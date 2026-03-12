¿Quién es Jessie Buckley? La actriz que prácticamente tiene asegurado el Oscar a 'Mejor actriz'

La vida de Jessie Buckley antes de ser actriz

Nacida en Killarney, Irlanda el 28 de diciembre de 1989, Jessie Buckley creció en una familia de cinco hermanos, siendo ella la mayor. Asistió a una escuela secundaria religiosa de las monjas ursulinas, donde participó en obras escolares y fue enseñada por su mamá, que es directora de coro, a cantar. Durante esta época, Jessie interpretó papeles masculinos como los de Tony en West Side Story.

Jessie Buckley comenzó su carrera en el teatro. (Getty Images)

A la par de sus inicios como actriz, Buckley aprendió a tocar el piano, el arpa y el clarinete en la Royal Irish Academy of Music, lo que la llevó a participar en el programa de la BBC I do Anything a los 19 años para poder actuar en el musical Oliver! en el West End, el recinto cultural más importante de Londres. Si bien Jessie no ganó en esa ocasión, sí logró llegar a Londres con la obra A Little Night Music y también se graduó de la Royal Academy of Dramatic Art en 2013.

Jessie participó en el programa de talentos de la BBC, I do Anything. (Getty Images)

En cuanto su vida personal, está casada desde 2023 con Freddie, quien se dedica al campo de la salud mental. La pareja se casó en Norfolk, Inglaterra, lugar donde residen junto a su hija que nació en 2025. Pese a su éxito, mantiene su vida personal en privado.

Los papeles de Jessie Buckley antes de ‘Hamnet’ y su primera nominación al Oscar

A pesar de que muchos han conocido a Jessie Buckley por su actuación en Hamnet, en realidad la irlandesa ya cuenta con un amplio currículum como actriz. Según IMDb , después de graduarse, Jessie participó en las series Endeavour (2014), Guerra y Paz (2016), Taboo (2017), así como en películas como Beast (2017) y Wild Rose: sigue tu propia canción (2018). La actriz también colaboró con Bernard Butler en el álbum musical For All Our Days That Tear The Heart.



Sin embargo, su fama internacional llegó con la serie Chernobyl (2019), donde dio vida a Lyudmilla Ignatenko, posteriormente participó en otros proyectos exitosos como Judy (2019) y Ellas hablan (2022), que incluso estuvo nominada a Mejor película en los premios Oscar.

Jessie Buckley participó en la película Judy, que le consiguió el Óscar a Renée Zellweger como Mejor Actriz. (Getty Images)

Además, esta no es la primera vez que Jessie Buckley es nominada a un Oscar ya que gracias a su película La hija oscura (2021), logró la nominación a Mejor actriz de reparto, aunque perdió frente a Ariana DeBose por West Side Story (2021).