Barbra Streisand podría regresar al Oscar para despedir a Robert Redford con la canción que los volvió eternos

La legendaria cantante y actriz Barbra Streisand está en conversaciones para presentarse en la próxima ceremonia de los premios Oscar 2026 y rendir un homenaje musical a su antiguo compañero de pantalla Robert Redford.
De acuerdo con reportes de Variety, la artista de 83 años podría interpretar un número durante el segmento In Memoriam de la gala, posiblemente el tema "The Way We Were", en honor al actor fallecido en septiembre de 2025.
Publicidad
La relación entre Barbra Streisand y Robert Redford
El vínculo entre Streisand y Redford está marcado por una de las historias románticas más emblemáticas del cine de los años setenta: la película "The Way We Were" (1973). En el filme, Streisand interpretó a la idealista Katie Morosky y Redford al carismático Hubbell Gardiner, una pareja cuyos contrastes políticos y personales definían el tono melancólico de la historia.
La química entre ambos convirtió a la cinta en un clásico del melodrama hollywoodense y consolidó una amistad que Streisand ha recordado públicamente con afecto. Tras la muerte del actor, la artista lo describió como un intérprete “carismático, inteligente e intenso”, además de “uno de los mejores actores de su generación”, recordando con nostalgia la experiencia de trabajar juntos en el set.
Publicidad
Las veces que Barbra Streisand ha cantado en los Oscar
Aunque Streisand es una de las voces más reconocibles de la música y el cine, sus apariciones musicales en los Oscar han sido relativamente raras, lo que vuelve especialmente significativa la posibilidad de este homenaje.
Uno de los momentos más recordados ocurrió en la ceremonia de 2013, cuando interpretó precisamente “The Way We Were” durante el segmento In Memoriam como tributo al compositor Marvin Hamlisch. Aquella actuación fue uno de los momentos más emotivos de la noche y reafirmó la conexión histórica entre la canción, la película y la propia Streisand.
De concretarse su participación en la gala de 2026 —que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood— marcaría otro regreso simbólico de la artista a la ceremonia que ha acompañado buena parte de su carrera.
Publicidad
El hito histórico de Barbra Streisand en los premios Oscar
La relación de Streisand con los Oscar no se limita a sus actuaciones musicales. La artista es una de las figuras más premiadas y versátiles del entretenimiento, con dos premios de la Academia en su trayectoria.
El primero llegó en 1969 cuando ganó Mejor Actriz por su debut cinematográfico en Funny Girl, un triunfo histórico que la consolidó como estrella de Hollywood. Años después, en 1977, obtuvo su segundo Oscar por Mejor Canción Original con “Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)” de A Star Is Born, convirtiéndose además en la primera mujer en ganar la estatuilla como compositora en esa categoría.
Con una carrera que abarca música, cine, dirección y producción, Streisand es considerada una de las artistas más influyentes de su generación. Si finalmente se confirma su actuación en los Oscar, el homenaje a Redford no solo evocará la memoria de un ícono del cine, sino también uno de los capítulos más emotivos de la historia de Hollywood.