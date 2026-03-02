Publicidad

Espectáculos

Harrison Ford, uno de los actores más legendarios de Hollywood, recibió un premio por su trayectoria en los SAG Awards

Harrison Ford recibió un premio conmemorativo por su trayectoria en Hollywood en los Actors Awards.
lun 02 marzo 2026 09:17 PM
Harrison Ford fue homenajeado en los Actors Award. (Amy Sussman/Getty Images)

El pasado 1 de marzo, la industria del cine se rindió ante una de sus mayores leyendas: Harrison Ford. En la 32.ª edición de los Actors Awards, antes SAG Awards, celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, Ford fue honrado con el "Life Achievement Award". Este reconocimiento no solo celebra sus seis décadas de carrera, sino también su gran impacto en la cultura popular y su incansable labor humanitaria.

Woody Harrelson fue el encargado de presentar el premio, describiendo a Ford como un "tesoro americano atemporal". Al subir al escenario bajo una ovación de pie, demostró su característico humor al decir: "Es un poco raro recibir un premio a la trayectoria en el auge de mi carrera... ¡todavía soy un actor en activo!".

Harrison Ford
Harrison Ford. (Getty Images)

En un discurso conmovedor, recordó cómo el teatro le ayudó a encontrar a "su gente" cuando se sentía perdido en la universidad y agradeció a sus colegas por el privilegio de trabajar en el mundo de las ideas y la empatía. La noche cerró con un tierno momento junto a su esposa, Calista Flockhart, consolidando una de las celebraciones más memorables de la historia de los premios.

Trayectoria de Harrison Ford

La carrera de Ford es una historia de perseverancia. Antes de convertirse en el rostro de varios de los héroes más queridos de Hollywood, pasó 15 años alternando entre la actuación con la carpintería. Su vida cambió para siempre al interpretar a Han Solo en "Star Wars", un papel que definió una era. A este éxito le siguieron hitos como la saga de "Indiana Jones", el clásico de culto "Blade Runner" y papeles dramáticos en Witness (por el que recibió una nominación al Oscar), "The Fugitive" y "Air Force One". A sus 83 años, Ford sigue completamente vigente, teniendo créditos recientes en las series "Shrinking" y "1923" y películas como "Captain America: Brave New World". Fuera de la pantalla no se queda atrás, destacando por su compromiso como vicepresidente de "Conservation International", luchando por la preservación del medio ambiente.

Sin ninguna duda, el reconocimiento a Harrison Ford en los Actors Awards no es solo un tributo a su pasado, sino una celebración de un actor que sigue redefiniendo su arte. Su legado, forjado entre historias de galaxias lejanas hasta templos perdidos, trasciende la gran pantalla para recordarnos el valor de la perseverancia y la integridad, consolidándolo como el último gran héroe de una época dorada de Hollywood que aún tiene mucho que ofrecer.

Harrison Ford.
Harrison Ford. (Especial)

