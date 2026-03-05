Karla Sofía Gascón aún tiene mucho que decir sobre la polémica tras ‘Emilia Pérez’: “En algún momento van a caer todos”

El caso de Karla Sofía Gascón ¿es sólo la punta del iceberg?

Karla Sofía Gascón teme que lo que ocurrió con ella en aquel momento —incluidas las acusaciones más graves en su contra— son circunstancias cada vez más generalizadas y de las que todos podríamos ser víctimas si así lo permitimos, y que plantean una situación más grave que la sobrepasa y puede afectar a cualquier persona.

“Creo que vivimos en un mundo que es irreal, porque hay cierta gente muy poderosa que intenta que su irrealidad sea lo que se imponga en la realidad, para que la irrealidad al final sea ‘real’. Y o luchamos todos contra eso de una manera muy potente ya o nos van a comer. Vamos, creo que nos están comiendo ya; y más ahora el peligro de la inteligencia artificial", apuntó.

Karla Sofía Gascón todavía tiene mucho que decir sobre la polémica que la envolvió tras ser nominada al Oscar por su actuación en 'Emilia Pérez' (Matthias Nareyek/Getty Images)

"Yo estaba reflexionando el otro día que nos van a poder acusar de cualquier cosa, de cometer cualquier delito y van a poder decir: ‘Aquí están las imágenes’. Y va a ser imposible verificar que eso no es cierto”, añadió la actriz.

¿Hubo transfobia en la carrera de Karla Sofía Gascón rumbo al Oscar en 2025?

En este sentido, la accidentada recta final que vivió Karla Sofía hacia la entrega del Oscar en 2025 habría respondido a una necesidad de “silenciarla”, alimentada por grupos de poder que, en aquel momento, habrían manipulado la verdad para dejarla mal parada ante los ojos de la opinión pública.

No es el momento de hablar de todas estas circunstancias, de lo que ocurrió en ese momento, pero obviamente había muchos intereses de muchísimas personas y de muchísimos grupos sociales Karla Sofía Gascón, sobre la polémica que protagonizó rumbo a la entrega del Oscar 2025

Sobre esos grupos, la actriz insistió en que "no es muy difícil saber quiénes son", ya que se trataría de "muchos grupos políticos, no solamente del lugar donde yo estaba, sino de aquí (México), de España, de tal, porque es una cosa global”, y para ella, los motivos de éstos eran claros.

Karla Sofía Gascón y el elenco de la película 'Emilia Pérez', por la cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz (Neilson Barnard)

“Que no les apetecía la idea de que pudiera tener la posibilidad de que yo subiera al escenario, recoger un premio tan importante y que significaba tanto para la comunidad que represento, en ese momento, y mucho menos arriesgarse a que fuera a decir algo que fuera a incomodar a alguien”, señaló.

Karla Sofía asegura que ella “ya sabía lo que iba a suceder” rumbo al Oscar y, por ello, aprovechó la victoria de Emilia Pérez en los Golden Globes y, al aceptar el premio a Mejor Película de Comedia o Musical, dio un discurso que nadie se esperaba.

Karla Sofía Gascón y el elenco de la película 'Emilia Pérez', por la cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz (Jeff Spicer)

“Creían que iba a decir: ‘Ay, muchas gracias, bonitos. Qué alegría y ojalá todo siga bien en el mundo’”, bromeó. “Yo aproveché para llegar y decir: ‘Que sepáis que me da da lo mismo y que nos da lo mismo lo que hagáis, que vamos a seguir luchando por nuestras vidas y por lo que es justo y por lo que es correcto y que, por mucho que os empeñéis, el bien siempre va a acabar ganando sobre el mal’; que es un poco también en lo que yo me he basado en mi vida, que soy muy de Star Wars y muy de de Luke Skywalker”, explicó la actriz.

Así fue el discurso de Karla Sofía Gascón cuando 'Emilia Pérez' ganó el Golden Globe a Mejor Película de Comedia o Musical en 2025