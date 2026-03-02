Harrison Ford, uno de los actores más legendarios de Hollywood, recibió un premio por su trayectoria en los SAG Awards

En un discurso conmovedor, recordó cómo el teatro le ayudó a encontrar a "su gente" cuando se sentía perdido en la universidad y agradeció a sus colegas por el privilegio de trabajar en el mundo de las ideas y la empatía. La noche cerró con un tierno momento junto a su esposa, Calista Flockhart, consolidando una de las celebraciones más memorables de la historia de los premios.

Trayectoria de Harrison Ford

La carrera de Ford es una historia de perseverancia. Antes de convertirse en el rostro de varios de los héroes más queridos de Hollywood, pasó 15 años alternando entre la actuación con la carpintería. Su vida cambió para siempre al interpretar a Han Solo en “Star Wars”, un papel que definió una era. A este éxito le siguieron hitos como la saga de “Indiana Jones”, el clásico de culto “Blade Runner” y papeles dramáticos en Witness (por el que recibió una nominación al Oscar), “The Fugitive” y “Air Force One”. A sus 83 años, Ford sigue completamente vigente, teniendo créditos recientes en las series “Shrinking” y “1923” y películas como “Captain America: Brave New World”. Fuera de la pantalla no se queda atrás, destacando por su compromiso como vicepresidente de “Conservation International”, luchando por la preservación del medio ambiente.