Barbra Streisand podría regresar al Oscar para despedir a Robert Redford con la canción que los volvió eternos

El hito histórico de Barbra Streisand en los premios Oscar

La relación de Streisand con los Oscar no se limita a sus actuaciones musicales. La artista es una de las figuras más premiadas y versátiles del entretenimiento, con dos premios de la Academia en su trayectoria.

Barbra Streisand ganó el Oscar a Mejor Actriz por su tranajo en Funny Girl. (Cortesía Oscar. )

El primero llegó en 1969 cuando ganó Mejor Actriz por su debut cinematográfico en Funny Girl, un triunfo histórico que la consolidó como estrella de Hollywood. Años después, en 1977, obtuvo su segundo Oscar por Mejor Canción Original con “Evergreen (Love Theme from A Star Is Born)” de A Star Is Born, convirtiéndose además en la primera mujer en ganar la estatuilla como compositora en esa categoría.

Con una carrera que abarca música, cine, dirección y producción, Streisand es considerada una de las artistas más influyentes de su generación. Si finalmente se confirma su actuación en los Oscar, el homenaje a Redford no solo evocará la memoria de un ícono del cine, sino también uno de los capítulos más emotivos de la historia de Hollywood.

