Harrison Ford, uno de los actores más legendarios de Hollywood, recibió un premio por su trayectoria en los SAG Awards

El pasado 1 de marzo, la industria del cine se rindió ante una de sus mayores leyendas: Harrison Ford. En la 32.ª edición de los Actors Awards, antes SAG Awards, celebrada en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, Ford fue honrado con el “Life Achievement Award”. Este reconocimiento no solo celebra sus seis décadas de carrera, sino también su gran impacto en la cultura popular y su incansable labor humanitaria.
Woody Harrelson fue el encargado de presentar el premio, describiendo a Ford como un "tesoro americano atemporal". Al subir al escenario bajo una ovación de pie, demostró su característico humor al decir: "Es un poco raro recibir un premio a la trayectoria en el auge de mi carrera... ¡todavía soy un actor en activo!".