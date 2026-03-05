Temporada de Fórmula 1: pilotos, calendario y dónde ver las carreras

Todos los detalles sobre la nueva temporada de F1

¿Dónde se podrá ver la temporada 2026 de Fórmula 1?

Además de la plataforma oficial de Fórmula 1, F1 TV Pro (requiere suscripción), donde se transmitirán en vivo todas las carreras y prácticas con contenido exclusivo, los usuarios de Sky+ e izzi también podrán disfrutar de la temporada 2026 a través de Sky Sports gracias al acuerdo que la Fórmula 1 y Televisa Univisión hicieron hasta 2028.

En TV abierta únicamente se cubrirá el Gran Premio de la Ciudad de México y otros dos que aún no han sido anunciados.

Únicamente el GP de México y otros dos, que aún no se han anunciado, serán transmitidos en TV abierta. (Getty Images)

¿Cuántas carreras tendrá la F1 en 2026?

Los aficionados de la Fórmula 1 podrán disfrutar de un total de 24 carreras, con sus respectivas prácticas, calificaciones y carreras sprint, a lo largo del 2026, siendo la primera en Australia, este 8 de marzo y la última en Abu Dabi el 6 de diciembre. El calendario completo de la nueva temporada es este:

- Australia: 6 al 8 de marzo.

- China: 13 al 15 de marzo

- Japón: 27 al 29 de marzo.

- Bahréin: 10 al 12 de abril.

- Arabia Saudita: 17 al 19 de abril.

- Miami: 1 al 3 de mayo.

En total se realizarán 24 carreras. (Getty Images)

- Canadá: 22 al 24 de mayo.

- Mónaco: 5 al 7 de junio.

- España (Barcelona-Catalunya): 12 al 14 de junio.

- Austria: 26 al 28 de junio.

- Gran Bretaña: 3 al 5 de julio.

- Bélgica: 17 al 19 de julio.

La carrera de mitad de temporada es Bélgica. (Getty Images)

- Hungría: 24 al 26 de julio.

- Países Bajos: 21 al 23 de agosto.

- Italia: 4 al 6 de septiembre.

- España: 11 al 13 de septiembre.

- Azerbaiyán: 24 al 26 de septiembre.

- Singapur: 9 al 11 de octubre.

El Gran Premio de México forma parte del último bloque de 6 carreras de la temporada. (Getty Images)

- Estados Unidos: 23 al 25 de octubre.

- México: 30 de octubre al 1 de noviembre.

- Brasil: 6 al 8 de noviembre.

- Estados Unidos (Las Vegas): 19 al 21 de noviembre:

- Qatar: 27 al 29 de noviembre.

- Abu Dabi: 4 al 6 de diciembre.