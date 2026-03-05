Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

El Festival de Cannes reconocerá al cineasta Peter Jackson con la Palma de Oro honorífica durante la inauguración de su edición 79, celebrando una carrera que redefinió el cine espectáculo.
jue 05 marzo 2026 06:38 PM
"The Hobbit: An Unexpected Journey" World Premiere
Peter Jackson druante el tour de medios internacional de El Hobbit. (Hagen Hopkins/Getty Images)

El cineasta neozelandés Peter Jackson será distinguido con la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia inaugural de la edición número 79 del Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026. El reconocimiento celebra su trayectoria y el impacto que ha tenido en la evolución del cine contemporáneo, particularmente en el terreno del espectáculo cinematográfico y la innovación tecnológica.

En un comunicado, los organizadores del festival destacaron que la obra del director representa “un conjunto de películas que combinan blockbusters de Hollywood y cine de autor con una extraordinaria visión artística y audacia tecnológica”.

Publicidad

El propio Jackson reaccionó al anuncio señalando que recibir este reconocimiento “es uno de los mayores privilegios de mi carrera”. El director recordó además su relación histórica con el certamen francés, al que acudió por primera vez en 1988 para buscar distribución para su película debut, Bad Taste, y donde años después presentó un adelanto de El Señor de lo Anillos: La comunidad del anillo

unnamed (3).jpg
Peter Jackson director. (Michael Tran)

¿Quién es Peter Jackson?

Considerado uno de los cineastas más influyentes del cine moderno, Peter Jackson comenzó su carrera en el cine de culto con películas como Bad Taste (1987), Braindead (1992) y Heavenly Creatures (1994). Sin embargo, su consagración internacional llegó con la trilogía de El señor de los anillos, una ambiciosa adaptación de la obra de J. R. R. Tolkien que redefinió el cine fantástico y ganó un total de 17 premios Oscar, incluyendo 11 para la última entrega.

En 2012 regresó a este universo medieval con tres cintas de El Hobbit.

Publicidad

Tras ese éxito global, el director continuó desarrollando proyectos de gran escala como King Kong y la adaptación de The Lovely Bones. En años recientes también ha destacado por su trabajo documental, restaurando material histórico en títulos como They Shall Not Grow Old y dirigiendo la serie documental sobre los The Beatles: Get Back.

481999768_1050162637155213_6920284839798147851_n.jpeg
Peter Jackson en el set de El señor de los anillos. (Archivo.)

La Palma de Oro honorífica es un reconocimiento especial otorgado por el festival a figuras cuyo legado ha marcado la historia del cine, aunque no hayan ganado la Palma de Oro en competencia oficial. Entre quienes la han recibido en años recientes figuran cineastas y estrellas como Robert De Niro, Denzel Washington y Meryl Streep.

Datos del Festival de Cannes 2026

La edición 79 del Festival de Cannes se llevará a cabo del 12 al 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Cannes, en la Riviera francesa. Como cada año, el certamen reunirá a algunas de las producciones más esperadas del cine internacional y a las figuras más influyentes de la industria, consolidándose como uno de los escaparates cinematográficos más importantes del mundo.

Publicidad

Tags

Festival de Cannes

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad