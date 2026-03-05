Temporada de Fórmula 1: pilotos, calendario y dónde ver las carreras

Finalmente llegó el esperado inicio de la Fórmula 1 2026 con el comienzo de las prácticas del Gran Premio de Australia este 6 de marzo, 5 de marzo en México, debido al cambio de horario.
Aquí te platicaremos dónde podrás ver la temporada de este año, cuántas carreras habrá y en dónde sucederán, las escuderías presentes y más.
Todos los detalles sobre la nueva temporada de F1
¿Dónde se podrá ver la temporada 2026 de Fórmula 1?
Además de la plataforma oficial de Fórmula 1, F1 TV Pro (requiere suscripción), donde se transmitirán en vivo todas las carreras y prácticas con contenido exclusivo, los usuarios de Sky+ e izzi también podrán disfrutar de la temporada 2026 a través de Sky Sports gracias al acuerdo que la Fórmula 1 y Televisa Univisión hicieron hasta 2028.
En TV abierta únicamente se cubrirá el Gran Premio de la Ciudad de México y otros dos que aún no han sido anunciados.
¿Cuántas carreras tendrá la F1 en 2026?
Los aficionados de la Fórmula 1 podrán disfrutar de un total de 24 carreras, con sus respectivas prácticas, calificaciones y carreras sprint, a lo largo del 2026, siendo la primera en Australia, este 8 de marzo y la última en Abu Dabi el 6 de diciembre. El calendario completo de la nueva temporada es este:
- Australia: 6 al 8 de marzo.
- China: 13 al 15 de marzo
- Japón: 27 al 29 de marzo.
- Bahréin: 10 al 12 de abril.
- Arabia Saudita: 17 al 19 de abril.
- Miami: 1 al 3 de mayo.
- Canadá: 22 al 24 de mayo.
- Mónaco: 5 al 7 de junio.
- España (Barcelona-Catalunya): 12 al 14 de junio.
- Austria: 26 al 28 de junio.
- Gran Bretaña: 3 al 5 de julio.
- Bélgica: 17 al 19 de julio.
- Hungría: 24 al 26 de julio.
- Países Bajos: 21 al 23 de agosto.
- Italia: 4 al 6 de septiembre.
- España: 11 al 13 de septiembre.
- Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre.
- Singapur: 9 al 11 de octubre.
- Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.
- México: 30 de octubre al 1 de noviembre.
- Brasil: 6 al 8 de noviembre.
- Estados Unidos (Las Vegas): 19 al 21 de noviembre:
- Qatar: 27 al 29 de noviembre.
- Abu Dabi: 4 al 6 de diciembre.
El regreso de Checo Pérez a la F1
Esta nueva temporada de Fórmula 1 tiene un especial significado para los fanáticos mexicanos del automovilismo ya que el jalisciense Checo Pérez está de vuelta a los monoplazas de la mano de la nueva escudería Cadillac Formula 1 Teamdespués de que al finalizar la temporada 2024 se anunciara su salida de Red Bull Racing.
Después de 1 año sabático en la carrera del piloto mexicano donde pudo disfrutar de la compañía de su familia, finalmente Checo tendrá su primera carrera de F1 después de su pausa, este domingo 8 de marzo, aunque debido a la diferencia de horario con Australia, la transmisión en México es el 7 de marzo.
¿Qué escuderías y equipos estarán en la Fórmula 1 en 2026?
- McLaren Mastercard Formula 1 Team: Lando Norris y Oscar Piastri
- Oracle Red Bull Racing: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Mercedes-AMG Petronas Formula One Team: George Russell y Kimi Antonelli
- Aston Martin Aramco Formula One Team: Fernando Alonso y Lance Stroll
- BWT Alpine Formula One Team: Pierre Gasly y Franco Colapinto
- TGR Haas F1 Team: Esteban Ocon y Oliver Bearman
- Visa Cash App Racing Bulls F1 Team: Liam Lawson y Arvid Lindblad
- Atlassian William F1 Team: Carlos Sainz y Alexander Albon
- Audi F1 Racing Team: Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto
- Cadillac Formula 1 Team: Sergio Pérez y Valtteri Bottas
Este 5 de marzo a las 19:30 comenzará oficialmente la temporada de F1 2026 con la sesión de prácticas 1 del Gran Premio de Australia, carrera que podrá ser vista en México el 7 de marzo a las 22:00. Durante este nuevo año de Fórmula 1 las escuderías competirán una vez más para demostrar quién es el mejor equipo y piloto.