academy of Dramatic Art en 2013.
En cuanto su vida personal, está casada desde 2023 con Freddie, quien se dedica al campo de la salud mental. La pareja se casó en Norfolk, Inglaterra, lugar donde residen junto a su hija que nació en 2025. Pese a su éxito, mantiene su vida personal en privado.
CONTENIDO RELACIONADO
Los papeles de Jessie Buckley antes de ‘Hamnet’ y su primera nominación al Oscar
A pesar de que muchos han conocido a Jessie Buckley por su actuación en Hamnet, en realidad la irlandesa ya cuenta con un amplio currículum como actriz. Según IMDb , después de graduarse, Jessie participó en las series Endeavour (2014), Guerra y Paz (2016), Taboo (2017), así como en películas como Beast (2017) y Wild Rose: sigue tu propia canción (2018). La actriz también colaboró con Bernard Butler en el álbum musical For All Our Days That Tear The Heart.
Sin embargo, su fama internacional llegó con la serie Chernobyl (2019), donde dio vida a Lyudmilla Ignatenko, posteriormente participó en otros proyectos exitosos como Judy (2019) y Ellas hablan (2022), que incluso estuvo nominada a Mejor película en los premios Oscar.
Además, esta no es la primera vez que Jessie Buckley es nominada a un Oscar ya que gracias a su película La hija oscura (2021), logró la nominación a Mejor actriz de reparto, aunque perdió frente a Ariana DeBose por West Side Story (2021).
Hamnet y los otros proyectos de Jessie Buckley relacionados a William Shakespeare
Para aquellos que no hayan visto Hamnet, la película por la que Jessie Buckley está nominada, trata sobre la vida de la esposa de William Shakespeare y se basa en la novela de Maggie O’Farrell que muestra desde la ficción la vida del escritor de Romeo y Julieta y su esposa que en la vida real se llamó Anne Hathaway.
Antes de Hamnet, Jessie Buckley ya había trabajado en proyectos relacionados a las obras de William Shakespeare, por ejemplo, participó en la obra de teatro The Tempest, que escribió el dramaturgo y que fue presentada en el teatro Shakespeare’s Globe. Por si esto fuera poco, Buckley también interpretó a Julieta en el cortometraje The Complete Walk: Romeo and Juliet, en la película para televisión Romeo & Juliet y en teatro.
La carrera actual de Jessie Buckley
Además de estar preparándose para los premios Oscar 2026, Jessie Buckley se encuentra festejando el estreno de última película, The Bride, de la cual es protagonista. Esta historia, dirigida y escrita por Maggie Gyllenhaal, cuenta con un cast compuesto por Christian Bale, Penélope Cruz, Jake Gyllenhaal y por supuesto Jessie.
The Bride, que recién estrenó el 5 de marzo en México, cuenta la historia de la novia de Frankenstein pero en el Chicago de los años 30, cuando una mujer que es revivida por la Dra. Euphronious a petición del "monstruo" interpretado por Bale. La historia nos relata el romance entre Frankenstein y ‘La Novia’, así como el desastre social y policial que desencadena el personaje de Buckley.
Con su amplia trayectoria, así como su nominación y muy probable victoria en los premios Oscar, Jessie Buckley es una actriz que promete seguir siendo una de las más relevantes de la generación actual.