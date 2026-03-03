Premios Oscars 2026: los ganadores regresan al escenario y otros presentadores confirmados

Entre los primeros nombres confirmados están los actores ganadores de premios la temporada pasada: Adrien Brody, Kieran Culkin, Mikey Madison y Zoe Saldaña, quienes regresan al escenario del Oscar a presentar galardones tras su éxito en la ceremonia anterior. Esta participación subraya la tradición de celebrar a los triunfadores regresando como figuras clave de la noche.

Mikey Madison ganadora del Oscar a mejor actriz principal por Anora. (Al Seib/Al Seib / The Academy)

Adrien Brody, famoso por sus actuaciones intensas y su presencia imponente en pantalla, volverá a la gala después de su segunda victoria en la actuación principal en , mientras que Culkin, Madison y Saldaña vuelven tras ganar su primera estatuilla en su primera nominación como nueva generación de talentos reconocidos por la Academia.

Pero la lista no se detiene ahí. Recientemente se anunciaron más estrellas listas para tomar el micrófono en la entrega de premios. Entre ellas destacan Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph, y Chase Infiniti, un grupo diverso que combina veteranía, humor y carisma.

