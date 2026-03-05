Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

El cineasta neozelandés Peter Jackson será distinguido con la Palma de Oro honorífica durante la ceremonia inaugural de la edición número 79 del Festival de Cine de Cannes, que se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026. El reconocimiento celebra su trayectoria y el impacto que ha tenido en la evolución del cine contemporáneo, particularmente en el terreno del espectáculo cinematográfico y la innovación tecnológica.
En un comunicado, los organizadores del festival destacaron que la obra del director representa “un conjunto de películas que combinan blockbusters de Hollywood y cine de autor con una extraordinaria visión artística y audacia tecnológica”.