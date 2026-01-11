Publicidad

La reaparición de Macaulay Culkin en los los Golden Globes (sin ser Navidad)

Macaulay Culkin regresó a los Golden Globes 2026 tras 35 años para presentar el premio a Mejor Guion, sorprendiendo al público y marcando uno de los momentos más comentados de la ceremonia.
dom 11 enero 2026 09:54 PM
83rd Annual Golden Globes - Inside
Macaulay Culkin regresa a los Golden Globes después de 35 años (Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images)

Después de 35 años alejado de los reflectores de una de las ceremonias más importantes de Hollywood, Macaulay Culkin volvió a pisar la alfombra y escenario de los Golden Globes esta noche . A sus 45 años, el actor hizo una aparición tan inesperada como emotiva para presentar el premio a Mejor Guion.

Macaulay Culkin regresa a los Golden Globes después de 35 años

Acompañado de su esposa Brenda Song (otra child star), Macaulay Culkin desfiló por la red carpet de los Golden Globes. Ya sobre el escenario, el actor fue recibido con una gran ronda de aplausos que recibió con mucha emoción y un toque de humor.

“Han sido 35 años desde que estuve en los Globes… gracias por darme la bienvenida de vuelta. Sé que es raro verme fuera de la temporada de fiestas, pero sorprendentemente, también existo el resto del año”, bromeó.

83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
Macaulay Culkin y Brenda Song en la alfombra roja de los Golden Globes 2026 (Amy Sussman/Getty Images)

Su regreso cobra aún más significado si recordamos que su última aparición en este gran evento fue a inicios de los años noventa, cuando fue nominado por Home Alone, en pleno auge de su carrera infantil.

Hoy, más de tres décadas después, regresa para presentar el premio a Mejor Guion.

En la categoría presentada por Macaulay figuraron como nominados: Un simple accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi; Marty Supreme, escrita por Josh Safdie y Ronald Bronstein; Sinners, de Ryan Coogler; Hamnet, con guion de Chloé Zhao y Maggie O'Farrell; Una batalla tras otra, escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson; y Valor sentimental, firmada por Joachim Trier y Eskil Vogt.

48th Annual Golden Globe Awards
Macaulay Culkin en los Golden Globes de 199, la última vez que estuvo en los premios. (Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty)

El galardón fue para Paul Thomas Anderson, a quien le entregó el premio para cerrar su participación en esta gran noche. ¡Bienvenido de vuelta, Macaulay!

