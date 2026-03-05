Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

El propio Jackson reaccionó al anuncio señalando que recibir este reconocimiento “es uno de los mayores privilegios de mi carrera”. El director recordó además su relación histórica con el certamen francés, al que acudió por primera vez en 1988 para buscar distribución para su película debut, Bad Taste, y donde años después presentó un adelanto de El Señor de lo Anillos: La comunidad del anillo

Peter Jackson director. (Michael Tran)

¿Quién es Peter Jackson?

Considerado uno de los cineastas más influyentes del cine moderno, Peter Jackson comenzó su carrera en el cine de culto con películas como Bad Taste (1987), Braindead (1992) y Heavenly Creatures (1994). Sin embargo, su consagración internacional llegó con la trilogía de El señor de los anillos, una ambiciosa adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien que redefinió el cine fantástico y ganó un total de 17 premios Oscar, incluyendo 11 para la última entrega.

En 2012 regresó a este universo medieval con tres cintas de El Hobbit.

