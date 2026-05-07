La disputa judicial entre Blake Lively y Justin Baldoni parecía haber llegado a su fin esta semana, pero nuevos detalles revelan que el conflicto todavía tiene capítulos pendientes.
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como Page Six y Variety, ambas partes lograron un acuerdo privado relacionado con el escándalo alrededor de la película It Ends With Us, evitando así un juicio que estaba programado para iniciar el próximo 18 de mayo.
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Blake Lively y Justin Baldoni: por qué su batalla legal aún no termina pese al acuerdo
Sin embargo, el arreglo no cerró completamente todos los frentes legales. De acuerdo con Variety, Blake Lively todavía mantiene una moción pendiente para reclamar daños y costos legales bajo leyes de protección contra represalias en California.
La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó acusaciones por presunto acoso sexual, difamación y represalias contra Baldoni, quien además de coprotagonizar la cinta también fungió como director.
Justin Baldoni negó los señalamientos y respondió con una demanda multimillonaria contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros colaboradores cercanos, alegando extorsión y daño reputacional.
El caso rápidamente se convirtió en uno de los conflictos más mediáticos de Hollywood, alimentado por filtraciones, mensajes privados y versiones enfrentadas sobre lo ocurrido durante la producción de la película.
Con el paso de los meses, varias de las acusaciones fueron desestimadas por el tribunal. En abril de 2026, un juez eliminó 10 de los 13 reclamos iniciales de Lively, incluyendo varias acusaciones directas contra Baldoni.
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Justin Baldoni y Blake Lively no recibieron dinero en su acuerdo
Uno de los aspectos que más sorprendió del acuerdo es que ninguna de las partes recibió compensación económica directa. De acuerdo con Page Six, el cierre del caso ocurrió sin intercambio de dinero entre Lively y Baldoni, aunque los gastos legales combinados habrían alcanzado cerca de 60 millones de dólares.
En un comunicado conjunto, ambas partes aseguraron sentirse orgullosas de Romper el círculo y reiteraron su intención de promover ambientes laborales respetuosos y apoyo a sobrevivientes de violencia doméstica.
Mientras Baldoni fue visto recientemente en Nashville acompañado de su esposa, Lively reapareció públicamente durante la Met Gala 2026, marcando un intento de ambos por retomar la normalidad tras casi dos años de enfrentamientos legales y mediáticos.