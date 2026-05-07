Publican presunta nota de suicidio de Jeffrey Epstein: esto fue lo que escribió

Qué dice la supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein

El documento, desclasificado este miércoles por la Corte Federal de White Plains, Nueva York, contiene apenas siete líneas escritas a mano y habría sido encontrado por Nicholas Tartaglione, excompañero de celda de Epstein, luego de un supuesto intento de suicidio ocurrido semanas antes de su muerte oficial.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado públicamente la autenticidad de la nota ni han asegurado que efectivamente haya sido escrita por Epstein.

El texto incluye dice: Me investigaron por un mes - NO ENCONTRARON NADA!!! Entonces, cargos de 15 años (palabra que no está clara). Es un gusto poder elegir el momento para decir adiós. ¡Qué quieres que haga, que me rompa a llorar!", continúa. "NO ES DIVERTIDO, NO MERECE LA PENA".

Presunta carta suicida de Jeffrey Epstein (AFP)

La nota permanecía bajo secreto judicial como parte del proceso contra Nicholas Tartaglione, un exagente de policía condenado por cuatro asesinatos y quien compartió celda con Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan.

Fue el The New York Times el que solicitó formalmente al tribunal la desclasificación del documento, argumentando interés público en torno al caso. Posteriormente, fiscales federales respaldaron la petición señalando que ya no existían razones suficientes para mantener el material sellado.

