La reaparición de Macaulay Culkin en los los Golden Globes (sin ser Navidad)

Macaulay Culkin regresa a los Golden Globes después de 35 años

Acompañado de su esposa Brenda Song (otra child star), Macaulay Culkin desfiló por la red carpet de los Golden Globes. Ya sobre el escenario, el actor fue recibido con una gran ronda de aplausos que recibió con mucha emoción y un toque de humor.

“Han sido 35 años desde que estuve en los Globes… gracias por darme la bienvenida de vuelta. Sé que es raro verme fuera de la temporada de fiestas, pero sorprendentemente, también existo el resto del año”, bromeó.

Macaulay Culkin y Brenda Song en la alfombra roja de los Golden Globes 2026 (Amy Sussman/Getty Images)

Su regreso cobra aún más significado si recordamos que su última aparición en este gran evento fue a inicios de los años noventa, cuando fue nominado por Home Alone, en pleno auge de su carrera infantil.

Hoy, más de tres décadas después, regresa para presentar el premio a Mejor Guion.