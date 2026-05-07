Blake Lively y Justin Baldoni: por qué su batalla legal aún no termina pese al acuerdo

Sin embargo, el arreglo no cerró completamente todos los frentes legales. De acuerdo con Variety, Blake Lively todavía mantiene una moción pendiente para reclamar daños y costos legales bajo leyes de protección contra represalias en California.

La controversia comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó acusaciones por presunto acoso sexual, difamación y represalias contra Baldoni, quien además de coprotagonizar la cinta también fungió como director.

Blake Lively y Justin Baldoni (Cortesía / Universal+)

Justin Baldoni negó los señalamientos y respondió con una demanda multimillonaria contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y otros colaboradores cercanos, alegando extorsión y daño reputacional.

El caso rápidamente se convirtió en uno de los conflictos más mediáticos de Hollywood, alimentado por filtraciones, mensajes privados y versiones enfrentadas sobre lo ocurrido durante la producción de la película.

Con el paso de los meses, varias de las acusaciones fueron desestimadas por el tribunal. En abril de 2026, un juez eliminó 10 de los 13 reclamos iniciales de Lively, incluyendo varias acusaciones directas contra Baldoni.

