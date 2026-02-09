Los ganadores de los DGA: Paul Thomas Anderson más cerca del Oscar

Los 78º Directors Guild of America Awards (DGA Awards 2026) congregaron a la élite del cine y la televisión en Los Ángeles para reconocer lo mejor del año creativo en dirección. Con presencia de figuras como Steven Spielberg y bajo la conducción de Kumail Nanjiani, los DGA celebraron trabajos que no solo destacaron por su calidad artística, sino por su influencia en la temporada de premios que culminará con los Oscars.

Más que una ceremonia, los DGA funcionan como barómetro: en las últimas décadas, la mayoría de quienes ganan el premio al Mejor Director en los DGA han terminado llevándose el Oscar a Mejor Director, lo que convierte a estos galardones en uno de los indicadores más confiables del pulso del gremio académico.

